민주당 반격에 한동훈 SNS 난사... 국힘은 강 건너 불구경

▲법무장관 후보자 사퇴와 민주당의 대응 비판하는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 20일 국회에서 취재진과 만나 김승원 법무부 장관 후보자 사퇴와 이에 따른 더불어민주당의 대응과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기