[추석 밥상 정치인] 이중성의 민낯

큰사진보기 ▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "이재명 정부의 성평등가족부장관 후보자로서 모두를 위한 성평등 사회를 만들어내고자 했던 저의 결심과 함께, 장관 후보직을 오늘로써 내려놓고자 한다"라며 "소임을 미처 다해내지 못하여 송구하다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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민족의 대명절 추석이 코앞으로 다가왔다. 모처럼 모인 가족끼리 정담을 나누는 명절 밥상에서, 음복주라도 한잔 걸치면 어김없이 오르는 가장 뜨거운 안줏거리는 단연 정치 이야기다. 정치란 우리네 삶과 직결된 분야인 만큼 자연스러운 일이다.이번 추석 연휴 전국 각지의 밥상머리에서 사람들의 입방아에 가장 오르내릴 정치인은 누굴까. 필자는 최근 성평등가족부 장관 후보자 지명 철회로 정국의 중심에 섰던 용혜인 의원을 꼽는다. 용 의원이 낙마하게 된 본질적인 이유가 지금까지는 한국 정치사에서 유례를 찾기 힘든 '위성정당'의 모순에서 비롯했기 때문이다.지난달 말, 이재명 대통령에 의해 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인은 불과 14일 만에 자진 사퇴의 형식으로 낙마했다. 가장 거센 논란은 의원직과 장관직의 겸직이었다. 비례대표 국회의원직을 지닌 이들이 장관으로 발탁되면 의원직을 다음 비례순번으로 승계하는 관례를 깨고, 용 의원이 두 자리를 모두 욕심낸다는 비판이 쏟아졌다. 게다가 용 의원은 비례대표 의원으로만 재선 국회의원에 당선된 인물이었다.하지만 용 의원은 연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황에서, 당 소속 유일한 국회의원인 자신이 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 되어야 하는 어려움이 있다며 기본소득당의 원내정당 유지를 위해 의원직을 사퇴하지 않겠다고 버텼다.여기서 주목해야 할 점이 있다. 대체 왜 용 의원은 앞선 다른 비례대표 장관 후보자들과 달리 비례순번을 승계하지 않겠다는 것일까. 그것은 용 의원이 그들과 달리 본인 정당의 비례대표로 당선되지 않았기 때문이다. 용 의원은 더불어민주연합이라는 이름의 위성정당 후보로 당선된 것이지, 기본소득당 후보로 당선되지 않았다. 이에 따라 의원직을 사퇴해도 기본소득당이 아닌 그의 다음 순번에 등록된 민주당 소속 후보에게로 의원직이 넘어간다.그런데 이게 어떻게 '연합정치의 제도적 공백'일까. 오히려 더불어민주연합과 같은 위성정당이야말로 '정당 득표율과 의석 간 비례성을 높이자'는 취지를 지닌 준연동형 비례대표제의 제도적 공백을 이용한 꼼수 정치라고 지난 총선 때부터 수많은 비판을 받아왔다. 용 의원이 비례대표 승계를 할 수 없는 까닭은 제도의 공백 때문이 아니라, 그 제도의 공백을 적극적으로 악용했기 때문이다.하지만 용 의원은 이 꼼수에 대한 반성이나 사과가 일절 없었다. 적어도 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령은 약속드렸던 위성정당 금지 입법을 하지 못한 점을 사과드린다며 두 차례나 사과를 표명한 바 있다. 반면 용 의원은 이에 대해 일언반구조차 없었다. 기껏해야 기자회견을 통해 "나경원 의원의 위성정당 국고보조금 끊자는 제안, 저는 동의한다. 위성정당 만든 국민의힘, 더불어민주당 모두 끊어야 공정"이라며 위성정당의 책임을 거대 양당에 전가했다.그런데 시계를 돌려보면 이 역시 말이 안 된다. 국민의힘은 그렇다 치더라도 민주당의 경우 용 의원이 먼저 위성정당 참여를 촉구했기 때문이다. 용 의원은 지난 총선 당시 민주진보진영 비례연합정당 구성을 촉구하는 기자회견을 열고 하루빨리 민주당을 비롯한 책임 있는 세력들의 공식적인 답변을 바란다고 압박했다. 본인이 먼저 편법적 위성정당 창당에 민주당이 나서달라고 요구해 놓고 이제 와서 마치 자신은 아무 책임 없다는 듯한 태도는 너무나 무책임하다.게다가 본인은 거대 양당이 만든 편법적 위성정당 체제에 적극 편승해 비례대표로만 내리 두 번 배지를 달고 원내에 진입한 당사자다. 혹시나 이번 사태를 계기 삼아 자신이 몸담았던 위성정당 참여에 대한 최소한의 반성이나 사과가 나올지 주목했으나, 사퇴 기자회견문과 질의응답을 통틀어 위성정당이라는 단어는 앞서 인용한 방어적 발언 외에는 찾아볼 수 없었다.용 의원은 이날 기자회견에서 기본소득당이 소액의 국고보조금만 받으며 당원들의 당비로 자립하는 정당이라고 거듭 강조했다. 당의 재정적 자립을 위한 노고를 부인할 생각은 없다. 그러나 그러한 자립을 입으로는 외치면서, 정작 의석을 획득하고 원내에 진입하는 과정에서는 제도의 취지를 정면으로 거스르는 위성정당에 적극 가담해 실리를 챙긴 행태는 완벽한 모순이다. 국민이 그 정도 이중성과 꼼수를 눈치채지 못할 것이라 여기는 것인지 씁쓸함만 더할 뿐이다.특히 기자회견 이후 이어진 질의응답 대목은 유권자들의 말문을 막히게 하기에 충분했다. 그는 기본소득당의 지난 지방선거 득표율이 1%를 기록했다며, 이는 기본소득당보다 오랜 역사를 가진 정당들보다 높은 수치이고 비례성으로 따지면 3석 규모에 해당한다는 취지의 주장을 펼쳤다. 그렇게 비례성의 가치를 중시하는 이가, 정작 준연동형 비례대표제의 취지를 무참히 짓밟는 위성정당에 누구보다 적극적으로 올라탔던 과거는 왜 철저히 외면하는가.사퇴의 전말을 들여다봐도 기본소득당의 독자적인 위상은 찾아보기 어렵다. 민주당의 정치적 부담과 철회 의사에 따라 마지못해 사퇴를 수용했다고 고백하는 모양새는, 이들이 거대 여당의 그늘 아래 얼마나 종속적인지를 만천하에 드러냈다. 진보와 개혁을 부르짖던 소수정당이 거대 양당의 위성정당 체제 속에서 기득권의 하위 파트너로 전락해 버린 씁쓸한 단면이다.용 의원은 결국 장관직을 포기함으로써 가까스로 국회의원직을 유지해 기본소득당의 원내정당 지위라는 실익을 지켜냈다. 하지만 과연 그러한 방어막이 다음 총선에서도 유효할지는 장담할 수 없다. 여론은 싸늘하기 그지없고, 그동안 연합정치라는 명목 아래 손을 잡았던 민주당 내부조차 이제는 마뜩잖은 눈치로 거리를 두는 모양새다.이번 추석 밥상에서 용혜인이라는 한 정치인은 그 개인에 대한 왈가왈부를 넘어 우리 정치의 민낯을 적나라하게 보여주는 거울로 소비될 전망이다. 특권과 편법의 경계선 위에서 아슬아슬하게 줄을 타다 여론의 역풍을 맞고 물러났음에도, 제도의 허점을 이용해 기득권을 누린 당사자들은 반성조차 하지 않는 모습은 유권자들에게 깊은 불신을 남긴다.이처럼 용혜인은 최소한의 상식도, 양심도 실종된 정치판을 상징하는 이름으로 남을지도 모른다. 그럼에도 그 이름이 행복해야 할 추석 밥상에 오르내리는 이유는 우리들 모두 그 불쾌감의 이면에는 비단 용 의원 한 사람의 책임만 있지 않다는 걸 어렴풋이 알기 때문일 것이다. 그리고 그 이면을 시민들이 더욱 자세히 마주하고자 노력할수록 이 '쳐다보기도 싫은' 정치판이 조금씩 바뀌게 될 테다.