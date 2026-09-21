"결과 기다리지 않겠다" 민경선, 철도공약 사업별 후속절차 직접 챙긴다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 8월 18일 고양은평선 화수역 신설 현장을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 민선9기 철도공약 이행을 위해 사업별 후속 절차와 대외 협의에 속도를 내고 있다. 사진은 인천2호선 고양연장 노선도 ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 민선9기 철도공약 이행을 위해 사업별 후속 절차와 대외 협의에 속도를 내고 있다. 사진은 고양은평선 일산연장 노선도. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난달 28일 김윤덕 국토교통부 장관을 면담한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난달 13일 박홍근 기획예산처 장관에게 현안 정책 건의서를 전달한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한준호 국회의원, 민경선 고양특례시장, 박홍근 기획예산처 장관, 김성회 국회의원. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 민선9기 철도공약을 실제 사업으로 연결하기 위한 '속도전'에 나섰다. 예비타당성조사와 국가계획 반영을 기다리는 데 그치지 않고 정부와 국회를 직접 찾아 사업의 필요성을 설명하고, 시가 할 수 있는 타당성 검토와 설계·예산 확보 절차를 동시에 진행하는 방식이다.21일 고양시에 따르면, 민경선 시장이 내건 '철도 대전환'의 특징은 공약을 한꺼번에 추진하겠다는 선언보다 사업마다 지금 넘어야 할 관문을 구체적으로 정하고 그다음 절차를 미리 준비한다는 점이다. 인천2호선 고양연장은 예타 통과에 행정력을 집중하고, 고양은평선 일산연장은 국가계획 반영을 추진하는 한편 교외선 벽제역 정차와 화수역 신설은 타당성 검토에 들어갔다. 향동역은 실시설계 단계로 한 발 더 나아갔다.가장 규모가 큰 인천2호선 고양연장은 민경선 시장이 직접 챙기는 핵심 사업이다. 인천 서구 독정역에서 김포 걸포북변역을 거쳐 고양 킨텍스·주엽·일산·중산지구를 잇는 19.63㎞ 노선으로, 정거장 12곳과 차량기지 1곳을 신설한다. 총사업비는 약 2조 830억 원이다.현재 사업의 최대 관문은 KDI 예비타당성조사다. 고양시는 경기도·인천시·김포시와 함께 개발계획과 교통수요, 환승 효과, 접경지역 균형발전 등의 자료를 마련해 대응하고 있다.특히 올해 1월 예타 운용지침이 개정되면서 접경지역이자 과밀억제권역인 고양시 사업도 비수도권 유형으로 평가받을 수 있는 근거가 마련됐다. 시는 경제성뿐 아니라 지역균형발전 효과까지 적극적으로 설명해 예타 통과 논리를 강화한다는 방침이다.민경선 시장의 행보도 '예타 결과를 기다리는 행정'과는 거리가 있다. 취임 이후 국토교통부 제2차관을 만난 데 이어 국토교통부 장관과 기획예산처 장관, 대도시권광역교통위원회 위원장 등을 잇달아 만나 사업 추진을 건의했다. 지역 국회의원들과도 간담회를 열어 국회 차원의 지원을 요청했다.민 시장은 "결과를 기다리기보다 국회와 정부 등 필요한 곳을 직접 찾아 사업의 필요성을 설명하고, 국가 계획과 예산에 반영될 수 있도록 끝까지 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.고양은평선 일산연장은 국가계획 반영이 우선이다. 새절역~고양시청 구간을 식사동까지 2.04㎞ 연장하는 사업으로, 총사업비는 약 2,361억 원이다.고양시는 식사·풍동 일원의 인구 증가와 향후 개발사업에 따른 교통수요를 근거로 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영을 추진하고 있다. 여기서도 민경선 시장은 국가계획 반영 건의에 머물지 않고 후속 사업까지 준비하고 있다.대표적인 것이 화수역 신설이다. 시는 1억 5,000만 원의 사전타당성 용역비를 확보해 역 신설 가능성을 검토한다. 국가계획에 노선을 반영하는 동시에 실제 생활권에서 어디에 역이 필요할지를 따져보겠다는 것이다.교외선 벽제역 정차 재개도 같은 방식으로 추진한다. 고양시는 1억 5,000만 원 규모의 타당성 검토 용역을 진행하고 있으며, 정차 타당성 검증을 위한 예산 2,100만 원도 추가 편성했다. 이용 수요와 운행계획, 시설 보완, 운영비 분담 방안까지 검토해 국토부와 한국철도공사 협의에 나설 계획이다.경의중앙선 향동역 신설은 실시설계비 5억 3,300만 원을 추가 확보했다. 여기에 배차 간격 단축을 위한 선로확충 전략 수립 용역비 2억 원도 내년도 본예산에 요청했다.결국 민경선표 철도정책은 '철도를 늘리겠다'는 공약을 반복하는 데서 한 단계 더 나아가 예타가 필요한 사업은 예타를 뚫고, 국가계획이 필요한 사업은 계획에 넣고, 역 신설은 타당성을 검토하고, 설계가 필요한 사업은 설계비를 확보하는 식으로 사업별 다음 단계를 만들어가는 데 초점이 맞춰져 있다.다만 인천2호선 고양연장과 고양은평선 일산연장 모두 국가 차원의 절차가 남아 있어 당장 성과를 단정하기는 어렵다. 민경선 시장의 실행력 역시 결국 정부의 예타와 국가계획이라는 관문을 실제 통과시키고, 확보한 사업들을 설계와 착공으로 연결할 때 비로소 평가받을 수 있다. 현재 민 시장이 보여주는 행보는 그 결과를 기다리기보다 시장 자신이 정부·국회 설득과 시 차원의 선행 절차를 동시에 밀어붙이겠다는 방식에 가깝다.