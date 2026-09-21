이화영 재판 쟁점이 된 오마이뉴스 국정원 2급 비밀 보도

큰사진보기 ▲증언하는 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사. 2026-04-14 ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국정원 2급 비밀 문서 ⓒ 봉주영 관련사진보기

"이 내용에 대해서 어떤 수사기관도 수사를 안 하기 때문에 피해 당사자인 저 입장에서는 재심 신청을 해야 한다고 생각합니다. 감찰 결과도 있고 그 이전 원자료도 있는데 이 부분에 대해서는 국민들에게 알려야 하지 않습니까. 그에 대한 조처를 하고 저 스스로를 구제하는 방법을 찾게 해주십시오."

"확정 판결에 대해서는 재심을 통해 권리 구제를 받아야 할 것 같고요. 피고인의 당연한 권리라 제지할 생각은 없습니다."

<오마이뉴스>가 단독으로 입수해 보도한 '국정원 2급 비밀 문건'이 이화영 전 경기도 평화부지사 법정에서 주요 쟁점으로 떠올랐다.21일 이 전 부지사의 쌍방울 대북송금 관련 제3자뇌물 등 혐의 사건 공판준비기일에서 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈)는 시작과 동시에 <오마이뉴스>의 국정원 문건 보도를 직접 언급했다. 법원이 국가정보원으로부터 제출받아 이 전 부지사 측에 열람·등사를 허용한 자료가 어떤 경위로 외부에 나갔는지 확인할 필요가 있다는 취지였다.이에 이 전 부지사는 "국정원 문건을 받아보고 굉장히 큰 충격을 받았다"라면서 "어떤 수사기관도 수사를 안 하기 때문에 피해 당사자인 저 입장에서는 재심 신청을 해야 한다고 생각한다"라고 말했다. 그러면서 "감찰 결과도 있고 그 이전 원자료도 있는데 이 부분에 대해서는 국민들에게 알려야 하지 않나"라며 "저 스스로를 구제하는 방법을 찾게 해달라"라고 호소했다.이날 오후 2시 수원지법 204호 법정, 파란색 수의를 입은 이 전 부지사가 피고인석에 앉자 송병훈 부장판사는 예정된 절차에 들어가기 전 "피고인 측에 확인할 게 있다"라면서 국정원 문건 문제부터 꺼냈다.재판부는 피고인 측 요청에 따라 지난 3월 국정원에 사실조회를 촉탁해 관련 자료를 제출받았고, 이후 변호인들의 신청에 따라 필요한 부분의 열람·등사를 허용했다고 설명했다.<오마이뉴스>는 지난 9일부터 '국정원 2급 비밀 입수' 연속보도를 통해 쌍방울 대북송금 사건과 관련한 국정원 특별감사 결과와 미공개 자료를 공개했다. 문건에는 이 전 부지사 외국환거래법 위반 혐의 등 사건에 대한 검찰 공소사실과 법원 판결과 배치되는 내용과 윤석열 정부 출범 이후 국정원이 쌍방울 대북사업을 들여다본 과정 등이 담겼다.송 부장판사는 이 전 부지사에게 "재판 문건 받았냐?"라고 물은 뒤 곧바로 변호인들을 향해 "국정원 문건이 어떻게 해서 <오마이뉴스>에 제공된 것이냐"라고 했다.이 전 부지사 변호인 김광민 변호사는 자신이 열람·등사를 신청했지만 자료 수령과 스캔 등의 과정이 한 곳에서 이뤄진 것은 아니라면서 "유출 경로가 복잡하다. 어디라고 특정하기 어렵다"라고 답했다.송 부장판사는 열람·등사 당시 외부에 제공해서는 안 된다는 점을 고지하고 각서까지 받았다면서 "변호인이 직접 하지 않았다 하더라도 관리 책임이 있다"라고 지적했다. 이어 사실관계를 확인한 뒤 필요한 경우 관련 조치를 취하겠다고 밝혔다.이 전 부지사가 직접 입을 열었다. 이 전 부지사는 "제가 국정원 문건을 받아보고 굉장히 큰 충격을 받았다"라면서 "형이 확정돼서 수감생활을 4년째 하고 있는데 저로서는 한 인간이자 국민으로서 국가기관이 이렇게 폭력적으로 재판에 개입하고 사실을 왜곡하고 증거를 조작하고 이런 정황과 이런 부분이 국정원 문건에 있었다고 저는 생각한다"라고 주장했다. 이어 "이 부분이 은폐되거나 없는 것처럼 되어서는 안 된다"라면서 자신이 이 문제의 "피해 당사자"라고 강조했다.특히 이 전 부지사는 관련 내용을 현재 수사하는 기관이 없다는 점을 들었다.송 부장판사는 재판 자료의 외부 유출과 피고인의 권리 구제는 구분해야 한다는 입장을 보였다.재판부에 따르면 국정원은 <오마이뉴스>가 지난 9일부터 11일까지 6차례에 걸쳐 보도한 국정원 비밀 문건이 법원에 제출한 자료와 동일한 것인지 확인해 달라는 취지의 요청을 법원에 보내왔다.송 부장판사는 "재판이라는 게 재판 독립이라고 하고 정치 권력, 언론으로부터 독립도 필요하다"라며 "억울한 부분은 법정에 나와서 재판부를 설득해야지 언론을 통해서 간접적으로 영향을 미치는 것은 바람직하지 않다"라고 했다.그러자 이 전 부지사가 다시 발언했다. 그는 국정원이 생산한 자료가 대북송금 사건 수사 초기 검찰에 제대로 제출되고 검찰이 이를 충실히 수사했다면 수사·기소 및 재판 결과가 달라졌을 수 있다는 취지로 주장했다.이 전 부지사는 "국정원이라고 하는 공신력 있는 국가기관에서 원자료가 있는데 재판부에 제출도 안 됐다고 한다"라면서 "국가기관에서 수사를 하지도 않고 이 내용도 이미 다 알려진 내용이라고 유야무야 넘어가야 하는지, 답답하고 억울한 심정을 토로하는 것"이라고 답했다.송 부장판사는 확정판결에 대해서는 재심을 통한 권리구제가 가능하다고 설명했다.다만 현재 진행 중인 재판은 별개의 문제라고 선을 그었다. 국정원 문건이 외부에 유출될 경우 재판부의 판단에 영향을 미칠 우려가 있다는 것이다. 문건에는 이 전 부지사에게 유리한 내용뿐 아니라 불리한 내용도 있을 수 있기 때문에 법정에 증거로 현출된 자료를 토대로 판단해야 한다는 취지다.<오마이뉴스>가 입수한 국정원 2급 비밀문건에는 윤석열 정부 출범 두 달 뒤인 2022년 7월 국정원이 쌍방울 대북사업을 조사하는 TF를 가동하고 '경기도 대북사업'을 별도로 표시해 들여다본 정황이 담겼다. 또 대북송금 사건 재판에서 중요하게 다뤄진 북한 공작원 리호남의 동선과 관련해 기존 법원 판단과 배치되는 국정원 내부 판단도 확인됐다. 국정원이 영상자산 등을 통해 북한 지역을 장기간 확인했지만 검찰이 대북송금 명목 가운데 하나로 제시한 스마트팜 시설을 발견하지 못했다는 내용도 포함됐다.국정원 미공개 자료에는 쌍방울의 대북사업을 '주가조작' 첩보의 맥락에서 바라본 내용과 이시원 당시 대통령실 공직기강비서관이 국정원을 통해 쌍방울 돈을 받은 북한 기관을 외국환거래법상 제재 대상으로 만드는 방안을 추진한 정황도 담겼다.한편 이날 이 전 부지사 변호인으로 새롭게 합류한 김관정 변호사는 검찰의 공소사실 특정 문제를 집중적으로 제기했다. 이 전 부지사 측은 공소장에 다수의 간접사실이 기재돼 있지만 검찰이 각각 어떤 증거를 근거로 이를 공소장에 적시했는지가 명확하지 않아 방어권 행사에 어려움이 있다고 주장했다.김 변호사는 "공소장이 특정돼야 피고인이 방어권을 행사할 수 있다"라고 말했다. 김 변호사는 "공소장만 보면 김영철이 김정은에게 보고했다고 나온다"라면서 "증거가 대체 뭐가 있나. 사실에 대해서 증거를 내줘야 피고인이 방어권을 행사할 수 있는 것 아닌가"라고 따졌다.검찰은 이미 증거목록이 변호인들에게 공개돼 있고 하나의 증거가 여러 사실을 입증하는 데 사용될 수도 있다면서, 공소장 전체에 대해 일괄적으로 증거를 특정해달라는 요구에는 어려움이 있다는 취지로 맞섰다.이에 송 부장판사는 변호인 측이 공소장 가운데 증거 내용이 인용된 것으로 보이거나 어떤 증거를 토대로 작성됐는지 확인할 필요가 있다고 보는 부분을 우선 특정해 제출하면 이를 토대로 검찰에 석명을 요구하겠다고 정리했다.다음 공판준비기일은 11월 3일 오전 10시에 열린다.