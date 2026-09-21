성교육 기회 적은 장애아동, 동작구가 '눈높이·반복' 수업 연다

큰사진보기 ▲동작구청 ⓒ 박정길 관련사진보기

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장애아동은 장애 유형과 의사소통 능력에 따라 성에 대한 이해와 표현 방식이 다를 수 있다. 하지만 이런 차이를 고려한 성교육 기회는 많지 않았다. 서울 동작구(구청장 류삼영)가 올해 처음으로 '장애아동 맞춤형 성교육'을 시작한다. 반별 인원을 최대 6명으로 줄이고 같은 교육을 3회 반복하는 것이 핵심이다.21일 기자와의 통화에서 동작구청 장애인복지과 관계자는 사업 배경에 대해 "발달장애 아동은 학습 속도가 상대적으로 느려 일반적인 성교육을 받을 기회가 부족했다"며 "이런 점이 사업의 출발점이 됐다"고 설명했다. 올해 처음 추진하는 사업이다.구가 택한 방식은 인원을 줄인 반복 교육이다. 관계자는 한 번 교육해서는 내용을 익히기 어렵다고 보고 3회 반복하기로 했다고 전했다. 반별 인원도 2~6명 안팎으로 제한해 아동에게 맞춰 지도할 수 있도록 했다는 것이다.대상은 관내 만 6세부터 18세(2008~2020년 출생)까지의 발달·청각·지체·뇌병변 장애아동이다. 관계자는 시각장애 등 일부 유형은 관내 아동 수가 많지 않아 이번에는 대상에서 뺐다고 설명했다.교육은 11월 7일, 14일, 21일 토요일 오전 10시부터 오후 3시 30분까지 동작50플러스센터(노량진로 140) 2층에서 열린다. 아동 성교육 전문 강사가 진행하며, 연령(미취학·초등 저학년, 초등 고학년, 중등, 고등)과 장애 유형에 따라 총 16개 반으로 나눠 운영한다. 회차별 교육 시간은 40분이다. 모집 정원은 반별 최대 6명씩, 모두 96명이다.교육에서는 나의 위생관리와 몸의 변화, 남녀의 특성을 포함한 성에 대한 올바른 이해, 이성친구 이해, 디지털 음란물 대처법 등 일상에서 꼭 알아야 할 내용을 다룬다. 구는 말과 그림, 영상, 역할극 등 다양한 자료에 반복 학습을 더해, 아동이 자신의 의사를 표현하고 불편하거나 위험한 상황에서 적절히 대처할 수 있도록 돕겠다는 계획이다.류삼영 구청장은 "성에 대한 올바른 이해는 장애아동이 건강하게 성장하고 자신을 보호하는 데 필요한 기본적인 교육"이라며 "연령과 장애 유형에 맞는 교육을 통해 장애아동이 자신의 의사를 표현하고 일상에서 안전하게 생활할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.참여를 원하는 장애아동과 보호자는 10월 8일(목)까지 홍보 포스터의 QR코드를 스캔해 네이버폼으로 신청하면 된다. 대상자는 추첨으로 선정하며, 결과는 10월 14일 개별 통보한다.