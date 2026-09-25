토사 덮인 마을, 토막 난 길... 우리는 이 비극에 연루돼 있다

2026년 9월 20일, 이매진피스는 2015년 네팔 대지진 피해 현장을 함께 지원한 것을 시작으로 12년째 재난을 겪은 지역과 사람들을 이어온 나마스떼 네팔의 라지 가왈리 대표와 보테코시강 홍수 피해 현장을 찾았다.

"우리 집은 조금 높은 지대에 있어서 간신히 살아남았어요. 하지만 강가 가까이에 있던 집들은 흔적조차 찾을 수 없는 상태가 되었죠."

큰사진보기 ▲홍수로 인해 잔해만 남은 강가의 건물들홍수는 모든 것을 휩쓸고 지나갔다. 강가에 남은 것은 상류에서 쓸려내려온 시멘트 같은 토사와 뼈대만 남은 건물들이다. ⓒ 이매진피스 관련사진보기

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"저 집이 그린하우스예요. 모든 것을 휩쓸고 간 거센 물살 속에서 옥상에 올라간 사람들이 살아남아 유명해졌죠."

큰사진보기 ▲그린하우스"저 집 옥상으로 대피한 사람들이 생존해 '그린하우스'로 불리우며 유명해졌죠." ⓒ 이매진피스 관련사진보기

"실종된 지 20일이 넘어서며 기다리기를 포기하고 네팔식으로 이미 장례를 치른 가족들도 많죠.

실종자의 숫자는 사망자라고 생각하는 것이 맞다고 생각해요."

큰사진보기 ▲시청에 쌓여있는 구호품하나의 창구(One door system)를 주창한 네팔 정부의 대응으로 피해지역 관공서에 쌓여있는 구호품들. 재해를 경험한 세대가 혁명을 통해 내각을 장악해, 평균 연령 38세의 젊은 정부가 시를 이끌고 있다. ⓒ 이매진피스 관련사진보기

"피해자는 일시적인 상태고, 이 사람들 모두 자신의 삶을 꾸려가던 비두르 주민들이죠. 구호품으로 삶을 회복할 수는 없어요. 결국은 삶의 자리를 되찾고, 생업을 다시 시작할 수 있도록 돕는 단계로 나아가야죠."

큰사진보기 ▲끊어진 길네팔 보테코시 홍수로 쓸려내려온 토사에 끊어진 길 ⓒ 이매진피스 관련사진보기

"2015년 지진부터 홍수까지 세월이 흘렀고 다른 재난이 왔지만 문제는 동일하죠. 차가 닿는 마을은 지원이 중복되고 연락도 차도 닿지 않는 지역은 고립과 단절 속에 방치되죠. 재난을 당한 사람들에게 구호품은 주어지지만 다시 빙하호가 터질지도 모를 저 강가를 떠나 살아갈 자리는 주어지지 않죠."

"홍수는 지나갔지만 재난의 시대는 이제 시작되었을 뿐이죠. 재난은 여러 얼굴을 하고 있죠. 이번에는 홍수였고 지난번에는 지진이었지만, 눈사태가 되기도 하고 가뭄이 되기도 해요. 재난의 얼굴은 달라지지만 그 원인 기후위기라는, 사람이 만들어낸 변화라는 사실은 변하지 않죠. 비 한 방울 오지 않은 곳에서 이런 홍수가 난 것은 자연이 인간에게 건네는 마지막 경고죠. 보테코시 홍수를 일으킨 재난의 본질은 기후위기에 책임이 없는 네팔 사람들이 그 값을 지불하고 있다는 사실이죠."

큰사진보기 ▲함께 건너는 재난의 강건널수 없는 강 사이에서 서로의 삶을 돕는 네팔 사람들 ⓒ 이매진피스 관련사진보기

"저건 다리가 생기기 전 전통적으로 강을 건너던 방식이에요. 네팔 사람들이 여전히 삶의 기술을 보존하고 있기 때문이기도 하지만 공동체적 삶이 지켜지고 있기 때문에 가능한 대응인 거죠."

▲네팔 홍수 현장_여럿의 힘으로 강을 건너는 사람들 네팔, 재난의 현장에서는 강을 건너던 전통방식과 네팔이 가진 공동체의 힘을 기반으로 재난의 현장에서 서로의 삶과 존엄을 향해 힘을 보태고 있다. 이매진피스 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 이매진피스 홈페이지에도 실립니다.이매진피스는 나마스떼 네팔(Namaste Nepal)과 함께 2015년 네팔 지진부터 2026년 네팔 홍수현장까지 긴급구호와 삶의 재건을 위해 함께 일해 왔습니다. 본 리포트는 9월 17일부터 네팔 현장에서 진행된 조사를 바탕으로 작성되었습니다.

강을 따라 북쪽 국경지대로 향하는 길. 누와코트의 중심도시 비두르(Bidur)에 들어서자 도시는 알아볼 수 없을 정도로 달라져 있었다. 물은 이미 빠졌지만 홍수가 밀고 내려온 거대한 돌과 회색 토사가 도로와 강변을 뒤덮고, 뼈대만 남은 건물들이 앙상하게 남아있다.집과 상점이 있던 자리에서는 굴착기들이 쉴 새 없이 잔해를 걷어내고 있었다. 비두르 주민 타무르(Tamur)씨의 집은 다행히 피해를 면했다.시속 180km의 물살이 휩쓸고 지나간 강둑에는 얼마 전까지 사람이 살았다는 것을 믿기 어려울 만큼 폐허가 된 집들이 즐비했다. 강변을 따라 걷다가 그는 홀로 남은 집 한 채를 가리키며 이야기한다.비 한 방울 내리지 않은 마른 홍수에 급히 옥상으로 올라간 사람들이 격류 속에 살아남아 소셜네트워크서비스(SNS)를 타고 널리 퍼진 집이었다. 집은 같은 자리에 남아있지만, 사람들은 사라졌다.눈앞의 풍경은 몇 채의 집에 국한된 피해가 아니었다. 정부통계에 의하면 약 7570채의 주택이 파손됐다. 약 3만 2933명의 주민이 재난의 영향을 받았다. 도로 55km, 차량이 다닐 수 있는 교량 37개, 현수교 68개가 피해를 입었다. 농경지 약 1806헥타르와 수력발전시설 13곳, 태양광발전소 1곳, 송전선 2개도 피해 대상에 포함됐다. 정부는 이 수치를 잠정치로 밝히고 추가적인 재난피해수요평가(PDNA)를 진행하고 있었다(출처: 네팔 외교부, Daily Situation Update on Bhote Koshi River Floods, 2026.9.6).우리가 도착한 비두르는 단지 피해지역 중 하나가 아니라 하류로 떠내려온 시신을 수습하고 실종자 수색을 기다리던 누와곳의 재난 거점 도시였다. 타무르씨의 집에서 시청으로 가는 길, 비두르 곳곳에는 실종자를 찾는 전단이 붙어 있었다. 네팔 경찰에 따르면 9월 20일 기준 사망 1436명, 실종자는 4655명에 달했다. 가족들이 와서 실종자를 기다리고, 산간지역에 헬기를 보내 구조작업을 하던 운동장을 지나가며 타무르씨는 이야기한다.그러나 살아남았다는 것과 다시 살아갈 수 있다는 것은 다른 문제였다. 이재민 대피소로 설치된 홀딩하우스에 머물던 사람들은 쌓여있는 구호품에도 불구하고 대피소를 떠나 삶의 자리를 찾아 돌아가고 있었다. 우리가 찾은 대피소 역시 초기 180여 명에 달했던 인원이 40여 명으로 줄었다고 했다.한국에서 재난 당한 이들을 지원하기 위해 왔다는 이야기에 타무르씨는 우리를 먼저 시청으로 안내했다. 지난해 혁명을 통해 평균 38세의 젊은 정치인들이 장악한 네팔 정부의 각료 대부분은 12년전 대지진을 경험한 세대였다.재난의 피해자였던 그들의 경험은 현 정부 재난대응에 고스란히 반영되고 있었다. 정부가 운영하는 원도어 시스템으로 모든 구호물자들을 우선 시청으로 모은 후 수요와 필요에 따라 배포하고 있었다. 38세의 젊은 비두르 시장 라잔(Rajan Shrestha)은 정부가 해야 할 가장 큰 일은 "삶의 재건"이라고 진단했다.그의 말처럼 재난 이전까지 이들은 누군가의 도움을 기다리던 사람들이 아니었다. 시장이 말한 회복은 구호품을 얼마나 오래 제공할 것인가의 문제가 아니라 사람들이 다시 집과 일터를 갖고 자기 삶을 꾸려갈 수 있도록 삶의 기반을 되돌려주는 일이었다. 그러나 문제는 연결이었다.홍수는 집만 무너뜨린 것이 아니라 사람들의 일상을 잇던 연결망을 함께 끊어 놓았다. 루럴 리컨스트럭션 네팔(Rural Reconstruction Nepal)의 라수와·보테코시 홍수 현황요약 보고서(2026.9.14)에 의하면, 3개 지역에 배정된 쌀 59만kg 중 누와코트 몫은 19만 3000kg이었지만, 도로와 교량이 끊긴 탓에 구호품은 온전히 현장까지 닿지 못하고 있었다. 정부의 피해조사 보고서에는 '도로 55km'와 '교량 105개' 파손이라는 숫자가 정확히 기록되어 있었다. 그러나 그것이 어떤 무게인지 길이 끊기고 다리가 사라진 강가에 서기 전까지는 가늠하기 어려웠다.피해 현황을 조사하기 위해 올라가던 언덕을 넘어서자 강변에 텐트가 줄지어 나타나며 불현듯 길이 끊어졌다. 국경지대까지 이어지던 수백 년의 길이 토막나듯 잘려 있고, 아스팔트 끝은 토사와 강물로 뒤덮여 있었다. 끊어진 길은 단지 도로가 아니라 누군가의 집으로 가는 길이었고, 시장으로 가는 다리였으며, 아이들이 학교에 가고 가족들이 서로를 만나던 길이었다. 또한 재난이 닥친 뒤 구조대와 구호물자가 들어가야 할 길이기도 했다.현장을 함께한 나마스떼 네팔 창립자 라지 가왈리(Raj Gyawali)는 '연결과 이동성'의 문제라고 진단했다.무엇보다 라지는 이 문제를 보는 시선을 네팔 너머 지구적 차원으로 넓히지 않는다면 이 문제는 다시 반복될 뿐이라고 지적했다.그는 0.01%의 탄소를 배출하는 네팔 사람들이 99.99%의 탄소를 배출한 값을 지불하게 되는 불공정한 기울기를 선명하게 가리켰다. 폐허가 된 강가에서 우리는 단지 끊어진 길과 무너진 집들뿐만 아니라 그 재난을 만들고 있는 우리의 삶을 마주했다.비두르를 떠나기 전 마지막으로 도착한 재난의 강변. 홍수로 사라진 다리가 있던 자리에는 강을 건너려는 사람들이 긴 줄을 이루고 있었다. 다리가 사라졌다고 삶까지 멈출 수는 없는 일이었다. 장을 보고, 가족을 만나고, 필요한 것을 구하기 위해 사람들은 여전히 강을 건너야 했다. 그러나 한 사람이 재난의 강을 건너기 위해서는 여러 사람의 손길이 필요했다. 비두르에서 그 문장은 은유가 아니라 현실이었다.다리가 사라진 강을 건너는 줄이 걸리고 바구니가 달렸다. 누군가 그 줄에 몸을 맡기면 반대편에서는 십여 명이 힘껏 줄을 당겨 강을 건네주기 시작했다. 라지는 신기해하는 우리에게 설명을 더해주었다.한 사람이 재난의 강을 건너기 위해서는 여러 사람의 힘이 필요했다. 오래된 방식이었지만, 그날 강을 건너게 한 것은 기술만이 아니었다. 서로의 삶을 위해 기꺼이 줄을 잡아당기는 사람들이 있었다.보테코시강 홍수 현장에서 우리가 마주한 것도 결국 같은 질문이었다. 무너진 집을 다시 세우고 끊어진 길을 잇는 일, 사람들이 다시 자신의 삶으로 돌아가는 일, 그리고 앞으로 닥쳐올 기후재난에 대비하는 일까지. 어느 하나 혼자서는 해결할 수 없다.재난은 한순간에 삶을 무너뜨리지만, 삶을 다시 일으키는 데는 서로를 잇는 시간이 필요하다. 비두르에서 사람들이 강을 건너던 재난의 강변에서 우리는 그 사실을 마주한다.