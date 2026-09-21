추미애 "경기도는 응급실 환자... 어떻게든 살려내려 수술 중"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사, 김민석 더불어민주당 대표가 21일 오전 경기북부청사 본관 상황실에서 열린 경기도-더불어민주당 예산정책협의회에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오전 경기북부청사 본관 상황실에서 열린 경기도-더불어민주당 예산정책협의회에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오전 경기북부청사 본관 상황실에서 열린 경기도-더불어민주당 예산정책협의회에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오전 경기북부청사 본관 상황실에서 열린 경기도-더불어민주당 예산정책협의회에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오전 경기북부청사 본관 상황실에서 열린 경기도-더불어민주당 예산정책협의회에서 김민석 더불어민주당 대표, 서영석 경기도당 위원장, 남종섭 경기도의회 의장 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 경기도의 재정 상황을 "응급실에 실려 온 환자"에 비유하며 현재의 재정위기를 수습하는 동시에 지방재정의 구조적 문제까지 손보겠다는 뜻을 밝혔다.특히 추미애 지사는 최근 경기도가 재정위기를 이유로 각종 사업을 조정하는 것을 두고 제기된 논란에 대해 "민선 9기 경기도가 하고 있는 일은 멀쩡한 사업을 깎거나 없애는 일이 결단코 아니다"라며 "이미 멈추게 되어 있던 사업을 어떻게든 살려내고자 하는 몸부림"이라고 강조했다.추 지사는 21일 경기도북부청사에서 열린 더불어민주당 최고위원회의와 경기도-더불어민주당 예산정책협의회에서 경기도 재정 상황과 주요 현안을 설명하며 이같이 말했다.추미애 지사는 민선 9기 출범 이후 가장 먼저 마주한 문제가 '시한부 예산'이었다고 설명했다.그는 "경기도정을 맡고 가장 먼저 마주한 것은 9개월짜리 미생 예산, 말 그대로 시한부 예산 문제였다"며 "1년 동안 해야 할 사업인데, 상당수 필수 민생예산이 9월까지만 편성이 돼 있었다"고 말했다.이어 "돈을 새로 마련하지 못하면 아이들 급식도, 어르신 돌봄도, 취약계층과 장애인을 위한 사업도 하나둘 멈출 수밖에 없는 상황이었다"고 했다.그러면서 현재의 예산 조정을 두고 "민선 9기 경기도가 하고 있는 일은 이런 멀쩡한 사업을 깎거나 없애는 일이 결단코 아니다"라며 "이미 멈추게 되어 있던 사업을 어떻게든 살려내고자 하는 몸부림"이라고 거듭 강조했다.재정위기의 책임을 둘러싼 논란을 의식한 듯한 발언도 이어졌다.추미애 지사는 "환자가 응급실에 실려 왔다. 의사는 어떻게든 환자를 살리기 위해 피를 멎게 하고 상처를 치료하며 수술하고 있다"며 "그런데 수술하고 있는 의사에게 '왜 환자를 이렇게 다치게 했느냐' 따지는 것이 과연 맞나"라고 말했다.현재 경기도가 추진하는 예산 구조조정이 새로운 재정위기를 만든 것이 아니라, 이미 발생한 예산 공백을 메우기 위한 불가피한 조치라는 점을 강조한 것이다.추미애 지사는 단순히 부족한 예산을 빚으로 메우는 방식에는 선을 그었다.그는 "뼈를 깎는 심정으로 절감된 재원을 도민의 삶과 직결된 사업부터 우선 투입하고 있다"며 "문제를 굳이 드러내지 말고 덮어두고 그냥 모른 척 빚을 더 내서 봉합해 두면 나중에 다른 사람이 감당할 것 아니냐 이렇게 말씀하는 분도 있지만 저는 그렇게 못 한다"고 밝혔다.이어 "왜 이런 문제가 생겼는지 끝까지 들여다보고, 다시는 같은 문제가 반복되지 않도록 그 근본부터 고쳐야 한다"고 강조했다.추미애 지사가 제시한 재정위기 대응 방향은 두 갈래다.그는 "지금 경기도는 두 가지 일을 동시에 하고 있다"면서 "하나는 당장 멈출 민생사업을 살리는 일이고, 다른 하나는 이런 재정위기가 다시는 반복되지 않도록 경기도의 재정 구조 자체를 바꾸는 일"이라고 밝혔다.응급처치와 구조개혁을 동시에 하겠다는 의미다. 추미애 지사는 이를 지방재정 제도 개선으로까지 확대했다.추 지사는 "이번 기회에 지방재정의 구조적 문제를 제대로 들여다보고, 지방정부가 책임 있게 일할 수 있는 재정 기반을 새롭게 만드는 지방재정혁신으로 함께 이어갔으면 좋겠다"고 민주당 지도부에 제안했다.추미애 지사는 지방정부의 안정적인 세입 기반을 확대하기 위한 구체적인 방안도 제시했다.첫째는 지방소비세율 인상이다. 현재 25.3%인 지방소비세율을 단계적으로 40.3% 수준까지 높이자고 했다.둘째는 법인세 재원의 지방 배분이다. 법인세 국세분 가운데 5%를 광역지방정부 재원으로 배분해 산업단지와 도로·교통·주거 등 기업 성장을 뒷받침하는 기반시설에 활용하자는 제안이다.셋째는 소방 재정이다. 담배소비분 지방교육세를 소방분 지역자원시설세로 전환해 소방 인건비에 활용하자고 요구했다.이날 추미애 지사의 제안은 당장 부족한 예산을 지원해 달라는 데서 그치지 않았다. 반복되는 지방정부의 재정 불안을 중앙과 지방 사이의 세입 배분 구조 문제로 보고 제도 자체를 바꾸자는 요구로 이어졌다.김민석 민주당 대표도 경기도의 재정 취약성을 언급하며 지원을 약속했다. 김 대표는 "용인과 평택의 반도체 팹 건설을 앞당기고, 전력, 용수, 교통 인프라 투자가 차질 없이 이뤄지도록 당에서도 필요한 지원을 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.또 "산업과 인프라에 대한 기여와 부담에 비해, 세입 기반이 상응하지 못한 데에서 오는 경기도의 취약 재정 해소를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.이어진 예산정책협의회에서는 재정위기 대응과 함께 경기도의 주요 현안에 대한 국비 지원 요구도 이어졌다.추미애 지사는 주한미군 반환공여구역 개발 활성화를 위한 '미군공여구역법' 개정과 도로·공원 토지매입비 국비 지원 확대, 접경지역 인구감소지역의 각종 부담금 면제 등을 건의했다.반도체 분야에서는 전력·용수 등 핵심 인프라 확충과 지역상생사업, 경기도 반도체 클러스터 지정 및 국비 지원 확대를 요청했다.GTX-B·C노선 적기 개통과 A·B·C노선 연장에 대한 국비 부담도 요구했다. 경기남부광역철도를 비롯해 경기도가 신청한 사업들이 제5차 국가철도망 구축계획에 최대한 반영되도록 신규사업 규모를 100조 원 이상으로 확대해 달라고 요청했다.경기도는 이와 함께 도봉산~옥정 광역철도, 인덕원~동탄·월곶~판교 복선전철, 광역버스 준공영제, 누리과정 차액 보육료, 의료·요양 돌봄 통합지원 등 10개 주요 사업에 필요한 국비 6484억 원 지원을 요청했다.