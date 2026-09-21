서울에서 평양까지 260km, 릴레이 마라톤으로 평화의 길 연다

큰사진보기 ▲서울시육상연맹 문호준 회장이 개회사를 낭독하고 있다. ⓒ 변상철 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 전현희 국회의원이 축샤를 낭독하고 있다. ⓒ 변상철 관련사진보기

AD

"지금 남과 북은 서로 전혀 소통하지 않고 정치적으로 꽉 막혀 있는 엄중한 현실에 놓여 있습니다. 이런 때일수록 스포츠가 교류의 역할을 맡아 남북 관계의 막힌 혈로를 뚫고 물꼬를 트는 것이야말로 대단히 뜻 깊고 반드시 필요한 일입니다."

"제가 책을 읽고 감명을 받아 문 회장님께 '남북이 마라톤으로 이어져 이 뜻깊은 구상이 실제로 꼭 성사되었으면 좋겠다'는 바람을 전했습니다. 그러자 문 회장님께서는 일말의 망설임도 없이 '분명히 됩니다. 반드시 해낼 수 있습니다'라고 힘주어 확신을 보여주셨습니다. 그 뜨거운 열정과 확신에 가득 찬 대답을 들으며 정치인의 한 사람으로서도 대단히 든든했고 가슴 벅찬 감동을 받았습니다."

큰사진보기 ▲임정협 명예회장이 축사를 낭독하고 있다. ⓒ 변상철 관련사진보기

"스포츠에는 국경과 이념의 장벽보다 훨씬 빠르고 정직한 고유의 언어가 있습니다. 그것은 주로 위에서 쏟아내는 땀과 열정, 그리고 결승선을 향해 함께 달리는 따뜻한 마음입니다. 우리는 이번 릴레이 마라톤을 통해 갈등과 대립 대신 대화와 소통의 가치를 온 세상에 증명하고자 합니다. 한 사람이 달리고 그 뒤를 이어 다음 사람이 바통을 넘겨받는 릴레이처럼, 우리 시민들의 작은 발걸음들이 하나둘 모여 마침내 서울과 평양을 잇는 거대한 평화의 대로를 열어젖힐 것입니다."

큰사진보기 ▲서울시육상연맹 임원진들과 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 변상철 관련사진보기

21일 월요일 오후 1시 30분, 서울 중구 소공동 소재 롯데호텔 3층에서는 '서울-평양 릴레이 마라톤' 출정식이 열렸다. 서울특별시육상연맹(회장 문호준, 명예회장 임정혁)과 '서울-평양 릴레이 마라톤 추진위원회'가 주최, 주관한 출정식 행사에 서울시 25개 자치구 육상연맹 임원진과 체육계 인사, 정·관계 내빈 등 150여 명이 참석했다.수년간 남북 대화 창구가 사실상 전면 단절되고 한반도를 둘러싼 군사적·외교적 긴장이 극에 달한 엄중한 시국 속에서, 순수 민간 체육단체와 평범한 서울시민들이 직접 발걸음으로 서울과 평양 사이 260여 킬로미터(경의선 축 기준)를 연결하겠다는 담대한 여정의 공식 출발을 알린 자리였다.이날 사회자는 개회 선언을 통해 "오늘 이 자리는 오랫동안 멈춰 있던 서울과 평양 사이에 사람의 발걸음으로 새로운 길을 열고, 스포츠를 통해 서로의 마음을 이어 궁극적으로 한반도의 평화와 화해를 향한 작은 첫걸음을 시작하는 날"이라며 "지금은 비록 자유롭게 오갈 수 없는 길이지만, 언젠가는 남과 북의 사람들이 손을 맞잡고 함께 달릴 수 있기를 소망하며 힘차게 출정식을 시작한다"고 알렸다.이날 출정식에서는 전현희 더불어민주당 국회의원(서울 중·성동갑)이 참석해 축사를 전했다. 전 의원은 자신의 지역구인 성동구 육상연맹의 초청을 받아 이날 행사에 참여했다며, 행사 준비에 매진한 문호준 서울시육상연맹 회장과 집행부의 노고를 먼저 격려했다. 전 의원은 "이 자리에 와서 보니 정말 잘 왔다는 생각이 든다"고 말문을 열고, 현재 남북 관계의 교착 국면을 짚으며 민간 스포츠 교류의 절실함을 호소했다.특히 전 의원은 최근 발간된 문호준 회장의 저서 <서울에서 평양까지 - 릴레이 마라톤>을 직접 읽은 소감을 전하며, "문 회장님의 책을 읽으면서 육상을 통해 남과 북을 하나로 잇겠다는 회장님의 확고한 평화 철학과 불굴의 집념을 생생히 느낄 수 있었다"고 말했다.전 의원은 이어 "스스로를 '마라톤 전문 축사 정치인'이라고 부를 만큼 마라톤에 대한 애정이 깊다"며 "우리 마라토너들이 마음 놓고 훈련할 수 있는 여건을 만들고, 이번 서울-평양 릴레이 마라톤이 실질적인 결실을 맺을 수 있도록 국회 차원에서 필요한 입법적·정책적 지원과 응원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.뒤이어 연단에 오른 대한민국헌정회 유준상 부회장(전 4선 국회의원) 역시 마라톤과 남북 평화에 대한 특별한 철학을 담은 축사를 전했다. 65세의 나이에 마라톤에 입문해 올해 85세인 유 부회장은 100km 울트라 마라톤 완주는 물론, 국토종주 평화 달리기로 인천에서 부산까지 633km를 달린 대표적인 '마라토너 정치인'이다.유 부회장은 "처음 마라톤 풀코스를 완주했을 때 느꼈던 그 벅찬 희열은 국회의원에 네 번, 다섯 번 당선되었을 때보다 훨씬 더 깊었다"고 회고하며 "마라톤은 단순한 신체의 한계를 시험하는 운동이 아니라, 고단한 삶의 차원을 한 단계 끌어올리는 정신 수양의 과정이자 남과 북을 하나로 묶어낼 수 있는 가장 정직한 길"이라고 강조했다.이어 유 부회장은 "지금 우리 대한민국을 둘러싼 정세가 매우 어렵지만, 남과 북이 다시 하나가 되기 위해서는 관료적이고 경직된 정부 주도의 접근보다 민간단체가 펼치는 스포츠 외교가 훨씬 더 유연하고 확실한 해답을 제시할 수 있다"고 진단했다.그는 "정당을 초월해 국가의 평화와 미래를 위해 체육인들이 먼저 한 걸음 다가서야 한다"고 당부했다.환영사에 나선 임정혁 명예회장(전 서울고등검찰청 검사장)은 "법조인이자 일상 속에서 마라톤을 즐기는 생활체육인의 한 사람으로서 오늘 이 자리가 매우 설레고 감격스럽다"며 "인간의 존엄과 인권은 어떠한 상황에서도 결코 침해되어서는 안 되며, 오늘 우리가 내딛는 정직한 발걸음이 북녘 동포들에게 상호 존중과 온기로 전달되기를 진심으로 바란다"고 밝혔다.이어 이번 릴레이마라톤대회의 모든 기획을 담당한 문호준 서울시육상연맹 회장의 공식 개회사와 대회 개요 설명이 이어졌다. 문 회장은, 2025년 서울시육상연맹 수장으로 취임한 이후 이번 프로젝트를 숙원 과제로 준비해 왔다고 말문을 연 뒤, "서울과 평양은 서로 멀리 떨어진 낯선 도시가 아니라, 반만년 역사와 문화를 함께 호흡해 온 한민족의 동일한 땅에 존재한다"며 "그러나 안타깝게도 오랜 세월 이어진 분단과 대립의 장벽 속에서 우리는 서로를 향해 마음껏 달려갈 자유조차 누리지 못했다"고 지적했다.이어 육상 계주 종목이 지닌 특유의 '연대와 평화의 철학'을 강조했다.이날 행사에서는 1971년 미·중 관계의 해빙을 이끈 '핑퐁 외교', 1991년 지바 세계탁구선수권 남북 단일팀, 2018년 평창 동계올림픽 아이스하키 단일팀의 발자취를 조명하는 특별 영상이 상영됐다. 영상은 "달리는 사람에게는 적이 없으며, 결승선 너머에는 반드시 다시 만날 동포가 있다. 우리는 오늘 평화를 말로 외치는 것이 아니라 평화를 향해 직접 달린다"는 마지막 메시지를 전했다.이어 마라톤 전 국가대표 한재우 감독으로부터 '평화의 바통'을 인계받은 문 회장은 구체적인 향후 추진 일정을 공개했다.문 회장은 "오늘 전달받은 이 은빛 바통은 단순한 경기용 기구가 아니라 서울에서 출발해 평양에 닿기를 바라는 우리 모두의 간절한 염원이자 약속"이라며 "서울시육상연맹은 오는 2026년 11월부터 서울시민들을 대상으로 공모와 심사를 거쳐 릴레이 주자단을 본격 선발할 계획"이라고 발표했다.연맹의 세부 구상에 따르면, 주자단은 서울시 25개 자치구에서 남녀 각 4명씩 총 200명의 순수 생활체육 시민 러너로 구성된다. 엘리트 선수들의 메달 경쟁을 배제하고 평범한 서울시민들이 릴레이 인계 구역(테이크오버 존)에서 호흡을 맞추며 평양까지 달리는 '시민 주도형 평화 마라톤'으로 완성하겠다는 복안이다. 문 회장은 "바통이 평양에 도착하는 그날까지 서울시육상연맹은 결코 멈추지 않고 한 걸음 한 걸음 전진하겠다"고 공언했다.이번 서울-평양 릴레이 마라톤은 스포츠 이벤트에 그치지 않고, 박원하 교수의 보건의료 지원단 구성과 각 기업의 독립형 전력 시스템 제공, 스마트팜 10개 동 기증 및 친환경 액상 멀칭 기술 지원 등 실질적 인도주의 협력을 결합해 추진된다.이날 출정식에는 서울시 전역의 생활체육 육상 조직이 빈틈없이 결집해 높은 조직력을 보여주었다. 중구(최성만 회장), 마포구(임환섭 회장) 등을 비롯한 서울시 각 자치구 육상연맹 회장단과 임원진, 서울시육상연맹 주요 집행부가 대거 참석했다.김영걸 송파구 육상연맹 회장은 25개 자치구 참가자들을 대표해 공식 선언문을 낭독하는 자리에서 "우리는 오늘 서울과 평양을 잇는 평화의 길을 열어가고자 한다"며 "정치적 입장을 뛰어넘어 순수 민간 체육 교류의 정신으로 상호 존중하며 남과 북이 다시 만나 소통할 수 있는 작은 변화의 불씨를 지펴갈 것을 엄숙히 선언한다"고 밝혔다.행사를 준비한 추진위원회 측은 냉각된 남북 관계의 현실을 직시하면서도 민간의 선제적 노력이 필수적임을 거듭 역설했다. 추진위는 "군사분계선 일대의 물리적 차단과 정치적 긴장으로 인해 북측이 당장 우리의 제안에 호응하기 어려울 수도 있다"면서도 "상대가 아직 준비되지 않았다고 해서 우리가 평화를 준비하지 않을 이유는 없다"고 못 박았다.이어 "서울의 25개 자치구 시민들이 뜻을 모아 임진각과 통일대교 남단까지 먼저 평화의 주로를 열고 달려 나간다면, 이 강력한 시민적 열망이 얼어붙은 분단의 빗장을 녹여내는 결정적 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.추진위의 바람처럼 소통과 정치와 외교의 문이 굳게 닫혀 얼어붙은 한반도에, 평범한 시민들의 발걸음과 릴레이 바통이 던진 평화의 출발 신호가 되어 평화의 봄을 시작하는 계기가 되길 바라본다.