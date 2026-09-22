"칼도 방패도 없는 한국, AI종말론보다 먼저 들릴 소식 있다"

큰사진보기 ▲5월 30일 오마이포럼 강사로 나온 임선영 중국경제전문가. ⓒ 박혜경 관련사진보기

"AI 인류 멸종론보다, 당장 개인정보가 유출된다는 소식을 더 많이 접하게 될 겁니다. 중국은 AI 속도조절론에 응하지 않고 독자 노선을 가고 있는데, 한국도 한국의 위치를 평가하고 뭘 해야 할지를 고민할 단계입니다."

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- 최근 AI 멸종론이 전 세계적으로 뜨거운 이슈다. AI 속도조절이 제대로 이뤄지려면 AI 강국인 중국도 중요하다. 중국을 잘 알고 있는 입장에서 중국은 어떻게 반응하고 있나?

- 미국이 AI와 관련해 속도조절 등의 주장을 하더라도 중국은 협조할 생각이 없나?

- 중국이 오히려 미국을 경쟁자로 보고 AI 발전에 더욱 박차를 가한다는 건가?

- AI가 인간의 통제를 벗어나는 순간이 온다는 건 거의 모두가 예측하는 지점이다. 이때 중국 정부는 어떻게 대응할까. 아마 그런 상황을 가장 원치 않는 게 중국 정부일 텐데, 중국은 어떻게 준비하고 있나?

- 미국과 중국이 AI 패권 경쟁을 벌이고, AI의 발전은 오히려 위협이 될 수도 있는 게 현재 상황이다. 한국은 어떻게 해야 할까?

- 한국이 가장 시급하게 대응해야 할 것은 뭔가?

- 정부가 '모두의 AI'와 데이터센터 건립, AI 인재 개발 등의 종합적인 정책을 발표하고는 있지만 아직까진 성과가 나타나는 것 같진 않다.

- AI를 자주 활용하는 나라가 한국이기는 하다. 하지만 이런 폭넓은 사용 규모가 뾰족한 국가 경쟁력으로 나타나는 흐름은 아니다. 어떻게 보나.

최근 전 세계적으로 'AI 인류 멸종론'이 화두로 떠오르는 가운데, 중국 AI 산업 전문가인 임선영 작가는 "당장 우리가 뭘 해야 할지 고민해야 할 시점"이라고 했다. 중국 칭화대 전산언어학 석사 학위를 가진 임 작가는 '중국 AI 미래지도' 등의 책을 출판했고, 현재도 중국 AI 산업과 관련한 글을 꾸준히 쓰고 있다.임 작가는 중국은 미국 주도의 AI 속도 조절 요구에 협조할 의사가 없으며 독자 생존 전략을 펴고 있다고 진단했다. 그는 "중국 정부는 속도를 늦출 때가 아니라 경제적 수단으로 빨리 발전시켜야 한다는 게 공식 입장"이라며 "오히려 미국 프론티어 AI 모델들이 왜 소스를 공개하지 않고 폐쇄형으로 가느냐고 문제를 제기한다"고 설명했다.임 작가는 중국과 미국 모두 AI와 관련해 뚜렷한 경쟁력이 있다고 진단하면서, 한국을 걱정할 때라고 강조했다. 그는 "AI 모델은 가장 날카로운 칼과 가장 굳건한 방패라는 모순적인 도구인데, 한국은 칼과 방패가 하나도 없다"면서 "삼성과 하이닉스 덕분에 호황을 이뤘지만 그것 말고 뭐가 있느냐"고 반문했다.그는 "조만간 개인정보 유출 소식을 지금보다 더 자주 접할 것"이라며 "AI 모델을 개발할 시간이 없으면 다른 모델이라도 분석해서 방패를 가져야 하는데, 그 준비를 하는 움직임이 보이지 않는다"고 말했다. 임 작가는 "앞으로 AI가 발전하면 노동력과 생산 요소 등 돈을 버는 주체가 바뀐다"며 "AI 멸종론에 동조하기보다는 우리 눈앞에 있는 것부터 분석하고 방어막을 시급히 고민해야 할 단계"라고 했다.아래는 지난 17일 임선영 작가와의 인터뷰를 일문일답으로 정리한 내용이다."미국이 생각하는 멸종론하고 중국이 AI를 대하는 인식은 아주 많이 다르다. 미국에서 AI는 인류의 일자리를 대체해서 인간의 경쟁력을 다 멸실시키고 무기화한 다음에 인간을 멸종시킬 거라는 것. 그런데 중국은 아직도 AI가 가장 강력한 생산 수단이라는 인식이 지배적이다. 더 발전된 모델이 어려운 문제를 해결한다는 측면보다는 더 작은 모델을 효율화시켜서 공정 등에 자동화를 하는 형태로 방향성을 잡는 것이다. 그래서 중국에서는 비교적 그런 멸종론에 대해서는 반응이 없는 상태다.""현재 시스템에서 미국과 독립적으로 갈 수 있는 나라가 중국이다. 내부에선 방어에 최적화된 걸 해야 된다는 움직임도 있다. 미국이 프론티어 AI 모델(현재 기술 수준에서 가장 뛰어난 성능을 가진 최첨단 AI 모델)로 공격을 해왔을 때 방어할 수 있는 프론티어 모델을 발전시키고 있다. 'AI가 인류를 공격할 것이다' '중국을 공격할 것이다'라는 식의 분위기는 형성돼 있지 않다.중국 정부는 속도를 늦출 때도 아니라고 본다. 빨리 만들어서 인류가 보편적인 평화와 행복을 누리는 경제적인 수단으로 발전시켜야 한다는 게 공식 입장이다. 중국은 오히려 미국 프론티어 AI 모델들이 왜 소스(AI 모델을 구성하는 정보들)를 공개하지도 않고 폐쇄 모델로 가느냐고 문제를 제기한다. 또 미국이 빨리 간다고 모든 나라들이 속도를 규제해야 하느냐고 맞받아 치고 있다.""AI가 발전하면서 나타나는 통제 불능 상황과 관련해 양자컴퓨터 등 막을 대안이 중국엔 마련돼 있다. 정보 보안이나 정부 정책과 관련한 '디데이 0'이라는 프로젝트가 있다. 프론티어 모델이 해킹했을 때를 대비하는 건데 거기에 대비한 양자 암호 프로젝트가 완성 단계에 있다. 중국은 속도를 조절하는 게 아니라 그대로 받아들이고 우리는 우리대로 살아남겠다면서 그 전략대로 추진하고 있는 단계다.""중국 과학기술 정책을 모니터링하다 보면, AI를 문명으로 받아들이는 국가라는 판단이 든다. 중국에선 에이전트와 로봇에도 아이디(신분증 등)을 제도적으로 주자는 방향의 정책을 이미 발표했다. AI 발전으로 인해 야기되는 인류의 위협 위기도 충분히 감안하고 시나리오를 짜는 것 같다.""AI 모델은 모순적인 도구라고 생각한다. 가장 날카로운 칼과 가장 굳건한 방패. 그런데 한국은 칼과 방패가 하나도 없다. 현실적으로 프론티어 모델에 대항할 수 있는 것도 없고, 프론티어 모델이 해킹을 한다고 할 때 가장 방어막이 약한 나라가 한국이다. 보안 수준은 IT 시대에 머물러 있다. 미국과 중국을 걱정할 필요 없다. 우리가 빨리 대책을 세워야 할 때다.""조만간 개인정보가 유출됐다는 소식을 지금보다 더 자주 접할 것 같다. 국가 보안 시스템과 금융 시스템 자체부터 하루빨리 고쳐야 한다. 지금 보안 시스템들은 IT 시대에 깔린 것이고, 취약한 시스템이라는 게 관련 업계 전문가들의 평가다. 쿠팡(Coupang)이나 티빙(TVING) 정보 유출은 시작에 불과할 수도 있다. 개인정보보호위원회가 활동하고 있다고는 하지만, 정책이 예방에 초점이 맞춰질 필요가 있다고 본다. 현재 중국에서 공개하는 AI 모델들은 아키텍처(모델 설계도)까지 공개돼 있는데, 북한 등 제3국이 그걸 가져다 해킹할 가능성도 높다. AI 모델을 개발할 시간이 없으면 다른 모델이라도 분석해 방패를 갖고 가야 하는데, 준비를 하는 움직임이 보이지 않는다.""한국의 AI 기술 리더십은 어디가 주체가 돼야 하느냐는 문제도 있다. 중국은 국가 정책이 리더십을 갖고 한 방향으로 끌고 있다. 미국은 너무나도 뛰어난 기업들이 있고, 국가를 초월하는 리더십이 있다. 한국은 삼성과 하이닉스 덕분에 호황을 이루기도 했지만, 그것 말고 뭐가 있나. 앞으로 중국이 메모리 반도체와 GPU를 자국산으로 만든다고 하는데, 그렇다면 반도체 수요도 줄어들 것이다. '넥스트 메모리'는 무엇일까 고민하고 만들었어야 했다.인류의 멸종을 생각하기 전에 우리가 앞으로 어떤 걸 분석하고 학습해야 하는지를 챙겨봐야 할 시점이다. 모델이나 하드웨어가 부족하다면 데이터만 정리가 잘돼도 상당한 역할을 한다. 중국도 데이터 거래소를 활성화시키는 중이다. 데이터로 시장을 만들어서 데이터 산업에 참여하는 기업들을 발전시키는 방법도 있는데 정부는 오히려 데이터를 무료(공공데이터 개방 등)로 쓰도록 하겠다고 한다. 그래서 데이터 분야 역시 발전이 하나도 없는 상태다. 공짜인 시장에서 누가 혁신을 하고 투자를 하겠나.""한국인들이 AI 기술을 많이 쓰고 활용도는 높다. 그런데 개인이 대답을 생성하는 정도로만 쓰고 있는 것 같다. 기술에 대한 깊이와 사회적인 준비 그리고 파급력을 조금 차분하고 깊이 있게 바라보려는 사회적 움직임은 나타나지 않고 있다. 우리 위치를 평가하고 무엇을 특화하며 방어막을 가져야 할지 시급히 고민해야 할 시점이다. AI가 발전하면 노동력의 개념이 바뀌고, 시장 생산 요소가 바뀌고 돈을 벌고 쓰는 주체가 바뀐다. AI 멸종론에 동조하기보다 눈앞에 있는 것부터 분석하고 고민해야 할 단계인 것 같다."