이 대통령 "격한 변화 원하는 심정 이해... 기다려 달라"

"격하고 또 요란한 그런 변화를 바라는 분들도 계십니다. 아마 일거에 엄청난 변화를 한꺼번에 만들어 보기를 바라는 그 심정도 이해를 합니다. 그러나 거기에 그 반대편에 있는 또는 상대의 입장에 있는 분들도 고려를 해야 된다는 점을 말씀드리고 싶습니다."
이재명 대통령이 21일 주재한 수석보좌관회의에서 "최대한 많은 변화를 만들어내되 그로 인해서 불이익을 입는 분들을 최대한 배려하고 또 존중해야 한다"면서 한 말이다.
이른바 '겸손한 개혁'을 다시 강조한 것. 특히 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보에 대한 여권 내 논란이 계속되고 있는 점을 감안했을 가능성도 있다(관련기사 : "대통령 공개 압박, 신중했으면" 민주당 최고위서 '추미애 겨냥' 작심 발언 https://omn.kr/2juzl
).
이 대통령은 "개혁은 본질적으로 이해관계를 조정하는 것"이라며 "(개혁 과정 중) 기존의 이해관계 속에서 어떤 이익을 보던 사람 또는 집단들이 그 이익을 잃게 된다. 당연히 반발하고 또는 심하게 얘기하면 저항할 수밖에 없다"고 짚었다.
또 "이 변화의 과정이 혁명적일 수도 있고 또 개량주의적으로 보이는 원만한, 또 시간이 걸리는 방법이 동원될 수도 있다"라며 "저는 가급적 원만하게 조용히 또 이해관계를 조정해 가면서 대화하면서 큰 혼란 없이 변화를 만드는 게 중요한 정부의 과제라 생각한다"고 말했다.
이 대통령은 그러면서 '양보'와 '이해'를 구했다. 먼저 "(개혁) 과정에서 약간의 불이익이 수반될 수밖에 없는 분들 또는 집단들이 있을 수밖에 없는데 우리 모두를 위해서, 더 나은 대한민국을 위해서 조금만 양보하고 이해해 달라"고 했다.
이어 "일거에 엄청난 변화를 만들길 원하는 분들"을 향해선 "지속적이고 더 많은 변화를 위한 인내와 대화"를 강조하면서, "여러 가지 변화들이 있는데 아마 시간이 좀 더 지나면 삶 속에서 그런 변화가 느껴질 것이다. 시간을 가지고 좀 기다려 달라"고 밝혔다.
특히 "저와 정부는 언제나 국민들께 약속드렸던 그 많은 일들을, 초심을 잃지 않고 끊임없이 계속해 완수할 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 "정부의 존재 이유는 국민들의 더 나은 삶 그리고 국가의 더 나은 미래를 만드는 데 있다"며 "부족하지만 앞으로도 계속 노력하겠다는 약속을 드리면서 추석 잘 보내시라는 말씀을 드린다"고 했다.
"민생의 실질적 변화 충분치 않다는 목소리에 무거운 책임감 느낀다"
한편, 이 대통령은 이날 "경제 지표의 개선이 민생의 실질적인 변화로 충분히 이어지지 않고 있다는 국민들의 목소리에 국정 책임자로서 무거운 책임감을 느낀다"고도 밝혔다. 추석 연휴를 앞둔 지금, 삶의 고단함을 조금이라도 덜어드리는 데 크게 역할 하지 못했다는 반성이었다.
이 대통령은 다만 "내년 예산이 확정되고 집행되기 시작하면 많은 변화들이 있게 될 것"이라며 "특히 우리 사회의 고질적인 양극화 문제에 대해서도 어느 정도 완화의 계기가 될 것이다. 삶의 구체적인 영역 속에서 과거보다는 훨씬 나아지는 그런 정책들을 우리 국민들께서도 체감하게 되실 것"이라고 했다.
또 "주권자 국민들께서 우리 정부를 만든 그 뜻을 다시 한번 새기고 있다"며 "국민의 삶을 질적으로 변화시키고, 또 한 단계 더 도약시키기 위해서 청와대와 정부가 모두 힘을 모아 나가겠다"고 다짐했다.
이 대통령은 이날 오후 유엔총회 참석 및 멕시코 국빈방문을 위해 출국하는 점을 언급하면서 "대한민국의 외교 영역을 더 확장하고, 우리의 국익을 키우는 또 다른 계기가 되도록 최선을 다하겠다"고도 밝혔다.
무엇보다 "여러 대외적인 도전 과제가 놓여 있고 쉬운 것은 하나도 없지만 우리 국민의 생명과 안전, 대한민국의 국익을 최우선 원칙으로 차분하게 고민, 판단하고 결정해 간다면 지혜로운 해법을 얼마든지 찾아낼 수 있다고 믿는다"라며 "국민 여러분 그리고 정치권 모두 함께 힘을 모아달라는 부탁을 드린다"고 말했다.