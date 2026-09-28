"하루 2~3시간밖에 못자"... 이태원 유족이 정보공개 요구 나선 까닭

큰사진보기 ▲이태원 참사 검경합동수사팀은 철저히 수사하라!10.29 이태원 참사 유가족협의회와 10.29 이태원 참사 시민대책회의 주최로 지난 3월 26일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '10.29 이태원 참사 검경합동수사팀은 특조위 청문회에서 제기된 의혹 철저히 수사하라 - 10.29 이태원 참사 유가족협의회 긴급 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"하루 두세 시간 밖에 못자면서 여기에 매달리고 있어요."

큰사진보기 ▲지난 7월 28일 서울 중구 '10.29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회'에서 열린 제63차 위원회에 송두환 위원장이 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10.29 이태원참사 유가족들이 지난 8월 19일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 이태원참사 특별조사위원회의 지난 1년 3개월에 대한 조사가 미흡했다며 활동 경위 설명과 향후 조사 계획 공개, 특별검사 도입을 포함하는 특별법 개정 등을 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

<오마이뉴스>는 이태원참사 정보공개 청구에 나선 참사 유가족 3명의 이야기를 들어봤다. 이들이 청구한 정보 목록이나 내용들은 각기 다르다. 하지만 이들은 "유가족에게조차 관련 기관들이 정보를 제대로 제공하지 않는다"고 한목소리를 냈다.유족들이 기자회견 등을 통해 공론화도 시도했지만 달라진 것은 없었다. 이태원참사 유가족 강민하씨는 올해 2월부터 10.29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(아래 특조위) 등에 정보공개 청구를 하면서 자발적 진실 밝히기에 나섰다.특조위가 공식 참사 조사기관으로 지정돼 있음에도 강씨가 직접 나선 이유는 딱 하나, '참사의 진실이 규명되지 않을 것'이란 위기감 때문이었다. 특조위가 그간 수사요청서 외에 뚜렷한 결과물을 내놓은 것이 없고, 특조위가 적극적인 조사 움직임도 보이지 않고 있다는 게 강씨가 내린 판단이다.강씨는 "원래 조사를 직접 할 거라고 생각해 본 적은 없다, 특조위가 잘해줄 거라고 생각했다"면서도 "특조위가 많은 자료를 갖고 있고 국회 국정감사에서도 중요한 증언들이 나왔는데, 지금까지 조사가 진행된다거나 하는 내용을 제대로 전해 들은 게 하나도 없다. 그래서 진상 규명에 관심을 갖게 된 것"이라고 말했다.이어 "특조위가 끝나면 공판이 시작될 거고, 이렇게 아무것도 조사를 안 해놓은 상태에서 재판이 시작되면 (관련자들이) 다 빠져나갈 것 아닌가"라면서 "'내가 아는 사실이라도 조사를 하자'는 생각으로 진상 규명 작업에 몰입하기 시작했다"고 전했다.그러나 강씨는 정보공개 청구를 시작하자마자 벽에 부딪혔다. 특조위와 용산구청, 행정안전부 등은 강씨가 청구한 정보에 대해 비공개 결정을 내리거나, 일부 정보만 제공했다. '소극적 태도로 일관하고 있다'는 평가가 나오는 이유다. 강씨가 청구한 CCTV 영상 등은 모두 거절됐고, 일부 공개된 정보들도 문서 목록 수준의 형식적 정보뿐이었다. 그래서 그는 비공개 결정에 대해 행정심판을 청구하고, 일부 특조위 관계자들은 고소까지 했다.그는 "지금은 필수적인 의식주, 회사 업무를 제외하고는 일상 시간을 모두 정보공개 청구와 관련된 일만 쏟고 있다"면서 "특조위 등 기관들이 이렇게 정보공개 청구를 거부하고 이렇게 하는 것들이, 시간벌기 하는 것이라고 생각한다. 그래서 더 마음을 고쳐먹게 된다"고 말했다.유가족 임현주씨도 올해 특조위 측에 희생자 행적 등에 대한 조사 결과를 요청했지만 그에게 전달된 정보공개 서류는 자신이 신청한 정보공개청구서와 개인정보 동의서 등이었다. 자신이 신청한 서류 목록을 되돌려받은 임씨는 특조위에 대해 강한 불신을 내비쳤다.그는 <오마이뉴스>에 "유가족 입장에서 희생자의 마지막 행적을 알고자 하는 것은 당연한 것 아닌가. 그럼에도 밝혀진 내용들은 하나도 없다"면서 "희생자가 나온 공간과 동선, 인상착의를 설명했고, 그것에 따라 희생자 행적을 공개해달라고 했는데, 아무것도 받아든 게 없다"면서 분통을 터트렸다. 이어 "1년 넘게 활동한 특조위가 이제는 조사 결과나 피해자 행적에 대해 유가족들에 대해 설명해줄 때가 됐다고 생각했는데, 그렇게 하지 않고 있다"고 꼬집었다.유가족 이종관씨는 자신의 정보공개 청구가 대부분 비공개 결정이 나자 이태원참사특별법을 다시 꺼내 읽어봤다고 했다. 이씨는 "특별법을 읽어보니까 특별법에 유가족의 알권리가 명시가 돼 있다"면서 "(특조위 등이) 특별법을 읽어보고 업무를 하는 건지 의문이다. 너무 비공개 해버리니까 특조위가 너무 답답하다"고 털어놨다.그 역시 유가족 정보공개 청구에 대한 특조위 대응과 활동에 대해 강한 의문을 제기했다. 이씨는 정보공개는 물론 특조위 측에 진상규명 신청서를 6건이나 제출했지만, 특조위가 접수조차 하지 않았다고도 주장했다.이씨는 "(특조위에) 진상규명 조사신청서도 냈는데, 나중에 보니 접수조차 안 했더라. 나는 자식을 보내고 의문점이 난 것을 나름대로 적느라 밤을 새서 써서 낸 것"이라면서 "정말 그 사람(특조위)들이 가족들 심정을 아나, (특조위 출범한 지) 1년 3개월 동안 뭘 한 건가. 유가족들에게 브리핑을 속시원하게 한 것이 있느냐"고 목소리를 높였다.