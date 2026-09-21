지방선거 쟁점 '울산시내버스 노선 개편', 10월 3일 단행

큰사진보기 ▲김창현 울산시 교통국장이 21일 울산시청 프레스센터에서 울산 시내버스 노선 1단계 개편 시행에 대한 설명을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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지난 울산광역시장 선거의 최대 쟁점은 '울산시내버스 노선 개편'이었다. 전임시장 때인 지난 2024년 12월 단행된 시내버스 노선 전면 개편으로 불편민원이 지속적으로 제기됐기 때문이다.이에 김상욱 시장은 선거 기간 많은 시민들이 호소한 '시내버스 노선의 불편'을 개선하겠다는 1호 공약을 냈다.울산시가 10월 3일부터 시내버스 노선 1단계 개편을 단행한다. 차량 15대를 추가 투입하고 그동안 민원이 발생했던 126번 증차·123번 복원·743번 노선 조정 등을 전격 시행한다.울산시는 이후 시민 의견을 듣고 교통카드 데이터를 종합 분석해 12월에는 2단계 노선 개편을 단행할 방침이다.김창현 울산시 교통국장은 21일 기자회견을 갖고 "그동안 시민들께서는 기존 노선의 복원과 배차시간 단축, 출·퇴근시간대 혼잡 완화 등 일상적인 대중교통 이용과 관련한 불편사항을 꾸준히 제기해 왔다"며 "이에 우리 시는 시민 의견과 실제 이용수요를 살피고, 버스 운송사업자의 운행여건과노선 간 연계성 등을 함께 검토해 왔다"며 추진과정을 설명했다.이어 "시민과 교통 전문가, 버스업계, 노동계 등이 참여하는 대중교통개선위원회의 심의를 거쳐 이번 1단계 개편안을 마련했다"며 "특히, 위원회 심의를 통해 노선 조정의 객관성과 투명성을 높이고자 했다"고 덧붙였다.김 국장은 "시민들의 복원 요구가 많았던 노선이 복원·확충된다"며 "배차시간과 운행경로도 실제 이용수요와 운행여건에 맞게 조정된다"며 126번 증차·123번 복원·743번 노선 조정 등을 설명했다.또한 직행버스와 관련 "직행 좌석버스는 입석과 혼잡을 줄이고 정시성과 운행 안정성을 높이는 방향으로 조정된다"고 밝혔다.조정안에 따르면 1154번은 신복교차로를 경유하도록 변경해 1224번에 집중된 이용수요를 분산하고, 1413번은 기존 태화강역 종점에서 울산대교를 경유해 꽃바위까지 운행하도록 변경된다. 1115번은 일부 운행경로가 염포로에서 아산로 경유로 변경돼 운행거리와 소요시간을 줄이고 운행 효율을 높이게 된다.김 시장은 특히 "지난 7월 29일, 북구지역 학생들이 (김상욱 시장과의 대화에서)직접 제안한 '북두칠성 버스 프로젝트'의 의견도 일부 반영된다"고 밝혔다.이 안에 따르면 북구 12번은 운행시간과 학생 하교 시간 불일치를 해소하기 위해 달천 출발시간을오후 3시에서 3시 30분으로, 오후 4시 10분에서 4시 30분으로 각각 조정한다.김 국장은 마지막 발언으로 "이번 1단계 개편만으로 버스 이용 불편을 한 번에 해결할 수는 없다"며 "우리시는 앞으로도 지역별 이동수요와 실제 운행여건 등을 면밀히 살피고 현재 진행 중인 시민의견 청취 결과도 종합적으로 분석해 나가겠다"고 밝혔다.이어 "이를 바탕으로 개선이 필요한 노선의 우선순위를 정하고 대중교통개선위원회의 심의를 거쳐 내년 하반기에는 보다 큰 폭의 노선 개편으로 이어갈 계획"이라며 "시민 여러분의 목소리에 귀 기울이며 보다 편리한 대중교통을 시민 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 알렸다.