춘천에서 이어진 '강남역' 기억과 여성 폭력 해결 요구

큰사진보기 ▲『그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다』 춘천 북토크가 9월 18일 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

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강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 출간된 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 전국 북토크가 강원도 춘천에서 열렸다. 지난 18일 강원대학교 사회과학대 대강의실에서 열린 이번 북토크에는 여성·페미니스트들이 모여 강남역 여성살해사건 이후 10년간 이어져 온 여성 운동을 돌아보고, 지역에서 여성 폭력 문제를 해결하기 위해 무엇을 바꿔야 하는지 이야기를 나눴다.강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 젠더폭력해결페미니스트연대는 전국 곳곳에서 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회를 이어갔다. 7천여 명이 '강남역을 잊지 않겠다'는 여성 선언에 참여했으며, 지난 5월 17일에는 전국에서 모인 500여 명의 시민이 강남역에 집결했다.춘천에서도 지난 4월 11일 10주기 여성폭력 다이인이 진행됐다. 당시 1시간 30분 만에 200여 명의 시민이 여성 선언에 참여했으며, 지역 사회 단체와 시민들이 함께했다. 김민임 강원여성행동 대표는 이날의 경험을 소개하며 춘천에서도 강남역을 기억하고 여성 폭력 문제 해결을 요구하는 움직임이 이어지고 있음을 전했다.1부에서는 윤미영 젠더폭력해결페미니스트연대 집행위원장이 '살아남은 우리가 세상을 바꾼다'를 주제로 발표했다. 윤 집행위원장은 강남역 여성살해사건 이후 이어진 여성폭력 다이인과 전국적 연대를 돌아보며 "이 책이 여성폭력으로 바라본 대한민국의 과거이자 현재이며, 책을 함께 만든 이들과 다시 만들어갈 미래를 담고 있다"고 말했다.2부에서는 김민임 강원여성행동 대표, 김수미 민주노총 춘천지부장, 김이선 강원대학교 사회학과 교수, 정서윤 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원이 패널로 참여해 각자에게 강남역이 어떤 의미였는지, 그리고 앞으로 여성 운동이 무엇을 바꿔야 하는지 이야기했다.김민임 강원여성행동 대표는 강원 지역의 아동·청소년을 대상으로 한 성폭력과 성착취 사건, 친부에 의한 성폭력, 세 모녀 살인 미수 사건 등을 언급하며 지역에서도 여성 폭력 사건이 끊이지 않고 있다고 지적했다.특히 아동·청소년을 대상으로 한 성 착취가 온라인을 통해 이루어지고, 피해자가 장기간 폭력에 노출되는 사례 등을 설명하며 여성폭력이 특정 공간이나 상황에서만 발생하는 문제가 아니라고 강조했다.그는 "지역사회가 이 문제를 손 놓고 있어서는 안 된다"며 공교육과 민간 영역이 함께 실효성 있는 성폭력 예방 교육과 대응 체계를 만들어야 한다고 말했다. 또한 지역에서 발생하는 폭력 사건을 개별 사건으로만 다루는 것이 아니라, 반복되는 폭력의 양상을 살피고 이를 예방하고 해결하기 위한 지속적인 연구와 활동이 필요하다고 강조했다.김수미 민주노총 춘천지부장은 여성 노동자들이 노동 현장에서 경험하는 권력형 성폭력, 고객에 의한 성폭력, 스토킹과 디지털 성범죄 등의 사례를 소개했다. 특히 직장 내 성폭력은 상사와 부하직원 등 권력관계에서 발생하는 경우가 많고, 서비스 노동자들은 고객으로부터 폭력과 성희롱을 경험하기도 한다며 이를 단순한 개인 간 갈등으로 치부해서는 안 된다고 설명했다.그는 이러한 문제를 개인 간의 갈등이 아니라 구조적 성차별이자 노동권의 문제로 바라봐야 한다며, 피해자가 문제를 제기한 이후에도 2차 피해나 불이익을 우려해 신고하지 못하는 현실을 지적했다.이어 노동조합의 여성위원회와 성평등위원회 등을 통해 피해자 보호와 가해자에 대한 조치, 조직 내 분리와 재발 방지 대책 등을 마련하고, 성평등한 조직문화를 만들어가는 것이 필요하다고 강조했다.또한 노동 현장에서 발생하는 여성폭력을 예방하기 위해서는 성평등 교육과 구체적인 대응 지침을 마련하고, 피해자에 대한 법률·상담 지원과 함께 이후 불이익이나 보복 여부까지 지속적으로 살피는 체계가 필요하다고 말했다.김이선 강원대학교 사회학과 교수는 강남역 여성살해사건을 통해 여성 폭력이 사회적으로 해석되는 방식이 달라지는 과정을 경험했다고 말했다. 그는 공간을 단순히 여성 폭력이 발생하는 물리적 배경으로 보는 데서 나아가, 공간 자체가 여성 폭력을 구성하는 요인이 될 수 있다고 설명했다.그는 "왜 화장실이, 집이나 안방이 여성 폭력이 빈발하는 장소가 되는가?"라는 질문을 던지며, 특정 공간이 여성에게 어떤 방식으로 구성되고 작동하는지 살펴봐야 한다고 강조했다. 강남역 역시 단순히 범죄가 발생한 장소가 아니라, 여성을 특정한 방식으로 규정하고 통치 하는 사회 구조 속에서 바라볼 필요가 있다는 것이다.정서윤 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원은 2016년 당시 강남역 여성살해사건을 직접 알지 못했지만, 이후 확산된 페미니즘의 흐름 속에서 페미니스트가 된 자신의 경험을 이야기했다.10주기 여성폭력 다이인을 준비하며 대학에서 여성선언을 진행한 그는 사건을 처음 접한 학생들도 여성폭력 문제에 공감하고 서명에 참여하는 모습을 경험했다고 말했다. 특히 서울여자대학교에서는 1시간이 채 되지 않는 시간 동안 100명이 넘는 학생들이 여성선언에 참여했고, 이후 실제 대학 내 페미니스트 활동으로 연결된 사례도 있었다.정 운영위원은 현재 대학에서 페미니즘에 대한 공격과 무관심이 커지고 있지만, 각자의 자리에서 활동하는 대학 페미니스트들이 이번 10주기를 계기로 서로 만나고 있다는 점에 의미를 부여했다. 이어 "강남역 여성살해사건을 다시 이야기하는 것은 과거의 사건을 기억하는 것뿐만 아니라 현재의 페미니스트들을 서로 만나게 하고 연결하는 일이기도 하다"고 말했다.이날 패널들은 여성 폭력 사건이 발생할 때마다 사람들이 모여 목소리를 내는 것에서 그치지 않고, 이후에도 연결을 이어갈 수 있는 구조가 필요하다는 데 뜻을 모았다.정서윤 운영위원은 "결집"이 단순히 많은 사람이 한 번 모이는 것을 의미하는 것이 아니라, 이슈가 끝난 뒤에도 서로 연결된 상태로 다음 행동을 만들어낼 수 있는 관계와 구조를 만드는 것이라고 설명했다. 김민임 대표 역시 여성 폭력 문제를 해결하기 위한 연구와 고민을 이어갈 사람들의 모임이 필요하다고 말했다. 윤미영 집행위원장은 폭력과 여성폭력·젠더폭력에 대한 사회적 기준을 만들고 이를 확산하는 것이 필요하다고 강조했다.이번 춘천 북토크는 강남역 여성살해사건 이후 10년간 이어져 온 여성 운동을 돌아보는 동시에, 강원 지역에서 발생하는 여성 폭력의 현실과 노동·교육·공간 등 다양한 영역에서 해결해야 할 과제를 확인하는 자리였다. 또한 서로 다른 세대와 영역에서 활동해 온 여성들이 강남역이라는 기억을 통해 다시 만나고 연결되는 시간이기도 했다.현재까지 목포, 제주, 광주, 강릉, 부천, 춘천에서 진행된 북토크는 대전, 부산 등 전국 주요 지역에서 이어질 예정이다.