장동혁 "'훈식이 형'보다 '현지 누나'가 더 센가?"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 21일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에서 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 자진 사퇴를 언급하며 "국민은 이재명 정권의 국정 운영 자체를 거부하고 있다"라며 "남은 후보자 전원을 거둬들여야 한다. 아예 내각과 청와대를 다 갈아엎어야 한다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"역시 '훈식이 형'보다 '현지 누나'가 더 센 건가?"

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 이날 오전 사의를 표명한 강훈식 비서실장을 바라보며 참모진의 노고를 격려하는 발언을 하고 있다. 2026.9.21 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김현지 제1부속실장이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령 발언을 듣고 있다. 2026.9.21 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

강훈식 대통령 비서실장이 잇단 인사 논란에 "종합적인 책임"을 지겠다며 사의를 표명했지만, 국민의힘은 '꼬리 자르기'라고 평가 절하했다. 장동혁 국민의힘 당 대표는 김현지 청와대 제1부속실장을 비롯한 이른바 '경기·성남 라인'을 직접 겨냥했고, 정점식 원내대표는 한성숙 국무총리와 청와대 인사·민정수석까지 물러나야 한다며 책임론을 확대했다.특히 국민의힘은 강 실장의 사의로 인사 논란을 매듭지어서는 안 된다며 이재명 대통령에게 직접 책임을 돌렸다. 김현지 실장과 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장을 국정감사 증인으로 불러 이른바 '인사농단 의혹'을 따지겠다는 계획도 재차 꺼내 들었다.장 대표는 21일 오후 본인의 페이스북에 강 실장이 사의를 표명했다는 소식을 전하며 "'종합적인 책임을 지는 차원'이라고 한다"라며 "대통령도 아무런 책임을 안 지는데, 자세만큼은 높이 살만하다"라고 밝혔다.그러면서도 강 실장 한 사람의 사퇴로 끝날 일이 아니라고 선을 그었다. 그는 "그런데 이번 사태가 비서실장 한 사람 책임으로 끝날 일인가?"라며 "정말로 책임을 져야 할 사람들은 청와대를 좌지우지한다는 '경기-성남 라인' 아닌가?"라고 따져 물었다.이어 "역시 '훈식이 형'보다 '현지 누나'가 더 센 건가?"라며 김현지 실장을 직접 겨냥했다. 강 실장과 김 실장을 각각 '훈식이 형'과 '현지 누나'로 지칭하며, 강 실장 사의를 이른바 '경기·성남 라인'을 보호하기 위한 조치로 규정한 셈이다.장 대표는 "비서실장 교체 정도로 해결될 수준은 진작에 넘어섰다"라며 "내각과 청와대를 전면 쇄신해야 한다"라고 주장했다. 이어 "'종합적인 책임'을 질 사람은 바로 이재명 대통령"이라고 덧붙였다.정점식 원내대표 역시 이날 현안 관련 백브리핑을 열고 강 실장의 사의를 "당연한 처신"으로 규정했다. 강 실장이 물러나는 것만으로는 부족하다며 한성숙 국무총리와 청와대 인사수석·민정수석에게까지 책임을 물었다.정 원내대표는 "강훈식 실장은 이번 인사 참사에 대한 책임을 지고 사퇴했어야 마땅하다"라며 "장관급 인사를 총괄하는 청와대 인사위원장으로서 이번 인사검증 실패에 가장 큰 책임이 있다. 사퇴가 당연한 처신"이라고 평가했다.이어 "대통령에게 장관 후보자들을 제청한 한성숙 국무총리도 사퇴해야 한다"라며 "헌법 87조에 새겨진 총리의 각료 제청권을 가볍게 여기지 말길 바란다"라고 목소리를 높였다. 인사 추천과 검증 실무를 담당하는 청와대 인사수석과 민정수석 역시 책임져야 한다고 주장했다.김현지 실장과 정진상 전 정무조정실장을 향해서도 화살을 돌렸다. 정 원내대표는 "이제 중요한 것은 비선실세 인사농단의 진상규명"이라며 "강훈식 실장 사퇴가 성남라인 비선실세들의 책임을 은폐하는 카드가 되면 안 된다"라고 주장했다. 이어 두 사람을 국정감사 증인으로 출석시켜 "인사농단 의혹을 검증해야 한다"라고 요구했다.최근 여권 인사를 둘러싼 일련의 상황을 모두 '꼬리 자르기'라고 묶기도 했다. 정 원내대표는 이 대통령을 향해 "한번 되짚어 보라"라며 "여론이 안 좋으니까 개각으로 시선을 돌려보려고 하다가 실패했고, 그래서 김용범 정책실장 꼬리 자르기 하고, 그걸로 안 되니까 용혜인 후보자가 사퇴하고, 그걸로도 또 안 되니까 김승원 후보자가 사퇴하고, 그걸로도 안 되니까 이제 강훈식 실장까지 잘랐다"라고 열거했다.그러면서 "내일은 또 뭘로 꼬리 자르기 하시겠나?"라며 "오늘만 넘기고 보자 식의 땜질 처방으로는 결코 위기를 극복할 수 없다"라고 날을 세웠다. 비서실장과 정책실장 후임 인사 역시 "자리 메꾸기식 회전문 인사"로 채워서는 안 된다면서 "국정 기조 전환 의지를 보여주는 인사를 기대한다"라고 덧붙였다.국민의힘의 공식 논평도 같은 방향이었다. 박성훈 수석대변인은 이날 '인사 참사 책임은 외면하고 비서실장 꼬리 자르기로 덮으려 합니까'라는 제목의 논평을 내고 "연이은 인사 실패로 대통령실의 인사 시스템이 만신창이가 됐는데, 고작 비서실장 한 사람에게 책임을 떠넘기는 것이 쇄신인가"라고 반문했다.박 수석대변인은 특히 김현지 실장을 '상왕'이라고 지칭하며 "정작 대통령실 인사라인과 '상왕' 김현지 실장을 둘러싼 인사 개입 의혹과 책임론에는 침묵하고 있다"라고 주장했다. 그는 "국민은 누가 인사를 주도했는지, 누가 후보자를 검증한 것인지, 누가 대통령에게 잘못된 보고를 한 것인지 그 실체가 궁금한 것"이라며 "이 질문에 답하지 않은 채 비서실장만 교체한다면 이는 쇄신이 아니라 희생양 만들기이자 전형적인 꼬리 자르기"라고 비판했다.이어 "사람 하나 바꾼다고 무너진 인사 시스템이 살아나지 않는다. 의혹도 사라지지 않는다"라며 "꼬리를 자른다고 몸통의 책임까지 없어지는 것은 아니다"라고 주장했다. 그는 "참모진 쇄신은 물론 국정 기조 전면 전환으로 국민 앞에 진실과 책임 있는 자세를 보이라"라며 "국민은 보여주기식 인사가 아니라 이재명 대통령의 책임과 성의 있는 답변을 원하고 있다"라고 압박했다.