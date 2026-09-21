다이어트 하다 기운 쏙 빠질 때, 떠올려 볼 마음

간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.

"워낙 체중이 많이 나가다 보니 감량하면 뿌듯하긴 한데, 남은 감량 체중을 생각하면 착잡해져요. 지금에 집중해야 한다는 걸 알지만 기운이 쏙 빠지는 것 같아요. 이럴 때 저에게 줄 수 있는 기쁨을 어떻게 만들면 좋을까요?"

큰사진보기 ▲나를 깎아내리지 않기 ⓒ alexgoesglobal on Unsplash 관련사진보기

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'그래, 속상할 만해. 그만큼 잘하고 싶으니까 그렇겠지. 그럼 어떻게 하면 더 잘할까. 다시 해보자.'

'어제보다 간식 하나 덜 먹은 거, 그거 어려운 일이야. 너는 포기한 게 아니라 계속 노력하고 있잖아. 애쓰는 나, 기특하다.'

'그만큼 간절했구나, 그래서 더 힘들었겠다.'

덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.

분명히 앞으로 가고 있는데, 이상하게 기운이 쭉 빠지는 날이 있습니다. 며칠 전, 한 회원님이 이런 고민을 남겨주셨어요.살이 조금 빠졌는데도 남은 숫자를 보면 아득해지고, 일이 되어가는 것 같은데도 갈 길이 멀게만 느껴져요. 방향은 맞는데, 그 끝이 너무 멀리 있어서 어떤 날은 힘이 쭉 빠지는 거죠.사실 저는 이 질문에 며칠 동안 답을 드리지 못했어요. 저도 잘 모르겠고, 이게 체중만의 이야기가 아니라는 게 너무 공감돼서 오히려 할 말을 잃어버렸거든요. 다이어트를 하는 사람도, 무언가를 만들어가는 사람도 똑같이 겪는 마음이니까요.솔직히 고백하면 저도 여전히 그 안에 있어요. 제 글을 궁금해하는 독자를 만나고 싶지만, 반응이 없으면 기운이 쏙 빠지고, 조회수가 올랐을까 몇 번씩 다시 들여다보고, 시원찮은 날엔 어김없이 마음이 가라앉아요. 그래서 오늘은 정답이 아니라, 제가 매일 저에게 건네는 이야기를 나눠보려고 합니다.가장 하고 싶은 말은 이거예요. 내가 느낀 감정을 억지로 바꾸려 하지 말자. 올라오는 감정을 다른 감정으로 바꾸는 건 불가능해요. 감정은 내 의식 바깥, 무의식에서 올라오기 때문이죠. 아무리 "긍정적으로 생각하자" 다짐해도 잘 안되는 게 당연합니다. 대신 내가 선택할 수 있는 건 하나예요. 그 감정을 피하지 않는 것. 단, 나를 깎아내리지 않으면서요.공들여 쓴 글에 반응이 없으면 속상해요. 그 속상함 위엔 늘 생각이 따라붙죠. '난 왜 안 되지', '나만 못하나 봐', '재능이 없는 건가.' 그런데 이건 사실이 아니라 나의 해석이에요. 그래서 저는 판단으로 가지 않고, 지금의 속상한 마음에만 집중해요.착잡함도 마찬가지예요. "빠졌는데도 착잡하다"는 말 밑엔 '친구들은 다 날씬한데 나만', '이만큼 빠진 게 티나 나겠어, 기뻐하는 것도 우습지' 같은 생각이 숨어 있어요. 그런데 이 중에 진짜 사실은 얼마나 될까요. 대부분은 그냥 내 생각이에요. 이렇게 되물을 수도 있어요. "아니요, 이건 사실인데요? 저는 정말 시간이 없고, 빠져도 티가 안 나는데요"라고요. 이 생각이 변하지 않을 것처럼 느껴지는 건, 내가 그걸 진짜로 믿고 있기 때문이에요.저는 '운동하려면 최소 1시간은 있어야 한다'는 오랜 믿음이 있었어요. 그래서 20분이라도 해볼 시도조차 안 했죠. 그런데 그 믿음이 깨지는 짧은 경험을 하면서 '어, 없다고 생각한 틈에도 되네' 싶었고, 지금은 작은 틈만 있어도 움직이는 사람이 됐어요. 지금 우리에게 필요한 것도 '작은 것에서 기뻐해도 된다'는 새로운 믿음이에요. 그리고 그 믿음은 작은 경험이 쌓여야 만들어져요.그래서 저는 이렇게 연습해요. 글에 공유가 한 명이라도 남으면 '한 사람 마음엔 닿았구나' 생각하고, 그만두고 싶을 때마다 그럼에도 이어가려는 내 태도에서 기쁨을 찾아요. 체중도 같아요. '이것밖에' 싶을 때, 이렇게 바꿔 말해보는 거예요.물론 저항이 올라와요. '이거 그냥 합리화 아닌가?' 그런데 새 믿음을 들일 땐 이런 억지스러움이 가끔 필요해요. 행복해서 웃는 게 아니라, 웃다 보면 행복해진다는 말처럼요.솔직히 저는 지금도 반응이 없으면 속상해요. 다만 달라진 건, 그 속상함 속에 좀 머물러도 괜찮다고 여긴다는 거예요. 이렇게 말씀드려도 당장은 잘 안될 거예요. 다시 기운 빠지는 날이 와요. 그렇지만 불안하고 두려운 마음이 드는 건 당연해요. 우리가 살아 있는 사람이니까요.너무 힘든 날엔 아무것도 안 해도 돼요. 그저 그 마음을 가라앉히는 것에만 집중해요. 저는 샤워를 하거나, 걷거나, 때로는 더 슬프게 울어 쏟아내요. 자기 비난은 지양하되 자기 연민은 필요하거든요. '아이고, 나 많이 힘들었지' 그렇게 나를 안아주는 거예요.그리고 내가 잘한 걸 알아봐 주려면, 저는 기록이 필요하다고 생각해요. '어제는 이만큼 먹었는데 오늘은 조금 덜 먹었구나' 이렇게 남겨두면 내 믿음에 근거가 붙거든요. 남은 거리를 세면 끝이 없지만, 이미 지나온 거리는 볼 때마다 힘이 돼요. 그래서 요즘 제 삶의 태도는 이렇게 정리돼요. 피하지 않는다. 받아들인다. 그럼에도 한 발만 더 뻗어본다.오늘도 기운이 쏙 빠졌다면, 억지로 벗어나려 하지 않아도 괜찮아요.그렇게 나를 한 번 안아주고, 내일 또 작은 것 하나를 알아봐 주면 돼요. 그거면 충분해요.