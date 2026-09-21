조카의 결혼식에서 만난 '요즘' 결혼식

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큰사진보기 ▲하얀드레스를 닮은 흰색계열의 꽃으로 장식된 웨딩로드 ⓒ 박귀단 관련사진보기

큰사진보기 ▲케익 맛집으로 소문난 예식장의 다과 코너 ⓒ 박귀단 관련사진보기

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"서울에서 소문난 두 부잣집의 결혼식 사회를 맡게 된 신랑 신부 친구 000입니다. 신랑은 아들만 넷이나 둔 아들 부잣집 장남이고, 신부는 딸이 셋이나 되는 딸 부잣집 둘째 딸입니다. 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 다만 예식장이 주택가에 있는 점을 감안하여 지나친 환호성은 자제해 주시기 바랍니다."

"그동안 신랑 신부를 훌륭하게 키워 주신 양가 부모님 입장하겠습니다. 신랑 부모님, 신부 부모님 순서로 입장하시겠습니다. 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다."

큰사진보기 ▲신랑 신부 부모님께 전해드린 감사패 ⓒ 박귀단 관련사진보기

"긴 시간동안 사랑과 정성으로 키워주신 덕분에 저희가 드디어 서로의 짝을 만나 무사히 결혼이라는 다음 단계로 넘어 갑니다. 이제부터는 저희가 서로 잘 챙기며 행복하게 사는 모습으로 보답하겠습니다. 다만 가끔 A/S가 필요할 때는 염치없이 찾아뵙겠습니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 2026년 9월 13일 신랑 박OO, 신부 황OO 드림."

"카메라 렌즈를 향해 얼굴을 위로 치켜 올려 주세요."

큰사진보기 ▲예식이 끝난 후 선물 받은 작은 꽃다발 ⓒ 박귀단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스와 개인블러그에도 실립니다.

지난 13일 조카 결혼식이 있어 둘째 딸과 함께 서울 한남동에 갔다. 주택가 골목에 있는 2층 주택을 개조해 만든 하우스 웨딩 공간으로, 점심·저녁 예식 하루에 두 팀만 사용할 수 있는 곳이다. 결혼식은 낮 12시였다.오전 11시 30분경 도착해 보니 이미 많은 사람들이 테이블에 앉아 편하게 식사하며 담소를 나누고 있었다. 우리도 형제들과 신랑 신부에게 인사를 나누고 자리를 안내받아 앉았다. 정원 테이블은 6인석이었다. 흰색 파라솔로 그늘을 만들고, 테이블에는 탐스러운 장미 한 송이와 여러 개의 양초를 켜 분위기를 살렸다.초록색 웨딩 로드 양옆으로 꽃잎이 섬세한 하얀 리시안서스와 흰색 쑥부쟁이, 안개꽃, 소담스러운 장미 등 주로 흰색 계열의 꽃과 연초록빛 수국으로 꾸민 꽃길에서는 은은한 향기가 정원 가득 퍼졌다. 정원 입구의 커다란 배롱나무에 활짝 핀 붉은 꽃들도 하객들을 반갑게 맞이하고 있었다. 1층 실내에서는 하우스 밴드가 잔잔한 음악을 연주하고 있었다.사회자가 말했다.사회자의 재치 있는 멘트에 하객들은 활짝 웃으며 박수와 환호로 축하했다. 그러자 사회자가 멘트로 장내를 정리했다.하객들의 축하 박수를 받으며 신랑 부모가 입장하면서 결혼식이 시작됐다. 이어 신부 부모가 입장해 양가 부모가 맞절하고 하객들에게 인사한 후 혼주석에 앉았다.이어서 주인공인 신랑이 먼저 입장하고 신부가 입장했다. 신랑 신부는 밝게 웃으며 하객들에게 인사하면서 입장했다. 신부는 '아름다움, 열정' 등의 꽃말을 가진 작은 부케를 들었다."서로 다름을 인정하며 아름답게 잘 살아가겠다"는 내용의 성혼 선언문을 신랑 신부가 함께 낭독했다.요즘 결혼식에서는 신랑이 축가를 담당하는 경우가 많다. 조카는 1층 실내에 마련된 하우스 밴드 옆으로 자리를 옮겨 축가로 '너에게 닿기를'을 불렀다. 첫 음을 높게 잡은 탓에 고음 처리가 깔끔하지 않아 하객들에게 작은 웃음을 선사했다.잠시 후 신랑신부가 양가부모님에게 각각 감사패를 드렸다."가끔 A/S가 필요할 때는 염치없이 찾아뵙겠습니다"라는 표현에 하객들은 "솔직하다"며 소리 내어 웃었다.조카 결혼식에서는 형식적인 순서도 일부 생략됐다. 야외 결혼식이다 보니 양가 어머님의 화촉 점화도 생략했다. 화촉 점화(華燭點火)는 '불로 어둠을 밝혀 행복을 부른다'는 의미를 담고 있다. 주례대신 하는 양가 부모님 덕담도 생략하고, 개별적으로 동영상을 찍는 것으로 대체했다.신랑 신부는 퇴장 행진을 마친 뒤 퍼포먼스를 했다. 친구들이 꽃잎을 뿌리며 플라워 샤워를 해 주고, "키스해!"를 외쳤다. 신랑 신부는 키스로 화답했고 본식은 그렇게 잘 마무리됐다. 폐백은 생략했다. 이제 결혼식에서 폐백은 사라진 지 오래다.기념사진도 다양한 모습으로 촬영했다. 평지이다 보니 주로 하이 앵글로 촬영했다. 신랑 가족과 친지들이 기념사진을 찍을 때는 사람이 많아 여러 줄이 만들어졌다. 사이사이로 고개를 내밀어도 정면에서 찍으면 얼굴이 제대로 나오기 어려운 상황이었다. 이때 의자 위에 올라선 사진작가가 말했다.우리들은 마치 해바라기가 태양을 향해 고개를 치켜들 듯 렌즈를 향해 얼굴을 치켜들었다. 신랑 신부 친구들의 기념사진도 재미있게 촬영했다. 친구 두 사람이 신랑을 손가마에 태워 신랑에게 "만세!" 삼창을 외치도록 하기도 하고, 신부와 하이파이브를 하도록 하면서 다양한 순간을 기록했다.2부에서는 흰색 예복으로 갈아입은 신부가 하우스 밴드와 함께 기타를 연주하는 멋진 모습을 선물했다. 평소 취미로 밴드 활동을 하고 있다고 한다.결혼식이 끝나고 하객들이 원하는 꽃을 골라 꽃다발을 만들면 종이에 싸서 묶어 전해 줬다. 작은 꽃다발을 받아 든 하객들은 활짝 웃으며 즐거워했다.결혼식 문화는 과거의 획일적인 모습에서 다양하게 변화하고 있다. 신부의 입장 모습도 각양각색이다. 신랑 신부가 같이 입장하기도 하고, 각각 따로 입장하기도 하며, 전통 의식에 따라 신부가 아버지의 손을 잡고 입장하는 경우도 있다.조카 결혼식에서는 축의금 접수도 대행사 직원들이 맡았다. 신랑 신부 가족들도 잡무에서 벗어나 온전히 결혼식을 함께 즐길 수 있도록 배려하고 있었다.요즘 결혼식은 신랑 신부의 취향과 스토리를 반영하는 개성 넘치는 젊은 날의 축제로 발전하고 있다. 아름다운 축제로 즐거움을 선물해 준 조카의 결혼을 거듭거듭 축하한다.