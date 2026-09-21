논산시의회 "국방기관 끌어오고 청년 붙잡자"

큰사진보기 ▲김형준 논산시의원이 21일 논산시의회 제275회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. 김 의원은 이날 국방 분야 공공기관 이전에 대비한 논산시의 대응 방안을 제시했다. (사진 논산시의회 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박민규 논산시의원이 21일 논산시의회 제275회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. 박 의원은 청년정책의 성과를 단순한 참여 인원보다 지역에서 일하고 생활하는 기간까지 살펴봐야 한다고 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시의회가 21일 제275회 제1차 정례회 제2차 본회의를 열고 회기 마지막 의사일정을 진행하고 있다. 이날 본회의를 끝으로 12일간 이어진 정례회가 마무리됐다. (논산시의회 사진제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

국방 인프라를 지역의 성장 동력으로 키우고, 줄어드는 청년을 붙잡기 위한 해법이 충남 논산시의회에서 나왔다. 한국국방연구원(KIDA)을 비롯한 국방기관 유치에 속도를 내는 한편, 청년이 지역에서 창업하고 취업한 뒤 얼마나 오래 정착하는지를 정책에 반영할 수 있는 통계가 필요하다는 제안이다.김형준·박민규 더불어민주당 논산시의원은 21일 제275회 제1차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 각각 국방기관 유치와 청년정책을 꺼냈다.김형준 의원은 한국국방연구원 유치를 정부 결정으로 이어가기 위한 구체적인 실행계획을 주문했고, 박 의원은 단순한 인구 집계를 넘어 청년의 창업과 고용이 얼마나 지속되는지까지 파악하는 '논산형 청년정책 데이터 체계' 구축을 제안했다.김 의원은 "한국국방연구원 논산 유치를 더 이상 선언과 기대에 머물게 해서는 안 된다"며 정부의 결정을 끌어내기 위한 적극적인 유치 활동을 촉구했다.그는 지난 10일 국회의원회관에서 열린 '국방 관련 공공기관 충남 유치를 위한 전략포럼'을 거론했다. 이 자리에서는 한국국방연구원뿐 아니라 국군복지단과 국군재정관리단, 국방부 군사편찬연구소 등 국방 관련 기관과 국방부 직할부대를 논산·계룡으로 이전하는 방안도 논의됐다.김 의원은 논산·계룡에 이미 갖춰진 국방 기반을 유치의 강점으로 꼽았다. 논산에는 육군훈련소와 국방대학교가 있고 인접한 계룡에는 육·해·공군 본부가 자리 잡고 있다. 여기에 논산 국방국가산업단지와 방산혁신클러스터 등 국방산업 기반이 더해지면 훈련과 지휘, 정책·연구, 기술개발과 생산을 한 권역에서 연결할 수 있다는 것이다.한국국방연구원은 국방정책과 군사전략, 국방자원 관리와 안보환경 등을 연구하는 국방 분야 연구기관이다. 김 의원은 연구원이 논산으로 이전하면 육군훈련소와 국방대학교, 계룡대 등 군 현장과 연구 기능을 긴밀하게 연결할 수 있다고 주장했다. 논산시는 2023년부터 연구원 유치를 추진해 후보지 두 곳을 검토하고 국토교통부와 국방부, 한국국방연구원에 유치제안서를 제출했다고 김 의원은 설명했다.김 의원은 유치를 현실화하기 위한 네 가지 방안도 제시했다. 시장이 직접 지휘하는 '국방기관 및 직할부대 유치전담 추진단'을 가동하고 국회·충남도·계룡시와 상시 협력체계를 구축하는 한편, 후보지별 입지와 교통망, 주거·교육·의료·문화 여건을 담은 이전 지원계획을 정부에 제시하자는 것이다. 연구기관 직원과 가족이 논산으로 옮겨와 정착할 수 있는 생활 여건까지 유치 전략에 포함해야 한다는 취지다.유치 대상도 한국국방연구원 한 곳에 한정하지 말자고 했다. 국군복지단과 국군재정관리단, 국방부 군사편찬연구소 등 이전 가능한 국방기관과 직할부대를 분석해 논산·계룡 공동유치 전략을 마련하고, 시민사회와 기업·대학·군 관련 단체가 참여하는 유치위원회를 구성해 범시민 운동으로 넓혀야 한다고 제안했다.김 의원은 "공공기관 한 곳이 이전하면 단순히 건물 하나만 옮겨오는 것이 아니다"며 일자리와 전문인력 유입은 물론 주거·교육·문화·의료와 지역 상권에도 영향을 미칠 수 있다고 강조했다. 이어 관련 조례와 예산, 집행부의 추진 상황을 의회 차원에서 계속 살펴보겠다고 밝혔다.박민규 의원은 줄어드는 청년인구에 주목했다. 새로운 지원사업을 만드는 데 앞서 논산의 청년들이 어디에서 일하고, 창업이나 취업 이후 얼마나 오래 지역에서 생활하는지부터 제대로 파악해야 한다는 주장이다.박 의원이 제시한 행정안전부 주민등록인구현황에 따르면 논산시 인구는 2024년 10만 8529명에서 2025년 10만 6777명, 올해 8월 10만 5655명으로 감소했다. 논산시가 청년으로 분류하는 18~45세 인구도 같은 기간 2만 7121명에서 2만 5460명으로 1661명 줄었고, 전체 인구에서 차지하는 비율은 25%에서 24%로 낮아졌다.논산시는 이미 인구와 주택·토지, 고용, 복지·연금, 건강 등 청년의 삶을 118개 지표로 분석한 청년통계를 갖고 있다. 박 의원은 기존 통계에서 한발 더 나아가 청년정책의 효과를 판단할 수 있도록 자료를 세분화할 필요가 있다고 했다.논산에서 사업하는 청년이 몇 명이고 어떤 업종에 종사하는지, 창업한 뒤 1년 또는 3년 이상 사업을 이어가는 비율은 얼마나 되는지 등을 파악하자는 것이다. 지역 기업과 소상공인 가운데 청년을 지속적으로 고용하는 사업장이 얼마나 되는지, 채용된 청년이 1년 이상 근무하는지도 정책을 세우는 데 필요한 자료로 꼽았다.이를 위해 박 의원은 '논산형 청년정책 데이터 체계'를 구축해 청년 사업자의 업종과 사업 지속기간, 청년 근로자의 고용·근속 현황, 청년을 꾸준히 고용하는 사업장 등을 정기적으로 축적·분석할 것을 제안했다.정책의 성과를 판단하는 기준도 단순한 인원보다 '지속성'에 무게를 둬야 한다고 강조했다. 창업 지원을 받은 사람이 몇 명인지에 그치지 않고 사업을 얼마나 오래 이어가는지, 청년을 몇 명 채용했는지뿐 아니라 고용이 얼마나 유지되는지를 함께 살펴보자는 것이다.행정자료만으로 파악하기 어려운 내용은 청년들에게 직접 묻자고 했다. 청년 사업자와 근로자, 구직 청년, 지역 기업을 대상으로 정기적인 수요조사를 실시해 현장에서 필요한 지원과 어려움을 정책에 반영해야 한다는 제안이다.박민규 의원은 "새로운 지원사업 하나를 더 만들자는 것이 아니다. 정책을 만들기 전에 먼저 논산의 청년을 정확히 이해하자는 것"이라며 "무엇이 청년을 논산에 머물게 하는지를 알아야 한다"고 말했다.한편 논산시의회(의장 이건창)는 이날 제2차 본회의를 끝으로 12일간의 제275회 제1차 정례회 일정을 마쳤다. 이번 회기에서는 '논산시 기후격차 해소 및 기후위기 취약계층 지원에 관한 조례안'을 비롯해 조례안 2건과 동의안 1건, 관리계획안 1건 등 4건을 원안 가결했다. 2025회계연도 예비비 지출 승인안과 결산 및 기금결산 승인안도 원안대로 의결하고, 2026년도 행정사무감사 계획서와 주요사업장 현지확인 계획안을 승인했다.행정사무감사는 오는 11월 24일부터 12월 2일까지 38개 실·과·소와 광석·취암·연무·가야곡 등 4개 읍·면·동, 논산시청소년청년재단과 논산문화관광재단을 대상으로 진행된다. 의회가 요구한 감사자료는 공통 45건과 부서별 520건 등 모두 565건이다.논산시의회는 이에 앞서 다음 달 15일부터 21일까지 제276회 임시회를 열어 조례안과 일반안건을 심의하고 주요 사업장 5곳을 찾아 추진 상황을 점검할 예정이다.