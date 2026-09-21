당진시의회, '사회적 약자 안전망' 대대적 강화 촉구

큰사진보기 ▲사진 왼쪽부터 안요진 의원, 김초롱 의원. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

당진시의회 안요진 의원과 김초롱 의원은 21일 열림 제130회 정례회 제4차 본회의 5분 자유발언을 통해 각각 어린이 보호구역 내 보행 환경 개선과 안전취약계층을 위한 재난 예방 체계 구축의 필요성을 집중 조명했다.먼저 안요진 의원은 어린이 보호구역(스쿨존) 내 교통사고 예방을 위한 '보행자 중심 신호체계'의 전면 확대를 요구했다.안 의원은 "민식이법 시행 이후에도 전국 스쿨존 교통사고는 2020년 483건에서 2025년 927건으로 불과 2년 만에 거의 두 배 가까이 급증했다"며 "운전자 처벌 중심의 사후 대책만으로는 한계가 명확한 만큼, 위험한 순간에 차와 사람이 아예 만나지 않도록 하는 구조적 접근이 필요하다"고 지적했다.이를 위한 대안으로 안 의원은 보행 신호 시 모든 방향의 차량 운행을 차단하는 '대각선 횡단보도' 확대를 제안했다. 실제로 서울시와 도로교통공단 분석 결과 대각선 횡단보도 설치 후 사고가 크게 감소했으며, 행정안전부 역시 관련 저감 대책을 추진 중이다.안요진 의원은 "운전자나 아이들의 주의에만 안전을 맡겨서는 안 된다"며 "기지초등학교 앞에서 확인한 가능성을 당진시 스쿨존 전체로 확대하고, 도로 구조 자체를 자동차 중심에서 보행자 중심으로 과감히 전환해야 한다"고 강조했다.이어 김초롱 의원은 노인, 장애인 등 화재 발생 시 자력 대피가 어려운 안전취약계층을 위한 재난 예방 정책의 전면 개편을 촉구했다.김 의원은 "현재 소방시설 설치 지원사업이 당사자의 직접 신청 방식으로 이루어져 정보 소외계층이 지원에서 누락되기 쉽다"며 "최근 10년간 전체 화재의 24%가 전기적 요인에서 비롯된 만큼 노후 전기 배선 등 눈에 띄지 않는 위험 요인을 미리 찾아내는 선제적 전수 실태조사가 시급하다"고 밝혔다.또한 김 의원은 단순 지원을 넘어 지속적인 사후관리의 중요성을 언급하며, 원주시의 사례처럼 IoT(사물인터넷) 기반 원격점검장치를 활용해 소화용구 등을 실시간 감시하는 '스마트 예방 체계' 도입을 제안했다.김초롱 의원은 "재난 불평등은 평상시의 불평등이 위기 속에서 확대되는 현상"이라며 "사고 후 지원이 아닌 사고 전 위험을 예방하는 행정으로 당진시의 안전취약계층 보호 정책을 한 단계 발전시켜 달라"고 당부했다.이날 두 의원의 발언은 당진시가 어린이와 안전취약계층 등 사회적 약자가 안심하고 살 수 있는 안전 도시로 거듭나기 위해서는 사후약방문식 대처가 아닌, 도로 환경 개선과 선제적 조사라는 '근본적 예방 행정'으로 패러다임을 전환해야 한다는 점에서 공감대를 형성했다.