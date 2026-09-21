민주당 반격에 한동훈 SNS 난사... 국힘은 강 건너 불구경

"김승원 성추행 알고도 청문회에서 김승원 옹호해준 것에 대해 왜 말이 없습니까?"
김승원 더불어민주당 국회의원이 법무부 장관 후보자 자리에서 물러난 뒤에도 한동훈 무소속 국회의원의 공세는 멈추지 않고 있다. 한 의원은 21일 오전부터 페이스북에 글을 잇달아 올리며 김용민·박지원 민주당 의원을 차례로 겨냥했다. 민주당이 자신에게 '왕자병'이라며 반격한 데 대해서도 거친 표현으로 맞받았고, 자신을 향한 수사 요구를 두고서는 "조직원 건드렸다고 보복하는 조폭깡패처럼 '한동훈 보복'에 나섰다"라고 주장했다. 이날 오전에도 한 의원과 민주당 사이 공방은 계속됐다.
김 의원의 낙마를 사실상 자신의 정치적 승리로 선언한 뒤 민주당과의 '2차전'에 돌입한 모양새다. 지난 19일 사퇴 직후 "국민의 승리"라며 기자회견을 자청했던 한 의원은 주말 내내 수십 건의 SNS 게시물을 쏟아냈다. 민주당이 수사자료 유출 의혹 등을 고리로 "이제 한동훈 차례"라며 반격에 나서자 "복수해보라"며 맞불을 놓는 한편, 김 의원을 둘러싼 추가 의혹과 민주당의 사전 인지 여부까지 규명해야 한다고 요구했다.
김 의원 임명 문제를 놓고 한때 국민의힘과 한 의원이 장외투쟁까지 비슷한 목소리를 내면서 공동전선 가능성도 거론됐다. 하지만 정작 민주당의 공격이 한 의원 개인을 향하자 국민의힘 지도부는 한발 물러섰다. "당 차원에서 함께 대응할 것이 있느냐"는 질문에 최보윤 국민의힘 수석대변인은 "개인적으로 공격이 되는 부분을 잘 방어하셔야 될 것 같다"라고 답했다.
"국민의 승리" 외친 뒤 수십 건 맹폭... "이제 시작"
한 의원은 김 의원이 자진 사퇴한 지난 19일 오후 국회에서 기자회견을 열고 "오늘 이재명 민주당 정권이 '오빠 독약 로비' 김승원이 볼수록 잘한 인사라며 총력을 동원해서 결사 옹호하던 것을 포기하고 결국 인사를 철회했다"라며 "이것은 국민의 승리"라고 선언했다.
하지만 동시에 "김승원 인사 철회로는 많이 부족하다"라며 후속 공세를 예고했다. 본인이 제기해온 신약 관련 의혹에 대한 특별검사 수사를 요구했고, 이후 추가로 제기된 김 의원 관련 의혹 역시 별도로 규명해야 한다고 목소리를 높였다.
후속공세는 SNS를 통해 주로 이뤄졌다. 그는 주말 이틀 동안 인사 문제와 관련한 페이스북 게시물·공유글을 총 38건 올렸다.
공세의 초점은 김 의원 개인에서 민주당으로 넓어졌다. 한 의원은 20일 김민석 민주당 대표에게 공개 질의하며 김 의원의 전직 보좌진이 제기한 성추행·음주운전·갑질 의혹 등을 민주당이 언제 인지했는지 밝히라고 요구했다.
같은 날 오후 국회에서 기자들과 만난 자리에서도 "청와대에 탄원서가 가기 전에 김민석 당 대표에게 갔던 것은 맞느냐", "알고도 뭉갰느냐"라고 따져 물었다. 이어 김 의원 관련 술자리에 다른 민주당 의원들이 동석했다는 보도를 거론하며 "김승원이 대한민국 법무부 장관에 지명될 때 왜 공론화하지 않았느냐"라고 주장했다. 해당 술자리에 민주당 의원들이 동석했다는 보도가 나왔지만, 당사자들은 관련 행위를 인지하지 못했다는 입장이다.
한 의원은 김 의원에 대한 당 차원의 징계도 요구했다. 그는 "민주당은 윤리위가 없느냐"라며 당 윤리위원회는 물론 국회 윤리특별위원회에서도 관련 문제를 다뤄야 한다고 주장했다.
그러면서 "김승원 사퇴는 끝나지 않았다. 이제 시작"이라며 인사 지명·검증 과정과 민주당이 관련 의혹을 언제부터 알고 있었는지까지 밝혀야 한다고 강조했다.
"이제 한동훈 차례" 민주당 반격... 한동훈 "조폭식 보복"
김 의원의 낙마로 수세에 몰렸던 민주당은 공격을 한 의원에게 쏟아 붓고 있다. 김 의원 역시 19일 사퇴 기자회견에서 자신이 잘못한 부분에 대해서는 사과하면서도, 한 의원이 제기한 의혹과 관련해 "수사 기밀 불법 유출과 짜깁기 사태의 전모를 끝까지 밝히겠다"는 취지로 강조했다. 민주당도 김 의원이 물러난 당일부터 한 의원의 수사자료 확보·공개 경위를 규명해야 한다며 역공에 나섰다.
20일에는 수위가 더욱 올라갔다. 조계원 민주당 대변인은 "국민이 원하는 건 범죄혐의자 한동훈 수사"라고 주장하며 한 의원의 휴대전화와 저장매체 확보, 통신기록 보전 등을 경찰에 요구했다. 한 의원 가족을 둘러싼 과거 의혹과 국민의힘 당원게시판 문제까지 다시 꺼내 들었다.
김병주 의원도 SNS에 "이제 한동훈 차례다. 반드시 심판하겠다"라는 글을 올렸다. 한 의원은 해당 게시물을 공유하며 "나는 법무부 장관 이미 한번 했으니 사양하겠다"라며 "줄 서서 오라"고 맞받았다.
이후 공방은 더욱 거칠어졌다. 한 의원은 민주당의 수사 요구를 "자기 조직 똘마니 건드렸다고 복수하는 조폭"에 빗대면서 "그 복수, 잘해보라"고 했다. 민주당이 한 의원을 '왕자병'이라고 비판하자 21일에는 "쉰내 나는 소리"라고 응수했다. 민주당과 한 의원 사이에 원색적인 표현이 오가는 난타전이 이어지는 셈이다.
한 의원은 이날 박지원 의원도 직접 겨냥했다. 박 의원이 라디오에서 김 의원의 사퇴가 필요하다고 생각했다는 취지로 이야기하자, 과거 김 의원 임명에 긍정적이었던 발언을 다시 소환해 앞뒤가 맞지 않는다고 공격했다. 김용민 의원을 향해서는 김 의원 관련 술자리에 동석했다는 보도를 거론하며 왜 관련 의혹에 침묵하느냐고 따져 물었다.
한 의원은 민주당의 반격에도 "국민 위해 할 일하고 받는 보복, 당당하게 받아주겠다"라며 물러서지 않겠다는 뜻을 분명히 하고 있다. 심지어 "개가 짖어도 기차는 간다. 계속 짖어 보시라"라고까지 폄훼하기도 했다.
같은 곳 겨눴던 한동훈·국민의힘... 이제는 "개인적으로 방어해야"
한동훈 의원이 민주당으로부터 집중포화를 받는 사이, 국민의힘은 다시 한 의원과 거리를 두고 있다. 앞서 국민의힘은 8.30 개각 관련 대여 공세를 펴면서 한 의원과의 접점을 늘려가던 중이었다(관련기사: 장동혁에게도 국수 보낸 한동훈... 장외투쟁도 함께? https://omn.kr/2jt94
).
최보윤 국민의힘 수석대변인은 지난 20일 국회에서 '민주당이 김승원 낙마 이후 한동훈 책임을 묻겠다고 하는데 당 차원에서 함께 대응할 것이 있느냐'는 질문을 받자 "개인적으로 공격이 되는 부분을 잘 방어를 하셔야 될 것 같다"라고 답했다. "민주당에서 부당한 공격을 하는 것은 멈춰야 한다"라고 덧붙이기는 했지만, 한 의원을 당 차원에서 적극적으로 엄호하겠다는 뜻은 밝히지 않았다.
한 의원의 법적 책임을 공개적으로 거론하는 목소리까지 나왔다. 홍준표 전 대구시장은 김 의원이 물러난 지난 19일 페이스북에서 고 노회찬 전 정의당 의원의 이른바 '삼성 X파일' 사건을 소환했다. 한 의원이 재직 당시 알게 된 자료나 검찰로부터 받은 자료를 폭로에 활용했다면 그 취득·공개 과정의 적법성을 따져봐야 한다는 취지의 주장이었다.
홍 전 시장은 "이제 김승원이는 갔으니 더 이상 화제는 안 될 것 같고 한동훈이 수사만 남았다"라며 "당원게시판 사건도 수사 중인데 엎친 데 덮친 격이다. 이번에는 빠져나가기 어렵겠다"라고 꼬집었다.