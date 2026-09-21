경찰, 장윤기 수사 지휘 책임자들 추가 송치

큰사진보기 ▲광주 광산경찰서 전경. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국수본 압수수색경찰청 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단이 21일 수사 과정의 보고·지휘 체계를 확인하기 위해 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 압수수색 중인 가운데 국수본 로비 앞에 경찰 관계자들이 지나가고 있다. 2026.7.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경찰이 '여고생 살해범' 장윤기(23·구속 재판 중) 사건의 수사 지휘를 부당하게 한 혐의로 전 광주광산경찰서장과 광산서 형사과장을 검찰에 넘겼다.경찰은 두 사람이 장윤기의 이주여성 스토킹·성폭행 사건과 여고생 살인 사건을 연관 짓지 못하도록 지시해 장윤기에게 강간 등 살인죄가 적용되지 않았다고 결론 내렸다.경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단'은 장윤기 사건 초기 수사를 지휘한 전 광산경찰서장 A(58) 경무관과 전 광산서 형사과장 B(55) 경정을 직권남용권리행사방해·직무유기 등 혐의로 불구속 송치했다고 21일 밝혔다.장윤기 부친에게 수사 정보를 흘린 수사팀원 C 경사도 공무상비밀누설 혐의로 송치했다. 전 강력팀장은 앞서 같은 혐의로 구속 송치됐다.A 서장과 B 과장은 형법상 살인죄로 법률을 적용하도록 부당한 지시를 내려, 장윤기에게 강간 등 살인죄를 적용하지 못하게 한 혐의를 받고 있다.장윤기는 지난 5월 5일 새벽 0시 10분께 광주에서 귀가 중이던 여고생 이채원 양을 흉기로 살해했다. 이보다 이틀 앞서 5월 3일엔 아르바이트하며 알고 지낸 이주여성 집에 침입해 성폭행하고 스토킹했다.경찰은 A 서장이 B 과장에게, B 과장이 강력팀장(구속 재판 중)에게 순차적으로 장윤기의 이채원 양 살인과 이주여성 성폭행·스토킹 사건을 연관 짓지 말고 일반 살인죄를 적용하라는 취지로 지시했다고 판단했다.이 같은 지시를 받은 팀원들이 스토킹이나 강간 목적 관련 정황이 드러나지 않도록 수사 서류 내용을 수정·제외하거나 피의자 신문 시 조사 범위를 제한했다는 게 경찰의 설명이다.또 B 과장이 국수본의 분리 수사 지시로 강간 목적을 규명하는 수사가 방해됐다고 주장하고 있으나, 실제 수사 과정에서 관련 정황과 증거를 다수 확보했음에도 부실 수사를 진행하는 모순된 모습을 보였다고 지적했다.오동욱 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단장은 "장윤기 사건 발생 당시 '남양주 스토킹 살인 사건'의 미흡한 대처로 경찰의 관계성 범죄 부실 대응이 사회적인 비난을 받았다"며 "이 때문에 경찰은 당시 관계성 범죄에 엄정 대응하고 있었다"고 말했다.이어 "장윤기가 스토킹 신고 이전에 이주여성을 상대로 성범죄를 저지른 사실까지 알게 된 A 서장은 거듭된 부실 대응으로 살인 사건이 발생했다는 사회적 비난과 징계 등 불이익을 받을 것을우려, 살인 사건과 강간·스토킹 사건 간의 관련성을 차단하려 했던 것"이라고 강조했다.다만, C 경사가 장윤기의 부친에게 수사상 기밀과 간이면회, 통화 기회 제공, 수사 정보 제공 등 각종 편의를 제공하긴 했으나, 사건을 축소하기 위해 적극적으로 영향력을 행사한 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다.또한 국수본과 광주경찰청이 살인 사건의 성적 목적 여부를 확인하도록 일관되게 수사 지휘하는 등 사건을 축소·은폐하려는 정황은 발견되지 않았다고 전했다.한편, 특수단은 지난 7월 5일부터 44명을 상대로 96차례 조사하고 국수본과 광주경찰청, 광산경찰서를 압수수색했다.