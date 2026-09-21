교사는 교육정책의 집행자 아닌 공동 설계자다

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최근 초등학교 1·2학년의 교육 시간을 확대해 하교 시간을 오후 3시까지 늦추는 방안이 교육계의 쟁점으로 떠오르고 있다. 국가교육위원회가 관련 정책 포럼을 개최하고 국가교육발전계획 수립 과정에서 이를 검토하면서 교원단체와 학교 현장의 문제 제기도 이어지고 있다. 다만 현재는 확정된 정책이 아니라 논의 단계이며 국가교육위원회 역시 보도된 초안에 대해 원점에서 재검토하겠다는 입장을 밝힌 상태다.가정의 돌봄 공백을 줄이고 사교육 의존을 낮추며 공교육의 책임을 강화하자는 문제의식에는 충분히 공감할 수 있다. 실제로 학교 밖 돌봄 문제를 어떻게 해결할 것인가는 우리 사회가 함께 풀어야 할 중요한 과제다.그러나 학교 현장의 학생과 교사의 입장에서 보면 이 논의에는 그보다 더 본질적인 질문이 숨어 있다. '오후 3시 하교가 좋은가, 나쁜가'가 아니라 교육정책을 누가 만들고 누구의 전문적 판단을 토대로 결정할 것인가 하는 문제다.초등학교 1·2학년은 유아교육에서 초등교육으로 넘어온 지 얼마 되지 않은 어린 학생들이다. 이들에게 학교에서 보내는 시간을 한두 시간 늘리는 것은 단순히 시간표 몇 칸을 추가하는 행정적 문제가 아니다.아이들이 몇 교시까지 집중할 수 있는지, 언제 피로가 높아지는지, 어느 정도의 놀이와 휴식이 필요한지, 오후 시간에는 교과 학습과 체험·놀이 가운데 어떤 활동이 적합한지는 아동의 발달 특성과 교육과정을 함께 고려해야 하는 전문적인 영역이다.그 판단의 가장 가까운 곳에 있는 사람이 바로 교사다. 그럼에도 교육정책은 때때로 현장의 전문성을 충분히 반영하기보다 정책의 목표와 방향을 먼저 정한 뒤 학교에 구체적인 실행 방법을 요구하는 방식으로 추진된다. 중앙에서 정책을 만들고 학교가 실행하며 그 과정에서 발생하는 민원과 안전 문제, 교육적 결과에 대한 책임은 다시 교사와 학교가 감당하는 구조가 반복돼서는 곤란하다.이 문제를 교사의 권한·권위·권리라는 세 가지 관점에서 살펴볼 필요가 있다. 첫째는 교사의 권한이다. 교사는 단순한 지식 전달자가 아니다. 국가교육 과정을 학생의 발달 수준과 학급 구성, 학교와 지역의 특성에 맞게 해석하고 재구성하는 교육 전문가다.같은 초등학교 1학년이라도 학생의 구성과 학교 규모, 지역적 여건에 따라 적절한 교육 방식은 달라질 수 있다. 국가는 교육과정의 큰 방향과 기준을 정할 수 있지만 교실 안에서 무엇이 가장 교육적인가에 관한 모든 판단까지 중앙에서 대신하기는 어렵다. 교사의 교육과정 재구성과 전문적 판단이 존중돼야 하는 이유다.둘째는 교사의 권위다. 교사의 권위는 단순히 직위나 제도에서 만들어지는 것이 아니다. 학생과 학부모가 교사의 전문적 판단을 신뢰할 때 비로소 형성된다. 그런데 교육정책이 충분한 검토 없이 자주 바뀌면 그 변화의 부담은 학교로 돌아온다. 어느 날까지는 저학년에게 충분한 놀이와 휴식이 필요하다고 설명했던 교사가 정책 변화 이후에는 학생이 학교에 더 오래 머물러야 하는 이유를 설명해야 할 수도 있다.정책의 일관성과 충분한 설명이 확보되지 않는다면 학부모는 묻게 된다. '그동안 학교가 설명했던 교육 원칙은 무엇이었는가.' 정책에 대한 신뢰가 흔들릴 때 교사의 전문적 권위도 함께 영향받을 수 있다.셋째는 교사의 권리다. 학생의 학교 체류시간이 늘어난다는 것은 단순히 하교 시간만 늦어진다는 의미가 아니다. 수업과 생활지도, 학생 안전, 급식, 공간 활용, 방과후교육, 돌봄, 교직원 업무분장까지 학교 운영 전반의 변화로 이어진다.따라서 추가적인 인력과 공간, 예산에 대한 검토 없이 학교가 담당해야 할 시간과 책임만 확대된다면 결국 교원의 업무 부담과 근무조건의 문제로 연결될 수밖에 없다.여기에서 하나의 원칙은 분명해야 한다. 학교에 더 많은 시간을 맡기려면 그 시간을 책임질 사람과 공간과 예산도 함께 마련해야 한다. 특히 농산어촌의 작은 학교는 상황이 더욱 복잡하다. 학생 수는 적지만 교직원 수도 적다.한 명의 교사가 수업뿐 아니라 행정과 생활지도, 방과후교육 등 여러 역할을 동시에 담당하는 경우가 많다. 도시 대규모 학교와 농촌의 작은 학교에 동일한 정책을 동일한 방식으로 적용하는 것이 반드시 교육의 형평성을 의미하는 것도 아니다.반대로 작은 학교에서 새로운 가능성을 찾을 수도 있다. 오후 시간을 단순히 국어·수학 등의 교과수업을 늘리는 방식으로 운영하지 않고 독서와 예술, 체육, 놀이, 숲교육, 지역사회 연계 프로젝트 등 다양한 활동 중심 교육으로 구성한다면 작은 학교가 가진 공간과 지역사회 자원은 오히려 강점이 될 수 있다.그러나 이러한 가능성 역시 학교가 교육과정을 스스로 설계할 수 있는 자율성과 이를 뒷받침할 충분한 인력이 있을 때 현실이 된다. 결국 핵심은 '3시 하교' 그 자체만이 아니다. 학교에 시간을 더 주는 것인가, 아니면 학교에 책임만 더 주는 것인가. 이 둘 사이에는 큰 차이가 있다.교육정책은 발표의 속도만으로 평가할 수 없다. 학생의 일상과 교실의 구조를 바꾸는 정책일수록 충분한 연구와 실험, 검증이 필요하다. 문제를 제기하고, 연구하고, 학생·학부모·교원의 의견을 듣고, 학교 규모와 지역 여건이 다른 곳에서 시범 운영한 뒤 효과를 검증해야 한다. 필요한 교원과 재정, 공간을 확보하고 그 이후 단계적으로 시행하는 것이 바람직하다.그 과정에 시간이 걸린다고 해서 이를 비효율이라고 볼 일은 아니다. 교육에서는 충분히 검토하는 시간이 오히려 정책 실패를 줄이는 가장 중요한 사회적 비용일 수 있다. 최근 초등 저학년 교육 시간 확대 논의 과정에서 교원단체와 초등학교 교장들의 반대와 재검토 요구가 이어지고 있다.한국초등교장협의회도 지난 2일 입장문을 통해 초등 1·2학년의 발달 특성과 교육적 필요를 우선 고려해야 한다고 밝혔다. 특히 기존 돌봄·방과후교육이 운영되는 상황에서 일률적인 3시 하교가 도입될 경우 시간·공간·인력·기능이 중첩될 수 있다며 학교별 여건과 실행 가능성을 충분히 검토해야 한다고 지적했다.교원들의 문제 제기를 단순히 업무 부담을 줄이려는 이해관계의 표현으로만 바라봐서도 안 된다. 그 안에는 '이 정책이 정말 아이들에게 좋은가', '저학년의 발달단계에 적합한가', '학교가 교육적으로 감당할 수 있는가'라는 현장 전문가의 질문도 들어 있기 때문이다.정책당국이 먼저 해야 할 일은 반대하는 교사를 설득하는 것이 아니라 왜 현장의 교사들이 문제를 제기하는지를 듣는 일이어야 한다. 교육의 최전선은 교육부의 회의실도 교육청의 정책 부서도 아니다. 그것은 바로 교실이다. 그리고 그 교실에서 매일 학생의 표정을 보고 배움과 성장의 과정을 가장 가까이에서 경험하는 사람이 교사다. 따라서 교사는 정책이 완성된 뒤 의견을 묻는 대상에 머물러서는 안 된다.더 나은 교육정책은 현장을 나중에 설득해야 하는 정책이 아니라 처음부터 현장과 함께 만드는 정책이다. 초등 저학년 '오후 3시 하교' 논의가 우리 교육에 던지는 중요한 질문도 여기에 있다. 교사를 교육정책의 집행자로 볼 것인가, 교육 전문가이자 정책의 공동 설계자로 볼 것인가이다.교육정책의 최종적인 제도 결정은 국가가 담당할 수 있다. 그러나 교실에서 무엇이 교육적으로 타당한지를 판단하는 전문성까지 정책기관이 독점해서는 곤란하다. 교사의 권한과 권위와 권리를 존중하는 것은 교사를 위한 특혜가 아니다. 그것은 학생에게 더 나은 교육을 제공하기 위해 필요한 교육 시스템의 기본 조건이다.새로운 교육정책이 제시될 때마다 정책의 속도보다 먼저 물어야 한다. '이 정책을 만드는 과정에 교실의 목소리는 있었는가.'그 질문에 자신 있게 답할 수 있을 때 교육정책은 비로소 학교 현장의 신뢰를 얻을 수 있을 것이다.