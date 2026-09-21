'8년 중단' 남북회담 재개 대비... 기획·운영규정 제도화

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관(왼쪽 일곱번째)이 지난 2월 26일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 접경지역 평화안전 연석회의에서 접경지역 시장군수 협의회 회원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.2.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 하채림 기자 = 통일부는 정부기관 간 남북회담 협의체 운영에 관한 세부사항 등을 담은 대통령훈령 '남북회담의 기획 및 운영 등에 관한 규정안'(이하 남북회담 기획운영 규정안)을 21일 행정예고했다.행정예고에 따르면 통일부 장관은 남북회담 기획·준비·운영에 관한 사항을 논의·조정하기 위해 관계기관(부처)의 장과 협의해 남북회담 협의체를 구성·운영할 수 있다. 통일부 장관이 협의체 위원장을 맡고, 관계 중앙행정기관의 차관급 또는 차관보급 공무원이 참여한다. 남북정상회담의 경우 대통령실과 협의를 거쳐 협의체가 구성·운영된다.통일부 장관이 남북합의서에 따른 합의 이행을 점검·협의하는 '남북 합의 이행·점검 정책협의회'를 설치할 수 있다는 내용도 포함됐다.통일부는 행정예고에서 "남북회담의 기획·준비·운영 절차의 법적 근거를 마련하고 관계부처 협의 체계와 남북 간 합의사항 이행 점검 체계를 제도화함으로써, 남북회담 전 과정에 걸쳐 안정적 추진·운영 기반을 구축하기 위함"이라고 남북회담 기획운영 규정안 제정 이유를 설명했다.통일부 당국자는 "현재는 남북회담이 열리지 않고 있는 상태이지만 향후 재개에 대비해 기존에 '전략기획단' 같은 명칭으로 운영된 관계기관 간 협의체를 제도화·체계화하려는 것"이라고 설명했다.남북합의 이행·점검 정책협의회는 이재명 대통령이 지난해 국무회의에서 남북 합의사항 이행 점검 필요성을 주문함에 따라 제정안에 반영했다고 이 당국자는 덧붙였다.통일부는 행정예고와 법제처 심사 등을 거쳐 내년부터 새 훈령을 시행할 계획이다.다만 장기간 남북대화 단절과 북한의 '적대적인 두 국가관계' 대남 노선에 따라 남북회담 협의체의 실질적인 가동 전망은 불투명하다.남북 간 공식 회담은 2018년 12월 체육분과회담을 끝으로 거의 8년간 중단된 상태이며, 남북 간 연락채널도 2023년 4월 북한이 일방적으로 끊은 이래 복원되지 않고 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>