통일정책도 시민숙의... 당정, '평화통일 시민대화' 법제화 추진

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표와 정동영 통일부 장관이 18일 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 대화하고 있다. 2026.9.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부와 국회가 평화·통일 정책에 시민들이 직접 참여해 의견을 나누는 '평화·통일 시민대화'를 법제화하는 방안을 추진한다. 정권이나 남북 관계 변화에 따라 일회성으로 운영되는 방식에서 벗어나 시민 숙의를 지속적으로 실시할 수 있도록 법적 근거와 상설 추진 체계를 마련하겠다는 취지다.통일부는 21일 오후 더불어민주당 홍기원·한정애·이재강·김준환 의원과 함께 국회 의원회관 제1세미나실에서 '평화·통일 시민 대화 활성화를 위한 입법 방안 정책 토론회'를 개최했다고 밝혔다. 정부와 여당은 이날 논의를 토대로 시민 대화 입법 방안을 구체화할 계획이다.논의의 핵심은 이른바 '평화통일시민대화지원법' 제정과 이를 뒷받침할 상설 기구 설치다. 시민들이 평화·통일 문제를 놓고 충분한 정보를 제공 받은 뒤 토론하고 의견을 모으는 숙의형 시민 대화를 제도화하자는 것이다.시민참여단을 어떤 기준으로 구성할지, 어떤 방식으로 토론을 진행할지, 논의할 의제를 누가 어떤 절차로 정할지도 법제화 과정의 주요 쟁점으로 제시됐다.토론회에서는 이를 네 가지 주제로 나눠 논의했다. 은재호 한국외대 겸임교수가 다른 공론화 관련 입법 사례를 토대로 시민대화지원법의 필요성을 발표했고, 서현수 한국교원대 교수와 박주화 북한대학원대 교수는 시민참여단 구성과 숙의형 시민대화 운영 모델을 다뤘다.이태호 참여연대 운영위원장 겸 평화군축센터 소장은 의제 선정 절차와 주제를, 김주형 서울대 교수는 시민대화를 지속적으로 운영할 상설 기구 설치 방안을 제시했다.통일부는 특히 시민 대화를 정부가 주도하기보다는 민간이 중심이 되고 정부가 이를 뒷받침하는 방식으로 운영하겠다는 방침을 밝혔다.김남중 통일부 차관은 "이번 법안을 통해 평화통일 시민 대화가 지속적으로 추진될 수 있는 기반이 마련되고 민간 주도·정부 지원 원칙하에 시민 대화를 안정적으로 지원하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.정부가 이번 법제화에 나선 배경에는 평화·통일 정책을 둘러싼 사회적 이견을 정부가 일방적으로 조정하기보다 시민들이 직접 토론하고 접점을 찾는 구조를 만들 필요가 있다는 판단이 깔려 있다.특히 시민 대화가 정권 교체나 남북 관계 변화와 관계없이 이어지려면 별도의 법적 근거와 안정적인 운영 체계가 필요하다는 것이 이번 논의의 출발점이다. 통일부는 이를 '국민과 함께하는 한반도 평화·통일 정책 추진'이라는 국정 과제와도 연결하고 있다.정부와 국회는 이날 전문가들이 제시한 시민 참여단 구성 방식과 의제 선정 절차, 상설 기구 운영 방안 등을 종합적으로 검토해 입법안을 구체화할 예정이다.