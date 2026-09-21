육군 25사단 DMZ 작전 중 폭발사고... 간부 3명 부상

큰사진보기 ▲북한이 한미일 다영역 연합훈련 '프리덤 에지' 등을 비난하고 나선 가운데 8일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 북측이 쌓은 방벽 일대가 적막하다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

21일 오전 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 작전을 수행하던 육군 간부 3명이 폭발 사고로 다쳐 병원으로 긴급 후송됐다. 군 당국은 지뢰가 폭발했을 가능성을 포함해 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.합동참모본부(합참)에 따르면 이날 오전 육군 25사단이 관할하는 서부전선 DMZ 군사분계선(MDL) 이남 지역에서 작전 중이던 군 간부 3명이 미상의 폭발로 부상을 입었다.사고는 이날 오전 11시쯤 발생한 것으로 알려졌다. 부상자 가운데 2명은 중상을 입어 응급헬기로 긴급 후송됐으며, 나머지 1명은 경상을 입어 육로 이동 후 헬기로 국군수도병원으로 옮겨진 것으로 전해졌다.사고 원인은 아직 확인되지 않았다. 현장 상황 등을 토대로 매설된 지뢰가 폭발했을 가능성이 제기되고 있지만, 합참은 현재까지 폭발물의 종류를 지뢰로 특정하지 않았다.폭발물이 과거 우리 군이 매설한 지뢰인지, 북한군이 매설했거나 북측에서 유입된 것인지도 확인되지 않았다. 군 당국은 현장 안전조치와 함께 폭발물의 종류와 유입·매설 경위 등을 조사하고 있다.이번 사고는 최근 DMZ 일대에서 북한군의 지뢰 매설 가능성이 제기되는 가운데 발생했다. 북한군은 남북관계를 '적대적 두 국가'로 규정한 이후 지난 2024년부터 MDL 이북 DMZ에서 지뢰 매설과 철책·방벽 설치 등 이른바 '국경선화' 작업을 진행해 왔다.최근에는 DMZ 남측 일부 지역에서도 지형 변화가 식별돼 군 당국이 북한군의 지뢰 매설 가능성을 염두에 두고 유엔군사령부와 협의해온 것으로 전해졌다.군 당국은 폭발물의 종류와 매설 주체를 확인하는 한편 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.