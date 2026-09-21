전남광주시, 공공기관 22곳→11곳으로 통합

큰사진보기 ▲공공기관 통합 관련 브리핑하는 배미경 전남광주통합특별시 대변인. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9월 21일 기준 통합방식 확정 전남광주시 공공기관. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시 출범에 따른 산하 공공기관 통합이 가시화하고 있다. 22개 공공기관이 11개로 통합키로 했으며, 우선 12개 기관이 협의를 거쳐 6개 기관으로 통합방식을 확정했다.전남광주시는 21일 광주청사에서 관련 브리핑을 열고 이 같은 내용의 중간 진행 상황을 설명했다.시는 시도 행정 통합에 따른 공공기관의 유사·중복 기능을 조정하고 기관별 전문성과 효율성을 높이기 위해 7월부터 공공기관 통합을 추진하고 있다. 시 산하 공공기관은 옛 전남도 소속 21개, 옛 광주시 소속 18개, 공동 운영기관 2개 등 총 41개 기관이다. 시는 이 가운데 명칭과 기능이 유사한 25개 기관을 통합 검토 대상으로 분류한 뒤 관리부서와 해당 공공기관, 노동자 대표, 전문가 등이 참여하는 기관별 통합 전담팀을 구성해 기관 통합 작업을 이어왔다.통합방식이 확정된 기관은 ▲광주도시공사-전남개발공사 ▲광주광역시관광공사-전라남도관광재단 ▲광주연구원-전남연구원 ▲광주정보문화산업진흥원-전남정보문화산업진흥원 ▲광주신용보증재단-전남신용보증재단 ▲광주광역시경제진흥상생일자리재단-전라남도중소기업일자리경제진흥원이다.나머지 10개 기관(시·도 사회서비스원·테크노파크·문화재단·여성재단·평생교육진흥원)도 5개 기관으로 통합하기 위한 논의가 진행 중이다.광주도시공사와 전남개발공사는 새로운 법인을 설립하는 신설합병 방식으로 '전남광주도시개발에너지공사'를 출범시키는 방안을 추진한다. 광주관광공사와 전남관광재단은 '전남광주관광공사'로, 광주연구원과 전남연구원은 '전남광주연구원'으로 각각 통합한다.광주정보문화산업진흥원과 전남정보문화산업진흥원은 '전남광주정보문화산업진흥원'으로, 광주신용보증재단과 전남신용보증재단은 '전남광주신용보증재단'으로 각각 통합한다. 광주경제진흥상생일자리재단과 전남중소기업일자리경제진흥원은 '전남광주경제진흥원'으로 통합할 계획이다.당초 통합 검토 대상이었던 광주기후에너지진흥원, 전남환경산업진흥원, 녹색에너지연구원 3개 기관은 통합 전담팀 논의를 거쳐 기관별 전문 기능을 강화하는 방향으로 의견을 모았다.시는 통합방식이 확정된 6개 통합기관에 대한 통합조례안을 입법예고한 뒤 오는 10월 통합특별시의회에 제출할 계획이다. 조례안이 의결되면 통합법인의 정관과 관련 규정을 마련하고 임원 임명 등 후속 행정절차를 진행한다.배미경 시 대변인은 "공공기관 통합은 광주와 전남으로 나뉘어 있던 공공서비스 체계를 하나의 특별시 체계에 맞게 재설계하고, 320만 시민에게 더 나은 공공서비스를 제공하기 위한 과정"이라며 "남은 기관 간 협의를 조속히 마무리하고 조례 제정 등 필요한 절차에도 속도를 내겠다"고 말했다.