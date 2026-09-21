이장 1066명, 전남광주시에 "농어촌기본소득 전면 실시하라"

큰사진보기 ▲전남광주 이장들, 전남광주통합특별시에 '2027년 농어촌기본소득 전면 실시' 촉구. 2026. 9. 21 ⓒ 전남광주농어촌기본소득전면실시추진운동본부 관련사진보기

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전남광주지역 이장들이 민형배 전남광주통합특별시장에게 2027년부터 농어촌기본소득 전면 시행을 촉구했다.전남광주 농어촌기본소득 전면 실시 추진운동본부는 21일 전남광주시의회 광주청사에서 '전남광주 농어촌기본소득 전면실시 촉구 1차 1000 이장단 선언'을 했다. 이 선언엔 전남광주 이장 1066명이 이름을 올렸다.이장들은 현재 곡성·신안·구례·보성 등 전남광주 4개 군을 포함한 전국 17개 군에서 농어촌기본소득이 시범 시행 중인 점을 언급하며 "주민들 사이에선 '우리 동네는 언제 농어촌기본소득이 실시되느냐'는 질문이 쏟아지고 있다"고 전했다.이어 "지역 주민들은 옆 동네에는 도입된 사업이 우리 동네에서 실시되지 않는 현실에 상실감을 느끼고 있다"며 2027년부터 전남광주 모든 농어촌 지역에서 농어촌기본소득이 전면 실시돼야 한다고 주장했다.그러면서 민형배 시장을 향해 "전남광주 행정 통합도 결국 지역 소멸을 막기 위한 것이 아니었느냐, 절박한 심정으로 시장님께 전면 실시를 요청드린다"고 덧붙였다.전남광주 농어촌기본소득 전면 실시 추진운동본부에 따르면, 전남광주 이·통장은 전남 22개 시군 8700명, 광주 4000명 수준이다. 이 가운데 농어촌 이·통장은 8000명 수준이다.이들은 이날 1차로 '1000 이장단 선언'을 한데 이어, 앞으로도 추가 이장단 선언이 이어질 것이라고 밝혔다.이재명 정부가 시범 사업 중인 농어촌기본소득 사업은 인구소멸 위험지역 주민들에게 월 15만 원(군비 추가 지역은 월 20만 원)의 기본소득을 지역화폐로 지급하는 내용이다.현재 전국 17개 군에서 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%의 부담률로 시행 중인데, 정부는 내년부터 시범 사업 대상지역을 35곳으로 늘리고, 국비 부담률도 50%로 높일 것이라고 밝힌 바 있다.[관련기사]