"아이들 밥상까지 차별"... 대전단체, 급식 식품비 인상 촉구

큰사진보기 ▲2026년 시도별 초등학교 급식 식품비. ⓒ 장재완 관련사진보기

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대전지역 시민단체가 대전 초등학교 급식 식품비가 전국 최하위 수준에 머물고 있다며, 대전시와 대전교육청에 식품비를 현실화하고 친환경무상급식의 질을 보장할 대책을 마련하라고 촉구하고 나섰다.친환경무상급식대전운동본부(이하 운동본부)는 21일 성명을 내고 "아이들의 밥상은 예산 절감의 대상이 아니다"라며 "학생들의 건강과 안전, 먹거리 기본권을 보장하는 일은 행정과 교육이 마땅히 책임져야 할 책무"라고 강조했다.운동본부에 따르면 한병도 더불어민주당 의원이 교육부에서 제출받아 공개한 '2026년 시도별 초등학교 급식 식품비' 자료에서 대전의 초등학교 급식 식품비는 전국 최하위 수준인 것으로 나타났다. 운동본부는 성장기 학생들에게 제공되는 급식의 질을 뒷받침하는 식품비가 낮은 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다고 지적했다.이들은 "학교급식은 단순히 한 끼의 식사를 제공하는 일이 아니다"라며 "모든 학생이 차별 없이 건강하고 안전한 먹거리를 누릴 권리를 보장하는 교육복지이자, 아이들의 건강한 성장과 발달을 뒷받침하는 중요한 공공정책"이라고 밝혔다.특히 "무상급식이라는 이름만 같다고 해서 급식의 질까지 평등한 것은 아니다"라며 "급식 식품비가 낮으면 식재료 선택과 식단 구성에 제약이 생길 수밖에 없다"고 주장했다. 물가와 식재료 가격 변화를 반영한 적정 식품비를 확보하지 못하면 친환경·우수 식재료를 안정적으로 사용하고 균형 잡힌 식단을 운영하는 데도 어려움이 생길 수 있다는 것이다.운동본부는 대전시와 대전교육청이 그동안 강조해 온 친환경무상급식 확대와 교육복지 실현의 약속이 실제 급식 현장에서 지켜지고 있는지도 점검해야 한다고 밝혔다. 이들은 "학생들에게 실제로 제공되는 급식의 질을 뒷받침할 식품비가 전국 최하위 수준이라면, 그 약속이 현장에서 제대로 실현되고 있는지 근본적으로 점검해야 한다"고 강조했다.운동본부는 시와 교육청을 향해 "대전 학생들의 급식 식품비가 전국 최하위 수준에 놓이게 된 원인을 무엇이라고 판단하는가"라고 물으면서, 학생들의 건강한 성장을 위해 필요한 식품비와 급식의 질을 높일 구체적인 계획·예산을 충분히 확보하고 있는지 설명하라고 요구했다.이어 "더 이상 서로에게 책임을 미루거나 예산상의 어려움을 이유로 개선을 미뤄서는 안 된다"며 "대전 학생들의 급식 식품비 현실을 투명하게 공개하고, 학생과 학부모가 납득할 수 있는 개선 대책을 제시해야 한다"고 촉구했다.구체적으로는 급식 식품비가 낮게 책정된 원인과 산정 기준, 재원 분담 구조를 공개하고, 물가와 식재료 가격을 반영한 식품비 인상 계획 및 예산 확보 방안을 마련하라고 요구했다. 친환경·우수 식재료 사용을 확대하고 안전하고 균형 잡힌 급식을 제공하기 위한 실질적인 개선 대책도 함께 주문했다.아울러 대전광역시 친환경무상급식센터를 통해 학생과 학부모, 학교 현장의 의견을 충분히 수렴하고, 식품비 개선을 위한 연차별 목표와 이행 일정을 공개하라고 촉구했다. 예산 편성과 집행 과정에서도 학생들의 먹거리 기본권을 최우선에 둬야 한다는 주장이다.운동본부는 "친환경무상급식은 단순히 급식비를 지원하는 정책이 아니다"라며 "모든 아이가 가정의 경제적 형편이나 거주 지역에 관계없이 건강하고 안전한 먹거리를 누릴 수 있도록 하는 사회적 약속"이라고 강조했다.그러면서 "아이들의 밥상에 지역 간 격차가 생겨서는 안 된다"며 "말뿐인 친환경무상급식이 아니라 예산과 정책으로 책임지는 친환경무상급식을 실현할 것을 강력히 촉구한다. 급식 식품비 현실화는 선택이 아니라 책임"이라고 밝혔다.