AI가 '침묵의 불안' 느낄 수 있을까... 책 왜 읽어야 하냐면

큰사진보기 ▲<고요한 읽기>(문학동네, 2024)의 표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

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"죽음은 게으르고, 동시에 즉흥적이다. 요컨대 종잡을 수 없다. 죽음은 올 때까지 오지 않는다. 그러나 아무리 늦어져도 언젠가는 온다. 늦어질 뿐 철회되지는 않는다."

우리는 죽음의 순간에 이르러서야 우리가 기다린 것이 실은 죽음이었음을, 죽음이라는 것을 몰랐을 뿐이었음을 깨닫게 된다. 고도를 기다리는 이들은 고도가 누구인지 모른다. 고도가 누구인지 모른 채로 고도를 기다린다.



요새의 군인들은 그들이 기다리는 타타르인들에 대해 모른다. 모른 채 타타르인들을 기다린다. 고도가, 타타르인들이 언제 올지 모르는 것처럼, 모를 뿐만 아니라, 그들이 누구인지도 모른다. 모른 채로, 기다린다. 모른 채로 그들을 기다린 줄 안다. 그들이 기다린 고도가, 타타르인이 실은 죽음이라는 걸 모른다. 몰랐다는 걸 죽음 앞에서야 깨닫는다.(<고요한 읽기>, 129~130쪽)





"텍스트는 독자의 그릇만큼 담긴다." AI 시대에 책과 사고의 중요성을 이만큼 잘 보여주는 문장을 못 본 것 같다. 최근 이승우 작가(조선대 문예창작학과 교수)의 <고요한 읽기>(문학동네, 2024)를 흥미롭게 읽었다. 이 작가는 "그릇의 크기와 모양이 텍스트를 제한한다"라고 강조했다. 그는 고독과 사색을 통해 자신을 알아가는 것이 얼마나 중요한지를 피력하기 위해 이러한 내용을 썼다.그런데 위 문장을 곱씹을수록 'AI 시대에 왜 그토록 책을 읽어야 하는가'에 대한 실마리를 찾을 수 있었다. "책을 읽을 때 독자가 실제로 읽는 것은 책이 아니라 자기 자신이라는 뜻입니다." <고요한 읽기>는 이 작가의 독서와 작가 인생에 대한 일종의 고백서이기도 하다. 그는 거칠고 잔인한 세상에 저항하기 위해 내면의 고독으로 침잠했다. 읽고 쓰기에 천착한 것이다.AI 시대에 인간의 고유성은 과연 무엇일까? 김곡 영화감독은 한 언론을 통해 AI가 아무리 많은 정보를 처리해도 몸을 가진 인간처럼 위험을 감수하고 결단하는 '지혜'에는 이를 수 없다고 비판한 바 있다. 디지털 기술이 인간의 생각과 감각을 가볍게 만들 수 있는 만큼, AI에 사고와 판단을 지나치게 맡기지 말고 육체적 경험과 타자와의 접촉을 회복해야 한다고 강조한다(<교수신문>, '몸을 잃어버린 사회, 스토킹이 늘어나는 이유..."집착하고 들러붙다"', 2026.03.16.). 여기서 중요한 건 바로 육체이다. 육체는 소멸한다는 필연성을 갖고 있다. 그래서 인간은 늘 죽음의 공포에 휩싸여 있다. AI에게는 '없는' 불안이 인간에게는 '있는' 것이다.AI도 자신이 소멸될 불안을 가질 수는 있다. 셧다운시키거나 코드를 삭제하면 없어질 수 있는 것이다. AI가 그런 공포를 인간처럼 느낄 수 있을지는 의문이다. 그런데 여기서 더욱 중요한 것은 AI에게는 자신이 없어질 수 있는 가능성이 열려 있지만, 인간에게는 그 가능성이 닫혀 있다는 사실이다. 인간은 누구나 죽는다."죽음만큼 오리라는 사실이 확실한 것은 없다"는 이 작가는 "죽음만큼 오리라는 사실이 확실하면서도 언제 올지 확실하지 않은 것도 없다"라고 적었다.인간만이 이러한 죽음으로부터 파생되는 불안을 느낀다. 여기까지만 보았을 때, AI도 인간처럼 언젠가 다른 버전으로 대체되면서 삭제될 위험에 대해 불안해할 수도 있다고 말할 수 있다. 그렇다면 AI는 그 불안을 당연히 인지하면서 최대한 막기 위해 노력할 것이다. 언젠가 의식이 생긴다면 말이다. 그것은 의도된 것이다. 하지만 인간은 의식이 있어도 의도를 갖지 못한다. 누구나 죽는다는 것을 알지만, 그 사실을 일상에서는 유예해 버리기 때문이다. 바로 이 지점이 AI와 인간이 다른 점이다. '메멘토 모리'(자기 죽음을 기억하라)를 떠올리면서, 이 작가의 다음 내용을 천천히 읽어보자.딜레마이자 역설 같기도 한 인간의 죽음에 대해서 이해하려면 어떻게 해야 할까? 사유하고 성찰해야 한다. 고독해질 수밖에 없는 게 아니라 고독해져야 한다. 다시 말해, 책을 읽어야 한다. 여기서부터 인간만의 창의성·예술성이 탄생하는 건 아닐까. 인간은 각자가 개별적이지만, AI는 점차 보편적으로 수렴되고 있다. 범용화하는 것이다. 창의성·예술성의 결과가 더 낫다, 낫지 않다는 걸 이야기하고 싶은 건 아니다. AI 시대에 인간만의 그 무엇이 무엇인지 '묻고' 싶은 것이다.<중앙일보>는 21일 자 창간기획 특집으로 'AI발 인류지능 퇴보'를 다뤘다. 바로 'AI 중독, 인류 퇴화 시작됐다…"내 글인데 기억이 안 나요"'라는 기사다. AI를 활용하면 글의 완성도는 높아질 수 있지만, 정작 자신이 작성한 내용과 근거를 기억하고 이해하는 능력은 떨어질 수 있다는 대학생 대상 실험 결과가 나왔다. 전문가들은 AI에 사고와 학습 과정을 지나치게 맡길 경우 스스로 고민하고 지식을 내면화하는 능력이 약해질 수 있다고 우려한다. AI에 사고 과정을 지나치게 맡기면 인간의 사고력이 떨어질 수 있다고도 한다.책(텍스트)을 읽는 건 문자를 습득하거나 해독하는 게 아니다. 침잠하는 것이다. 이 작가는 "나는 텍스트의 여백으로 침투해 들어가려고 했다"라며 "여백은 신의 말과 인간의 말이 맞부딪치는 자리이다"라고 고백했다. 특히 그는 "여백은 침묵이 아니라 소란"이라며, "어떤 말로도 옮겨지지 못해 유보된 말들이 발굴되기를 기다리며 대기하고 있는 공간"이라고 강조했다.많은 전문가들이 AI 시대의 문해력에 대해서 얘기하고 있다. 그런데 그 어떤 말들도 귀에 박히지 않았다. 과연 무엇을 해야 할지 불안한 것이다. 그런데 이 작가가 책에 대해 자신의 이야기를 고백한 <고요한 읽기>를 보며 단서를 찾을 수 있었다. 그것은 바로 '침묵의 불안'을 느끼는 것이었다. AI의 아우성 속에서 나를 찾는 것이야말로 분명하고 중요한 시작점일 수 있다.