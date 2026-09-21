6년 묵은 이슬람사원 해결책 찾나? 무슬림단체 입장 변화

큰사진보기 ▲대구 북구 대현동 이슬람사원 건축 현장. 주민들의 반대로 8년째 건물을 짓지 못하고 방치돼 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구 북구 대현동 이슬람사원 건립이 주민과의 갈등으로 6년째 해결의 실마리를 찾지 못하고 있는 가운데 북구청이 제안한 대체부지에 대해 이슬람사원 건축주 측이 조건부 수용 의사를 밝혔다.다룰이만경북이슬라믹센터 경북대 무슬림공동체는 21일 입장문을 통해 "북구청이 제시한 대체부지는 기존 시설의 40%에도 미치지 못한다"면서도 "조건이 충족된다면 대체부지를 대승적으로 수용할 의사가 있다"고 말했다.앞서 북구청은 주민들과의 갈등을 해소하기 위해 현재 공사가 중단된 이슬람사원 부지를 옛 대현파출소 부지와 맞바꾸는 대체 용지 교환을 통한 사원 이전 방안을 지난달 제안했다. 옛 대현파출소 부지는 현재 사원 터와 약 130여m 떨어져 있다.이와 관련 무슬림공동체는 대현파출소 연면적이 163.5㎡로 현재의 사원 건물 245.14㎡보다 적어 50여 명도 수용하기 어려워 정상적인 종교행사를 진행하는데 어려움이 있다며 난색을 표해왔다.그럼에도 북구청의 제안에 대해 조건부 수용을 밝힌 것은 "그동안 행정 부재로 일관해왔던 북구청이 문제 해결을 위해 처음으로 공식 제안을 제시하는 등 대화의 물꼬를 열고자 한 (북구청의) 노력을 의미 있게 평가"했기 때문이라고 밝혔다.무슬림공동체는 다만 "기존 사원 건립 과정에서 발생한 3억5000만 원이라는 막대한 매몰 비용에 대한 합리적인 보전책이 마련되거나 새 부지에서 실질적인 사원 역할을 수행할 수 있도록 건축비가 마련되어야 한다"는 조건을 제시했다.그러면서 "북구청을 비롯한 각급 공공기관에서 이러한 재정적 문제 해결을 위해 최선을 다해주실 것을 요청한다"며 "이는 단순한 개인 민원이 아니라 6년간 사실상 방치해 온 사회적 갈등을 해결하기 위한 최소한의 비용"이라고 강조했다.이들은 "이슬람 사원 문제는 단순한 민원 처리가 아닌 인권과 다문화 포용 도시 대구를 위한 시급한 과제"라며 "고심 끝에 내린 우리의 결단이 지난 6년간의 깊은 상처를 치유하고 진정한 평화의 공동체로 거듭나는 첫걸음이 되기를 간절히 소망한다"고 말했다.이와 관련 북구청은 지금 당장 매몰 비용에 대한 보상은 검토할 수 없다는 입장이다. 다만 무슬림단체가 대체 부지 안을 조건부 수용한 만큼 최선을 다해 단계적으로 협의해 나가겠다는 방침이다.북구는 이달 말까지 마무리되는 내년도 예산안에 대체 부지인 대현파출소(국유지)를 매입하기 위한 10억 원의 비용을 책정하고 내년에 부지를 매입해 현 건축지와 교환할 계획이다. 현 부지는 주민들을 위한 커뮤니티센터나 공익시설로 만들 예정이다.북구청 관계자는 "지금 단계에서는 부지 매입을 통해 맞바꾸는 대체부지 교환에 대해서만 합의한 상태"라며 "추후 단계적으로 협의해 나가겠다"고 말했다.