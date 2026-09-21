"쿠팡 거부로 현장조사 무력화… 소상공인 최후의 보루 무너뜨려"

큰사진보기 ▲주병기 공정거래위원장이 21일 오전 정부세종청사에서 취임 1주년 기자간담회를 열고 주요 현안에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 공정거래위원회 관련사진보기

"공정위 현장 조사가 사실상 무력화됐다고 볼 수 있다. 수십만 소상공인의 권익을 지키는 최소한의 보루를 무너뜨리는 중대한 사안이다."

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큰사진보기 ▲서울 쿠팡 본사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲주병기 공정거래위원장이 21일 오전 정부세종청사에서 취임 1주년 기자간담회를 열고 주요 현안에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 공정거래위원회 관련사진보기

주병기 공정거래위원장이 대형 온라인 쇼핑 플랫폼 쿠팡의 현장 조사 거부 등에 강한 유감을 나타냈다. 강제 수사권이 없는 공정위의 현장 조사를 기업이 거부하고 법적 대응에 나서면서, 경제적 약자를 보호해야 할 경쟁 당국의 법 집행 기반 자체가 흔들릴 수 있다는 것이다.주 위원장은 21일 취임 1주년 출입 기자단 간담회에서 "공정위 조사는 검찰이나 경찰의 압수수색과 달리 피조사자의 협조를 전제로 진행된다"며 "현장 조사 과정에서 기업의 영업이나 생산을 중단시키는 일도 없다"고 밝혔다.공정위는 지난달 쿠팡이 납품 업체에 할인 비용을 떠넘겼다는 의혹을 확인하기 위해 현장 조사에 나섰지만, 쿠팡의 거부로 조사를 시작하지 못하고 철수했다. 쿠팡은 공정위가 사전 통지 절차를 지키지 않았다며 조사 결정 취소 소송과 집행 정지를 신청했다. 법원이 집행 정지 신청에 대한 판단을 약 30일간 유보하면서 조사도 중단된 상태다.주 위원장은 "지금까지 조사 절차에서 과거와 다른 특이점은 발견되지 않았다"며 "현장 조사가 이뤄지지 못한 것은 중대한 사안"이라고 말했다. 이어 "공정위가 경제적 약자들의 최후의 보루 역할을 하지 못한다면 소상공인의 권익을 지킬 다른 방법이 사실상 없다"고 강조했다.다만 쿠팡 등 일부 기업의 조사 거부를 이유로 당장 강제 조사권을 도입하거나 특별사법경찰권을 확보할 계획은 없다고 선을 그었다. 그는 "대부분 기업은 조사에 협조하고 있으며, 두 건의 조사 거부 사건 때문에 강제 조사나 특사경 도입을 고려할 단계는 아니다"라면서도 "해당 사건에 대해서는 무거운 책임감을 갖고 법률적으로 면밀하게 대응하겠다"고 했다.김범석 쿠팡Inc 의장의 동일인 지정과 허위 자료 제출 의혹에 대해서도 조사가 진행 중이다. 주 위원장은 쿠팡 쪽에서 제기한 동일인 지정 효력 정지 신청과 관련해 "매년 (동일인) 지정이 이뤄지는 사안인 만큼 사법부가 조속히 판단해 주기를 바란다"고 말했다. 김 의장 쪽이 제출한 친족의 경영 불참 각서에 대해서도 "위법 사항이 있는지 확인하고 있으며 법과 원칙에 따라 조치하겠다"고 밝혔다.최근 미국 의회에서 쿠팡 사건 등을 들어가며, 공정위의 플랫폼 법 집행을 공개적으로 문제 삼고 있는 것에 대한 질문도 이어졌다. 미 하원에서 주 위원장에 대한 '미국 입국 금지' 등 강경 발언이 나온 것에 대해, 주 위원장도 물러서지 않겠다는 입장을 분명히 했다.그는 "미 하원 보고서와 법사위원장의 언급이 있었지만 직접 대응하기보다 외교부를 통해 우리 의견을 전달하고 있다"며 "공정위는 이에 연연하지 않고 국내외 기업을 차별하지 않는 법 집행을 계속할 것"이라고 말했다.이어 "한국은 정보 기술 강국이자 플랫폼 경제의 최전선에 있는 나라"라며 "지난 25년 넘게 해외 기업을 상대로 적극적으로 법을 집행해 왔지만 차별이나 절차적 불공정성이 문제가 된 적은 없다"고 덧붙였다. 최근 미국 방문에서는 미국·유럽연합 경쟁 당국과 플랫폼 등 공정거래 현안을 논의했지만 쿠팡을 비롯한 개별 사건은 다루지 않았다고 설명했다.배달앱의 수수료와 광고비 문제에도 규제 필요성을 언급했다. 주 위원장은 "수수료와 광고비 등 입점 업체의 부담이 과도한 것이 사실"이라며 "과도한 가격 책정은 입점 업체가 혁신에 대해 정당한 보상을 받기 어렵게 만들고, 결국 소비자 후생도 떨어뜨린다"고 말했다. 온라인 플랫폼 규율을 위한 국회 입법에도 적극 나서겠다고 했다.주 위원장은 취임 후 1년을 '공정한 시장, 함께하는 혁신, 모두의 성장'을 법 집행과 정책으로 구현하기 위해 공정위의 역할을 다시 세우는 시간이었다고 평가했다.그가 제시한 시장의 모습은 "반칙으로 부당 이익을 추구하는 기업이 아니라 혁신으로 가치를 창출하는 기업이 성장하는 시장 시스템"이다. 이를 위해 경제적 강자가 우월한 지위와 시장력을 남용하지 못하도록 시장의 규율과 기강을 바로잡고, 구조적 불균형에 놓인 중소기업과 소상공인 등 경제적 약자의 협상력을 키우는 두 가지 과제에 집중했다고 설명했다.지난 1년 동안 공정위는 설탕과 밀가루, 돼지고기, 전분당 등 약 20조 원 규모의 민생 밀접 분야 담합을 적발·제재했다. 대기업 집단의 부당 지원과 위장 계열사를 제재하는 등 독과점 사업자와 대기업 집단의 중대 불공정 행위에도 대응했다.특히 전분·전분당 가격을 7년 넘게 담합한 대상·삼양사·사조CPK·CJ제일제당에는 담합 사건 사상 최대인 7475억 7800만 원의 과징금을 부과했다. 담합으로 왜곡된 가격을 경쟁 상태로 되돌리라는 가격 재결정 명령도 내렸다.경제적 약자가 거래 조건을 스스로 개선할 수 있도록 단체 구성과 교섭의 공간을 넓히는 정책도 추진했다. 대규모 유통업체의 납품 대금 지급 기한을 특약 매입은 40일에서 20일로, 직매입은 60일에서 35일로 단축하는 대규모 유통업법 개정안이 국회를 통과한 것도 성과로 꼽았다.하지만 주 위원장은 "엄정하고 신속한 법 집행과 달리 구조적 문제를 해소하기 위한 핵심 입법 과제는 법률 제·개정으로 완성돼야 한다"며 아쉬움도 드러냈다. 경제 형벌을 합리화하는 대신 경제적 제재를 강화하는 방안, 대기업 집단의 경제력 집중을 억제하기 위한 제재 기준 정비, 급변하는 디지털 환경에 맞는 온라인 플랫폼 규율 체계 등은 여전히 국회 논의를 남겨두고 있다.시장 관심이 쏠린 주요 사건의 처리 일정도 내놓았다. 세 차례 전원회의 심의를 마친 국고채 금리 담합 사건은 조만간 결론을 내릴 방침이다.심의를 끝내고도 결과 발표가 늦어지는 데 대해 주 위원장은 "국고채 입찰 제도 자체가 복잡하고 국고채 금리가 금융시장과 국민경제 전반에 미치는 영향도 크다"며 "더 심도 있는 고민과 논의가 필요했으며 조만간 합의가 도출될 것"이라고 말했다.네이버파이낸셜과 두나무의 기업 결합은 연내 심의를 목표로 심사를 진행한다. 검색·간편결제와 가상자산 분야의 지배적 플랫폼이 합쳐지면서 10개에 이르는 연관 시장에서 경쟁 제한 가능성을 살펴봐야 하는 고난도 심사라는 게 공정위 판단이다.주 위원장은 심사 지연 지적에 "해외 경쟁 당국과 비교해 늦다고 생각하지 않는다"며 "두 회사가 가진 데이터와 시장 영향에 대한 경제 분석 자료가 방대해 10차례 이상 자료 제출을 요구할 수밖에 없었다"고 설명했다. 정유사들의 석유류 가격 담합 의혹은 10월까지 조사를 마치고 심의 절차에 들어갈지를 결정한다.한화그룹의 한국항공우주산업(KAI) 지분 인수에 대해서는 "현재는 지분율이 낮고 KAI의 최대 주주도 공공 부문이어서 간이 심사로 처리했다"고 밝혔다. 다만 한화가 추가 지분을 인수해 최대 주주가 될 경우에는 기업 결합을 면밀하게 심사해 국내 방산 시장에서 독점적 지위를 남용하지 못하도록 감시하겠다고 했다.그는 "대기업 방산 업체가 글로벌 기업으로 성장하는 것은 국민 경제에도 바람직하다"면서도 "국내 공급망에서 협력 업체를 상대로 불공정 행위를 하는지 면밀히 모니터링하고 문제가 확인되면 엄정하게 제재해야 한다"고 말했다.공정위는 다음 달 1일 중점조사기획단과 37명 규모의 경제분석국을 출범시킨다. 중점조사기획단은 설탕·밀가루·전분당처럼 국민 생활 전반에 영향을 주는 원자재 시장과 독과점 구조 아래에서 벌어지는 중대 불공정 행위를 집중 조사한다. 경제분석국은 담합 제재와 가격 재결정 명령이 실제 소비자 가격 인하로 이어지는지도 사후 검증한다.반복 담합 사업자에 대해 등록·허가를 취소하거나 영업을 정지하는 방안도 약 20개 업종을 중심으로 추진한다. 가맹점 수 30개 미만인 소규모 가맹본부의 점주도 협상 단체를 구성할 수 있도록 단체 등록 요건을 완화하고, 가맹본부가 사실상 교섭을 회피하면 제재하는 방안도 마련한다.주 위원장은 공정위 규제를 기업의 경영 활동을 옥죄는 규제로만 보는 시각에도 반박했다.그는 "공정위 규제는 비정상적인 경영 활동과 불공정한 반칙을 차단해 정상적인 경영 활동과 혁신적 기업 활동이 활성화될 수 있는 시장 환경을 조성하는 것"이라며 "경영 활동을 위축시키니 공정위 규제를 완화해야 한다는 주장은 헛된 말"이라고 비판했다.이어 "비정상적인 경영 활동과 불공정한 반칙은 당연히 위축돼야 한다"며 "편법과 탈법, 사기와 협박, 착취로 돈을 벌 수 있다면 누가 땀 흘려 일하겠느냐"고 되물었다. 불공정 행위로 얻는 부당 이익보다 법 위반에 따른 경제적 비용이 훨씬 크도록 과징금 등 경제적 제재를 강화해야 한다는 것이다.그는 "반칙을 걷어내야만 정당한 혁신이 보상받을 수 있다"며 "경제적 강자에게는 지위에 걸맞은 정당한 책임을, 중소상공인과 소비자에게는 기울어지지 않은 공정한 운동장을 보장하는 데 공정위의 모든 역량을 투입하겠다"고 말했다.