김종훈 "정부여당, 권력 다툼 말고 이 대통령 기자회견대로"

큰사진보기 ▲김종훈 대표는 21일 열린 제9차 당 최고위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 대표가 정부 여당에 "권력 다툼 말고, 민생과 개혁에 몰두하라"고 촉구했다.김 대표는 21일 열린 제9차 당 최고위원회에서 "이재명 대통령이 기자회견으로 직접 민생과 개혁의 의지를 밝힌 만큼, 이제 머뭇거릴 시간 없이 개혁의 속도를 내야 한다"며 "말이 아니라 후속조치로, 국정 변화를 보여줘야 한다"며 이같이 촉구했다.특히 김종훈 대표는 "대통령 기자회견 이후에도 유력 정치인들 사이에서 과한 언사와 행동이 계속되고 있어 국민의 걱정이 크다"며 "당내 주도권이나 권력을 위한 정치공방에 몰두할 때가 아니라 민생과 개혁을 위해 심기일전하고 온 힘을 쏟아야 할 시간"이라고 주문했다.김종훈 대표는 이 대통령 기자회견 후속조치와 국정 변화로 '호르무즈 파병 불가' '노동권을 후퇴시키는 정책부터 전환', '집권 여당은 권력 다툼에 몰두하지 말고 민생을 위해 전진할 것"을 주문했다.파병과 관련 김 대표는 "조현 외교부 장관이 '실질적 기여'를 언급하는 등, 정부가 우회 파병을 시도하는 것 아니냐는 우려가 계속되고 있다"며 "대통령이 밝힌 '전쟁 개입 파병은 없다'는 원칙이 지켜져야 한다"고 촉구했다.노동권 후퇴에 대해 김 대표는 "메가프로젝트 노동특례, 노조법 시행지침 등 노동권을 후퇴시키는 정책방향을 하루빨리 전환해야 한다"며 "노동계와의 사회적대화가 시작된다고 하는데, 무엇보다도 정부가 진정성있는 태도를 보여줄 것"을 요구했다.한편 김종훈 대표는 지난 18일 이재명 대통령 기자회견이 있은 후 입장을 내고 "전쟁 파병은 없다는 분명한 입장, 공소 취소 논란의 종결, 연임은 없다고 말한 것은 적절한 기자회견이었고 국민들이 듣고 싶었던 말이었다"며 "환영한다"고 밝힌 바 있다.