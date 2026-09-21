창립 20주년 맞은 '지역정책포럼'... 충청의 새 미래를 묻는다

큰사진보기 ▲지역정책포럼이 창립 20주년을 맞아 오는 28일(월) 오후 포럼과 창립기념식을 개최한다. ⓒ 지역정책포럼 관련사진보기

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큰사진보기 ▲창립 20주년을 맞은 지역정책포럼의 신희권 이사장(충남대 교수·왼쪽), 김건하 공동대표(한남대 교수·가운데), 서기자 공동대표(목원대 교수·오른쪽). ⓒ 장재완 관련사진보기

지역의 주요 현안을 진단하고 발전 방향을 모색해 온 지역정책포럼이 창립 20주년을 맞아 충청권의 새로운 미래를 논의하는 자리를 마련한다. 지난 20년의 활동을 돌아보는 동시에 인구 감소와 지방소멸 등 변화하는 지역 환경 속에서 충청권이 함께 나아갈 방향을 찾겠다는 취지다.지역정책포럼은 오는 28일 대전기독교연합봉사회관 2층 컨벤션홀에서 제107차 지역정책포럼과 창립 20주년 기념식을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사는 오후 5시 '충청 지역발전의 대전환, 어떻게 할 것인가'를 주제로 한 포럼으로 시작하며, 오후 6시부터 창립 기념식이 이어질 예정이다.지역정책포럼은 지역 현안을 함께 진단하고 대안을 개발하며 지역발전의 비전을 모색하기 위해 전문가와 지식인들이 뜻을 모아 지난 2006년 9월 28일 출범했다. 교수와 연구자를 비롯해 시민사회·언론·문화예술계 인사들이 참여하면서 지역사회의 주요 의제를 논의하는 민간 정책 네트워크로 활동해 왔다.지난 20년 동안 다뤄 온 주제는 지방정치와 지방자치, 지역경제와 산업, 지역문화와 복지 등으로 폭넓다. 지역균형발전과 충청권 상생협력을 꾸준히 논의했으며, 최근에는 지방소멸과 지역혁신, 대전·충남 지역통합 등 지역사회의 변화와 맞물린 현안들을 다뤘다.현재 김건하 한남대 교수와 서기자 목원대 교수, 한성일 중도일보 이사가 공동대표를 맡고 있으며, 신희권 충남대 교수가 이사장을 맡고 있다. 분기별 정기 포럼과 긴급 현안토론, 공동 정책토론회 등을 통해 지역 전문가들이 각자의 연구와 현장 경험을 나누는 자리를 이어오고 있다.이번 제107차 포럼에서는 충청권 상생발전을 위한 제도와 사업, 문화적 기반을 함께 살펴본다. 한성일 공동대표의 개회사에 이어 김건하 공동대표가 사회를 맡아 세 가지 주제의 발표와 자유토론을 진행한다.첫 발표는 신희권 충남대 교수가 맡아 '충청권 상생발전과 충청광역연합의 역할 강화 방안'을 다룬다. 이어 김형준 충남대 교수와 이준우 한밭대 교수가 '충청권 메가 프로젝트의 전략과 과제'를 주제로 발표하며, 송기한 대전대 교수와 허정인 케이클래식 뉴던 대표는 '충청 정체성의 재탐색과 충청권 문화교류의 모색'을 논의한다. 발표 후에는 참석자들이 자유토론을 통해 충청권의 미래 전략에 대한 의견을 나눌 예정이다.서기자 공동대표는 이번 포럼의 취지에 대해 인구 감소와 지방소멸의 위기 속에서 충청권이 힘을 모을 수 있는 방안을 찾는 데 있다고 설명했다. 그는 "과연 우리 충청이 어떻게 같이 힘을 합쳐서" 발전을 향해 나아갈 수 있을지, "상생의 방안이 뭘까 이런 문제를 고민해 보는 그런 포럼으로 준비를 했다"고 말했다.오후 6시부터 열리는 창립 20주년 기념식은 이현 기획위원장(목원대 교수)의 사회로 진행된다. 신희권 이사장의 개회사와 서기자 공동대표의 지난 20년 경과보고에 이어 각계 인사들의 축사가 마련돼 있다.지역사회 발전과 포럼 활동에 기여한 김경희 더두레 상임대표와 김욱 배재대학교 총장에게는 지역공헌감사패를 전달할 예정이다. 축하 연주와 회원들의 축하 덕담도 이어지며, 행사는 오후 7시 마무리될 계획이다.신희권 이사장은 지역정책포럼이 이어온 20년의 의미를 서로 다른 분야의 지식인들이 지역 문제를 함께 고민하고 대안을 제시해 온 과정에서 찾았다. 그는 "지역의 오피니언 리더들이 모여서 지역 담론도 이야기하고 또 지역의 현안들을 같이 나누면서 새로운 대안을 제시하고, 그 시작이 굉장히 의미 있었다고 본다"고 말했다.또한 서기자 공동대표는 "지식인들이 자기 역할을 좀 하면서 모이기가 쉽지 않은데 지역정책포럼이라는 이름으로 모여서 그 20년간의 세월을 함께했다는 것"에 의미를 부여하면서, 지역과 사회에 기여하는 포럼의 공동대표로서 감사함과 책임감을 느끼고 있다고 밝혔다.서 공동대표에 따르면 현재 포럼의 회원은 100명을 넘어섰으며, 이번 창립 기념 포럼까지 107차례의 논의를 이어오게 됐다. 그는 지역 현안을 함께 고민하고 대안을 제시해 온 경험이 앞으로의 활동을 넓혀가는 바탕이 돼야 한다고 강조했다.그러면서 "20주년을 함께 축하한다는 것에 굉장히 기쁘고 감사하다"며 "20주년이 그런 어떤 모멘텀이 돼서 새로운 20년을 또 설계하고, 조금은 더 발전되고 조금은 더 한 발 나아가는 모습"으로 나아가기를 바란다고 말했다.김건하 공동대표는 앞으로의 역할에 대해 "지역사회가 당장 마주한 현안을 넘어 다가올 과제까지 함께 준비하는 포럼이 돼야 한다"고 밝혔다. 그는 "앞으로 훨씬 더 커다란 안목으로 바라보면서 함께 가야한다"며 "아직 오지 않은, 또 함께 고민해야 될 문제들에 대해서도 고민하고 대안을 제시할 수 있는 그러한 포럼이 되기를 바란다"고 말했다.