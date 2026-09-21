효성티앤씨, 베트남서 바이오 스판덱스 일관생산체제 구축

큰사진보기 ▲효성티앤씨는 베트남 바리아붕따우성 산업단지에 건설한 연산 5만t 규모의 바이오 BDO 공장을 본격 가동한다고 21일 밝혔다. ⓒ 효성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲효성티앤씨는 베트남 바리아붕따우성 산업단지에 건설한 연산 5만t 규모의 바이오 BDO 공장을 본격 가동한다고 21일 밝혔다. ⓒ 효성 관련사진보기

효성티앤씨가 베트남에서 식물성 원료를 활용한 바이오 BDO(부탄다이올)부터 PTMG(폴리테트라메틸렌글리콜), 바이오 스판덱스까지 이어지는 일관생산체제를 구축했다.효성티앤씨는 베트남 바리아붕따우성 산업단지에 건설한 연산 5만t 규모의 바이오 BDO 공장을 본격 가동한다고 21일 밝혔다.효성티앤씨가 바이오 소재 사업 확대를 위해 추진하는 이번 프로젝트의 총 투자 규모는 10억달러다. 회사는 시장 성장에 맞춰 바이오 BDO 생산능력을 연산 20만t까지 확대할 수 있는 생산 기반을 갖췄다고 설명했다.바이오 BDO 생산이 시작되면서 효성티앤씨는 베트남 내에서 원료부터 최종 스판덱스 제품까지 연결하는 생산체계를 갖추게 됐다.바리아붕따우성에서 생산한 바이오 BDO를 호찌민 인근 동나이 공장으로 보내 스판덱스 중합체 원료인 PTMG를 제조하고, 이를 다시 동나이 스판덱스 공장에서 '크레오라 바이오'와 '리젠 바이오'로 생산하는 방식이다.원료 조달부터 중간재와 최종제품 생산까지 베트남 내에서 연결함으로써 원료 공급 안정성을 높이고 물류비와 탄소배출을 줄인다는 게 회사 측 설명이다.BDO는 스판덱스 원료인 PTMG 생산에 사용되는 핵심 소재로 기존에는 주로 화석연료를 기반으로 생산됐다.효성티앤씨가 생산하는 바이오 BDO는 사탕수수나 옥수수 등에서 얻은 당을 발효하는 방식으로 제조한다. 미국 생명공학기업 제노(Geno)의 발효 기술을 적용했다.효성티앤씨는 이 방식으로 생산한 바이오 BDO가 기존 화석연료 기반 제품과 비교해 탄소배출량을 90% 이상 줄일 수 있다고 설명했다.회사는 바이오 BDO의 사용처도 스판덱스에 국한하지 않고 확대할 계획이다. BDO는 자동차 내장재 등에 사용되는 TPU와 생분해성 수지 PBAT, 신발 밑창, 산업용 컴파운드 등의 원료로도 사용된다.효성티앤씨는 이에 따라 베트남 생산시설을 향후 섬유뿐 아니라 플라스틱과 정밀화학 분야를 아우르는 바이오 소재 생산거점으로 확대한다는 구상이다.바이오 스판덱스의 주요 공략 대상은 친환경 소재 사용을 확대하고 있는 유럽과 미국 등의 의류시장이다.효성티앤씨는 스포츠웨어와 수영복, 데님 등에 사용할 수 있는 바이오 스판덱스가 기존 석유화학 기반 스판덱스와 비슷한 수준의 신축성과 내구성을 갖췄다고 설명했다.조현준 효성 회장은 "기존 화석 원료를 식물 원료로 전환하는 바이오 사업은 100년 효성의 핵심 주축이 될 것"이라며 "바이오 BDO와 바이오 스판덱스 일관생산시스템을 기반으로 글로벌 시장 공략을 강화해야 한다"고 말했다.