10년 끌다 30시간 벼락치기... AI 살상무기 문턱 낮아졌다

AI 무기 이슈를 '국방 혁신 vs. 윤리적 우려'라는 익숙한 틀에서 빼내 들여다봅니다. 알려지지 않은 사실의 조각을 통해 한국 사회가 AI 무기를 어떻게 활용하는지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲개회를 선언하고 있는 네덜란드 대사 로베르트 인 덴 보슈 의장. ⓒ UN Web TV 관련사진보기

"이 방에 있는 우리에게는 앞으로 30시간이 남아 있습니다."

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲회의에 참석중인 피스모모 전문위원들의 모습. ⓒ 문아영 관련사진보기

"통제가 어떤 방식으로 행사되든, 인간은 국제인도법 준수에 필요한 조치를 판단해야 하고 그 조치를 실제로 이행해야 한다.



(Regardless of how control is exercised, human beings need to exercise judgement to determine those measures necessary to ensure compliance with applicable IHL... and to implement such measures in practice.)"

큰사진보기 ▲회의 중간 쉬는 시간, 여러 국가의 외교관들이 모여 미국 대표단의 의견을 청취하고 있다. ⓒ 문아영 관련사진보기

2026년 8월의 마지막 날, 제네바 유엔의 한 회의실에 120여 개국의 정부대표단과 연구자·비정부기구가 모인 자리, 네덜란드 대사 로베르트 인 덴 보슈 의장이 개회를 선언하며 말했다. 그가 의장을 맡은 3년 임기의 마지막 회기이자, 10년 남짓의 논의를 매듭짓는 막바지의 시간. 특정재래식무기금지협약 자율살상무기체계 정부전문가 회의(CCW GGE LAWS)가 시작되었다.유엔 군축고위대표 이즈미 나카미츠는 영상 메시지를 통해 "효과적인 국제적 행동을 위한 창이 급격히 좁아지고 있다"며 AI 무기를 규제할 골든타임이 얼마 남지 않았다는 걸 분명히 했다.사실 이 회의의 목표는 금지협약을 만드는 것이 아니다. 2023년 당사국회의가 이 그룹에 준 위임사항은 '그 성격을 예단하지 않는 문서의 요소들'을 컨센서스로 정식화하는 것, 그러니까 조약이 아니라 조약의 재료를 만드는 일이었다. 더군다나 현 CCW(특정재래식무기금지협약) 체제는 '컨센서스' 방식으로 운영된다. 그런데 지난 10여 년 동안 합의하지 못한 걸 30시간 만에 해 낼 수 있을까?흔히 컨센서스를 만장일치로 번역하기도 하지만, 엄밀히 말하자면 조금 다르다. 이곳에서는 표결하지 않고, 명시적으로 반대하는 나라가 없으면 채택되는 방식을 택한다. 회의장에서 칠레 대표는 "컨센서스는 만장일치가 아니다. 함께 공통의 토대를 쌓는 일"이라며 차이를 정확히 짚었다.다만, 한 표의 반대가 전체 과정을 중단할 수 있기에, 모든 국가가 동의할 수 있는 무난한 언어를 찾는 일이 가장 우선순위가 된다. 모호한 표현과 명확한 표현, 그 사이에서 모두의 동의를 어떻게 끌어낼 것인가. 낙관하기 힘든 일이지만, 그렇다고 비관할 수도 없는 회의가 시작됐다.피스모모로 이 자리에 참석한 나와 동료들은 매일 오전 9시에 회의장에 들어가 시민단체와 국제기구의 브리핑을 들었다. 그러고는 논쟁이 끊이지 않은 공식 회의에도 들어갔다. 단어 순서만 바뀌어도 금지와 규제의 범위가 크게 달라지는 현장이었다.예를 들어 자율살상무기체계의 표적과 관련해 '표적의 특정 집단(the specific group of targets)'과 '특정 표적들의 집단(group of specific targets)'은 무엇을 선택하느냐에 따라 향후 파장이 다른 대표적 용어다. '특정'이라는 단어를 어디에 위치시키는가에 따라 자율살상무기체계에 대한 인간의 통제 범위가 달라지기 때문이다.국제적십자위원회(ICRC)를 비롯해 파키스탄, 브라질, 오스트리아, 노르웨이, 방글라데시는 후자, '특정 표적들의 집단'을 채택하라고 요구했다.'특정 표적들의 집단'을 지지한 파키스탄 대표는 표적의 '특성(Profile)'을 언급했다. 군복을 입었거나 무기를 들었다는 인공지능의 데이터 프로필로 규정된 무리가 '특정 집단'으로 인정되면, 기계 스스로 교전 대상을 고르는 시스템이 규제의 정의 밖으로 홀연히 빠져나가 버린다는 걸 이유로 들었다.그의 말대로 인공지능에 군장을 갖춘 군인들의 특성을 '카키색 상의와 배낭을 착용하고 긴 물체를 든 무리'라는 외형 묘사로 데이터 프로필을 입력한다고 가정해 보자. 이 조건에 맞는 무리를 '표적의 특정 집단'으로 인정하면, 치명적인 허점이 생긴다. 카키색 셔츠를 입고 등산용 배낭을 멘 채 목재 자루나 농기구를 들고 이동하는 민간인 농부나 구호 활동가까지 이 프로필에 걸려들어 무차별 살상당할 수 있기 때문이다. 파키스탄 대표의 설명대로 후자인 '특정 표적들의 집단'을 쓰게 되면, AI는 모호한 옷차림이나 외형 프로필만 보고 사람을 쏠 수 없게 된다.이럴 경우 AI는 외형 프로필이 아무리 군인과 비슷해 보여도 사전 검증을 거쳐 입력된 '특정 표적 A, B, C' 본인이라는 명확한 데이터 승인이 떨어지는 걸 기다려야 한다. 그렇지 않으면 시스템 자체가 발사를 거부하도록 통제된다. 기계가 식별 오류나 오류 작동으로 사전 지정되지 않은 민간인을 공격하면, 이는 즉각 명백한 시스템 결함이자 법적 위반이 되어 무기 개발국과 운용국에 오롯이 책임이 돌아간다.결과적으로 국제적십자위원회와 파키스탄과 브라질과 오스트리아와 노르웨이와 방글라데시가 회기 내내 요구했던 제안은 반영되지 않았다. 최종본에는 결국 "표적의 특정 집단(the specific group of targets)"이 담겼다. 광범위한 무차별 살상의 가능성이 열린 채로 논의는 마무리됐다.교황청 대표로 회의에 참석한 관계자는 교황 레오 14세의 말을 인용하며 "도덕적 판단은 결코 기계의 계산으로 환원될 수 없다"고 강조했다. 인간의 생사와 존엄을 가르는 결정권을 알고리즘에 넘겨줄 수 없다는 선명한 선언이었다.하지만 회의장 내부에서는 더 복잡하게 협의가 이뤄진다. 조약의 재료가 될 문장을 한 줄씩 다듬는 자리인 만큼 법적인 틀에서 논박이 이루어진다. 형용사의 위치, 전치사의 성격을 꼼꼼하게 붙들고 늘어지다 보니, 어느 순간에는 이 회의가 무엇을 위한 것이었는지 헷갈릴 지경이다.미국은 회의 막바지를 향해 갈수록 자국이 원하는 것들을 명료하고 집요하게 요구했다. 문법 과외를 해주듯, 미국식 영어에서는 해당 문안이 다르게 읽힐 수 있다면서 협의안의 문법들을 지적하기도 했다. 인간 통제를 다루는 조항들을 논의하는 과정에서는 어순이 뒤집히는 일이 벌어졌다. 원래 문구였던 "인간의 판단과 통제(human judgment and control)"가 "통제와 인간의 판단(control and human judgment)"으로 바뀐 것이다.이를 두고 이집트 대표가 문제를 제기했다. 판단이 있어야 통제가 의미를 갖는데, 통제를 앞에 두면 기계에 안전장치만 달아도 준수한 것으로 읽힐 수 있다는 지적이었다. 아일랜드, 노르웨이, 파키스탄, 브라질, 중국은 처음 그대로 인간의 판단을 앞에 두는 것을 지지했다. 어순을 뒤집어 '통제'를 앞에 두자는 쪽에는 대표적으로 미국이 있었고, 영국, 이스라엘, 일본, 한국이 그 뒤를 따랐다.최종적으로 어순은 뒤집힌 채 유지되었다. 그렇다고 여기서 마무리된 건 아니다. 아일랜드와 노르웨이가 며칠을 밀어붙인 문장 하나가 최종본에 들어갔다.새로 추가된 문장은 무력 분쟁의 상황이 발생할 때 지휘관의 책임을 더 무겁게 만들었다. 예상하지 못한 상황까지 내다보고 필요한 조치를 실제로 하도록 했다. 예컨대 드론이 움직일 구역과 시간을 좁혀두거나, 민간인이 나타나면 멈출 수 있게 해두는 구체적인 행동을 해야 한다.마침내 회의 마지막 날인 9월 4일(현지 시각)이 됐다. 이제 남은 시간은 6시간. 그런데 회의장이 텅 비어 있었다. 화면에 "오늘 오전 세션은 비공식으로 진행된다"라는 안내만 쓰여 있었다. 특정재래식무기금지협약의 당사국들만 참여하는 비공개회의가 진행된다는 것이다.각 국가 대표단은 별도 준비된 방에서 금요일 내내 회의를 이어갔다. 밀실에서 진행되는 이야기를 알 수 있는 방법은 매우 제한적이었다. 쉬는 시간 마주치는 각 국의 대표단에 어떻게 진행되고 있는지 묻거나, 새로운 정보를 전해 들었다는 비정부기구의 누군가를 찾아가 진행 상황을 공유받아야 했다.비공개회의는 다음 날 오전 3시까지 이어졌다. 마침내 어떤 합의에 도달했다는 소식이 전해졌다. 그러나 그 '합의'가 대체 어떤 '합의'인지에 대해서는 알 수 없었다. 같은 날 오후, 그 합의 초안이 비공식적으로 회람되었다. 이 문서를 통해 자율살상무기체계에 대한 인간 통제의 구체성들이 두루 삭제되거나 후퇴했다는 걸 확인했다.모든 항목을 조목조목 이 글에 담을 수 없지만, 사라진 조항 가운데 매우 중요한 두 가지는 꼭 언급해야겠다.첫째, 국제인도법을 지킬 수 없는 무기를 애초에 만들지도, 사들이지도, 쌓아두지도, 다른 나라에 넘기지도 못하게 하려 했던 조항이 삭제됐다. 쓰고 나서 따지면 늦으니 만드는 단계에서 막자는 발상이었다. 의장은 이 조항에 '해야 한다'를 쓸지 '하는 것이 바람직하다'를 쓸지를 두고 끝내 합의를 만들지 못했다고 설명하며 조항 자체를 지웠다. 독일과 오스트리아와 아일랜드와 칠레와 뉴질랜드와 벨기에와 브라질이 차례로 공식 기록에 "유감"을 남겼다.둘째, 이 무기를 어떻게 판단하고 움직이는지 인간이 알 수 있어야 한다는 요구가 지워졌다. 초안에는 ▲예측 가능성 ▲신뢰성 ▲추적 가능성 ▲설명 가능성이라는 단어가 적혀 있었다. 이는 ▲어떻게 움직일지 미리 알 수 있어야 하고 ▲매번 같은 방식으로 움직여야 하고 ▲사고가 난 뒤에 무슨 일이 있었는지 되짚을 수 있어야 하고 ▲왜 그 사람을 표적으로 골랐는지 설명할 수 있어야 한다는 뜻이었다.그런데 지금까지(9월 22일 기준) 확보된 보고서에는 이 네 단어가 사라졌다. 이로써 예측할 수 없으면 사람이 미리 판단을 위해 준비할 수 없고, 이후 되짚을 수 없으면 누구에게도 책임을 물을 수 없게 됐다. 이렇게 누구도 책임지지 않을 수 있는 공백이 생겼다.한국의 입장은 무엇이었을까. 한국 대표단은 정의에 '치명적 무력'을 넣자는 쪽을 지지했다. 안전 조치를 반드시 이행해야 할 의무가 아니라 형편에 따라 골라 쓰는 예시로 읽어야 한다는 해석에 섰으며, 제조와 비축을 금지하는 조항에는 연구개발과 훈련과 대응 수단 개발을 위한 예외를 요구했다. 합의를 만드는 데 기여하면서, 그 합의의 기준선을 낮추는 역할도 했다. 둘은 모순이 아니다. 기준선을 낮추면 합의는 쉬워지기 때문이다.스스로 사람을 겨냥해 살상하는 대인 자율무기를 명시적으로 금지하는 조항은 끝내 보고서에 들어가지 못했다. 국제인도법이라는 최저 기준조차 온전히 지켜내지 못했다. 회기 중에 아일랜드 대표단은 "국제인도법은 천장이 아니라 바닥"이라고 발언했다. 국제인도법을 겨우 지키는 수준에서 멈출 것이 아니라, 그것을 바닥으로 삼아 더 넓은 규제와 금지로 확장되는 협약을 만들어가야 한다는 이야기였다.칠레 대표단도 "이것은 도착점이 아니라 출발점이다. 우리가 이번 주에 쌓은 것은 최저 기준이어야지, 끝없는 협상으로 침식되는 기준선이 되어서는 안 된다"고 목소리를 보탰다. 회의를 마무리하면서 의장은 이 결과를 규제를 향한 '끝의 시작'이라고 불렀다. 이유인즉슨, 이 낮아진 기준선을 바탕으로 국제협약을 만들지를 결정하는 회의가 11월에 예정되어 있기 때문이다. 이 끝은 어떤 시작이 될까. 다만, 한 번 낮아진 기준을 다시 높이기는 쉽지 않다.AI와 인간 멸종, 일반인공지능과 초인공지능 이야기가 여기저기 확산하고 있다. 마치 막을 수 없는 일인 것처럼, 이미 도래해버린 현실인 것처럼 여겨진다.그러나 제네바에서 내가 본 건 거스를 수 없는 기술의 진보가 아니라, 문장 하나를 놓고 닷새를 다투는 사람들이었다. 단어의 자리를 옮기면 규제의 범위가 달라지고, 조항 하나가 지워지면 책임을 물을 기회가 사라진다. 그 모든 게 사람이 하는 일이다. 하려고만 한다면 인간은 여전히 인공지능을 통제할 수 있다. 문제는 할 수 있음에도 하지 않는 데 있고, 멈출 수 있음에도 멈추지 않는 데 있다. 제7차 검토회의까지 남은 시간은 두 달이고, 국방인공지능법안은 지금 국회에 있다. 멈출 수 있을 때 멈추지 않으면, 멈추고 싶어도 멈출 수 없게 될 것이다.