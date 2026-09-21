베일 벗은 세종 '글로벌 진로탐험대'… 2027년 아시아·국내 시범운영으로 축소

큰사진보기 ▲글로벌 진로탐험대 사업 로드맵 ⓒ 세종시교육청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시교육청이 중학교 3학년 전체 학생을 대상으로 추진해 온 핵심 공약사업 '글로벌 진로탐험대'를 두고, 보건복지부 사회보장제도 협의 결과가 22일 오전 공개될 예정이다.'글로벌 진로탐험대'는 2027년 중학교 3학년 학생 약 5,400명에게 국내외 기업과 대학, 연구기관 등을 직접 경험하며 진로를 탐색할 기회를 제공하는 사업이다. 당초 약 200억 원대 규모로 교육청과 가정이 비용을 분담하고, 소외계층 격차를 줄이기 위해 전체 학생을 대상으로 추진한다는 방침을 세워왔다.그러나 이 사업은 사회보장 성격의 사업으로 분류되면서 국무총리 소속 사회보장위원회 산하 제도조정전문위원회의 회의를 거쳐야 했다. 당초 지난 4일 위원회에서 심의하여 결과가 발표될 것으로 알려졌으나, 수정·보완 요구로 인해 구체적인 내용이 함구되어 왔다.이후 교육청은 위원회의 보완 요청사항을 반영한 조치 계획과 기본계획 개정안을 지난 10일 제출했으며, <뉴스피치>가 확보한 보건복지부 협의 결과(지난 17일 통보)에 따르면, 이번 사업은 '협의완료(집중관리군)'로 최종 결정된 것으로 나타났다.이에 따라, 2027년 1차년도는 국내(7개 코스) 및 아시아(일본·중국·대만·싱가포르 등 8개 코스) 총 15개 코스의 4박 5일 이내 근거리 중심 시범운영으로 확정됐다. 미주·유럽·오세아니아 등 장거리 권역은 1차년도 시범운영에서 안전성과 사업 효과성을 검증한 뒤, 향후 사회보장위원회 변경 협의를 거쳐 단계적 확대 여부가 결정될 예정이다.또한, 학생 본인부담금은 종전 상한 105만 원(총 경비의 30% 이내)에서 1인당 35만 원 정액으로 통일하여 약 67% 인하되었으며, 취약계층(교육급여 수급자 등)은 전액 지원을 유지하되 익명 납부코드와 학생별 가상계좌 수납 방식을 도입해 낙인감을 해소하도록 했다.아울러 이번 협의 과정에서는 객관적인 효과 검증을 위한 평가 체계도 함께 마련됐다. 교육청은 모든 참여 학생을 대상으로 출발 전과 귀국 후 진로성숙도 검사를 실시하고, 정책연구를 통한 효과성 분석 결과를 오는 12월 17일까지 복지부에 제출할 계획이다.다만, 당초 구상되었던 유럽·미주 등 서구권 국가들이 1차년도 대상에서 제외되고 아시아 및 국내 중심으로 한정되면서, 일각에서는 "당초 선진국을 방문하여 견문을 넓히겠다는 취지와도 맞지 않게 되는 것 아니냐. 아시아·국내 중심으로 축소되면 일반 수학여행이나 기존 현장체험학습과 무엇이 다르냐"는 비판의 목소리가 고개를 들고 있다. 아울러 대폭 수정된 것을 두고 교육청의 안일한 초기 기획과 행정적 한계도 도마 위에 오를 전망이다.<뉴스피치>가 이 같은 지역 교육계의 제보를 바탕으로 사실 확인에 나선 결과, 세종시교육청 관계자는 구체적인 언급을 피한 채 "내일 오전 11시 보도자료를 통해 관련 내용을 발표할 예정이니 그때 공식 내용을 확인해 달라"며 즉답을 유보했다.교육청이 구체적인 내용을 함구하면서, 당초 교육청이 구상했던 방문 국가 및 일정, 자부담 구조와 취약계층 지원 범위가 복지부 협의 과정에서 어떻게 조정됐을지가 교육계의 최대 관심사로 떠올랐다.앞서 교육청은 학부모 간담회와 학생·학부모 대상 설문조사를 진행하며 의견을 수렴해왔으나, 이번 보장위 협의 결과에 따라 사업의 구체적인 운영 방식과 방향성에 상당한 변화가 불가피할 것으로 전망된다.한편, 세종시교육청은 공식 보도자료 배포에 앞서 내일(22일) 오전 10시 교육감 기자회견을 예고하고 있는 상황이어서 이 사안이 기자회견장에서도 뜨거운 쟁점이 될 것으로 보인다. 내일 발표될 이번 결과가 당초의 교육 취지를 살리면서 연착륙할 수 있을지 지역 교육사회의 시선이 쏠리고 있다.