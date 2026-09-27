전 재산 쏟아 만든 막걸리... '쌀맥주'로 미국서 대박난 비결

큰사진보기 ▲막걸리 세계화의 선두주자박지영 대표는 미국 시장을 개척하며 막걸리를 알리는 데 앞장서고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

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- 엔호이저 부시에서의 경험은 창업에 어떤 도움을 줬나?

- 투자자 유치를 어떻게 했나?

큰사진보기 ▲미국 홀 푸드 마트에서 판매 중인 마쿠 막걸리홀 푸드 마켓은 유기농 식품을 전문적으로 취급하는 슈퍼마켓으로 아마존닷컴과 합병했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

- 사업을 시작하며 감행했던 가장 큰 모험은 무엇이었나?

- 창업자로서 겪은 가장 중요한 경험은 무엇이며, 그것이 오늘날 의사결정 방식에 어떤 영향을 미쳤나?

- 현지 미국 소비자층을 고려했을 때, 제품이나 마케팅 측면에서 한국과 어떤 차별화를 두었나?

큰사진보기 ▲미국을 사로잡은 막걸리 마쿠우유맛 나는 술이라는 부정적 편견을 줄이기 위해 용기 자체를 흰색으로 디자인한 마쿠 캔 막걸리 ⓒ 이순영 관련사진보기

- 막걸리는 보통 '라이스 와인(쌀로 만든 와인)'으로 번역해 설명하는데, 마쿠는 '라이스 비어(쌀맥주)'로 유통했다. 특별한 계기는 무엇이었나?

- 미국에서 막걸리를 판매하는 사업을 시작하면서 힘들었던 점은 무엇이며 어떻게 해결했나?

- 단 두 명의 정규직 직원으로 미국 전역에서 100만 캔 이상을 판매하는 놀라운 성과를 거두었다. 소규모 팀으로 효율적으로 일할 수 있는 방법은 무엇이었나?

- 미국 시장 진출 초기 경험을 되돌아볼 때, 실제 겪어보니 예상했던 것과 달랐던 점이 있었나?

- 사업에 AI 를 어떻게 활용하고 있나?

- 마쿠 막걸리만의 특징은 무엇인가?

- 5년 뒤 우리가 다시 이야기를 나눈다면, 마쿠가 어떤 성과를 이뤘으면 하는가?

- 수출 사업을 시작하려는 분들에게 조언을 한다면?

큰사진보기 ▲마쿠 박지영 대표지난 9월 17일 박지영 대표와 줌미팅을 통해 인터뷰를 실시했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

미국 마트에서 막걸리를 살 수 있게 된 건 박지영(Carol Park) 대표가 막걸리 사업을 시작하면서부터다. 그녀는 미시간대를 졸업, 콜롬비아대에서 경영학 석사(MBA)를 마쳤다. 이후 세계 1위 주류회사 엔호이저 부시(Anheuser-Busch)에 입사해 신제품 개발팀에서 새로운 술을 개발했다.그런데 2017년 중국 상하이 지사로의 출장을 계기로 박 대표는 대기업 사원에서 CEO로 행보를 변경하게 됐다. 출장길에 한국에 들렀을 때 할머니와 함께 갔던 식당에서 막걸리의 맛을 본 박 대표는 회사를 그만두고 스트롱벤처스 등으로부터 투자를 받아 직접 막걸리 사업에 뛰어들었다.박 대표는 경기도 가평에 있는 전통 막걸리 양조장을 찾아가 계약을 맺고 주문자상표부착방식(OEM) 형태로 막걸리를 미국에 가져왔다. 막걸리 특유의 새콤달콤한 맛을 살리되 탄산을 넣어 와인이 아닌 맥주로 범주화하고 병이 아닌 캔에 담았다. 그렇게 마쿠(Makku) 막걸리는 미국에서 쌀 와인이 아닌 쌀 맥주로 새롭게 탄생했다.막걸리는 한국에서는 가장 오래된 전통주라 누구나 다 알지만 미국에서는 생소한 술이었다. 그래서 마쿠는 무에서 유를 창조하는 작업처럼 인지도가 전무한 상품을 가지고 시장을 개척해야 했다. 우선 맛을 알리는 일부터 시작했다. 시장이 형성되고 소비층이 생겨야 뭔가를 살 수 있었기 때문이다. 그래서 '엄선된 재료로 만든 프리미엄 막걸리'라는 홍보는 고이 접어 두고 시음 행사에 주력했다. 그 결과 현재 마쿠는 미국 20개 주에서 판매되고 있다. 또한 박 대표는 2023년 '푸드 앤 와인(Food & Wine)' 선정 '올해의 음료 혁신가' 중 한 명으로 인정받았다.한국의 막걸리를 최전선에서 세계화하고 있는 박 대표를 17일 줌으로 만나 미국 시장 개척기를 들어보았다."제품도 브랜드도 없는 상태에서 모든 것을 시작했다. 시장 상황을 파악하기 위해 여러 조사 기관과 협력하여 소비자 테스트를 진행했고, 재무 모델을 다루며 적정 마진이나 재무 예측이 어떻게 이루어지는지도 배웠다. 또한 브랜딩의 중요성을 깨달았다. 즉 매대에서 제품이 돋보여야 한다는 점과 기억에 남으면서도 차별화된 브랜딩이 필요하다는 것들 말이다. 신규 브랜드의 창립자처럼 일했던 나는 이때 얻은 모든 경험과 지식을 나만의 브랜드를 만드는 데 적용했다.""신문 기사를 통해 '스트롱 벤처스(Strong Ventures)'에서 새롭게 시작하는 기업을 찾아 투자할 것이라는 정보를 얻게 됐다. 때마침 사업을 구상 중이었던 나는 이메일을 보냈다. 타이밍이 좋았다.첫 투자자를 유치하는 게 가장 어려운 단계라고 생각하는데, 마침 그 투자자도 컬럼비아 대학교 동문이라 공감대를 형성할 수 있었다. 투자가 성사된 후에는 그들이 보유한 투자자 네트워크까지 끌어들여 우리에게 추가 투자를 하도록 연결해 주었다.결국 첫 번째 투자를 유치하는 게 가장 힘들지만, 일단 사업이 성장 궤도에 오르면 후속 투자를 유치하기는 훨씬 수월해졌다.""첫 제품 생산에 그동안 모았던 전 재산을 쏟아부은 일이었다. 그런데 제품에 대한 수요와 사람들의 반응을 전혀 알 수 없던 상황에서 사업을 시작했다. 그래도 부양해야 할 가족이 없었기 때문에 용기를 낼 수 있었던 것 같다. 만약 사업에 실패한다 해도 MBA 학위가 있으니 다시 취업하면 된다고 생각했다.""나는 스타트업에 몸담아 왔고 늘 혼자 일하는 방식이었다. 상사나 관리자가 있었던 적도 없고, 사람을 관리해야 할 일도 없었다. 그래서 처음으로 팀을 꾸리고 채용을 진행할 때는 시행착오를 많이 겪었다. 기대치나 목표를 설정하는 법, 피드백을 주는 법을 잘 몰랐고, 언제 채용해야 할지나 회사에 정말 필요한 인재가 누구인지 파악하는 데도 서툴렀다. 하지만 그 과정에서 많은 것을 배웠다.""출시 전 소비자 테스트를 진행하면서 알게 된 사실인데, 사람들이 막걸리에 대해 가장 거리감을 느끼는 것은 바로 '색깔'이었다. 흰색이다 보니 마치 '알코올이 섞인 우유' 같은 맛이 날 것이라고 예상했고, 그래서 별로 매력적이지 않다는 편견을 가졌다. 하지만 이 때문에 오히려 캔의 색을 흰색으로 했다. 사람들이 술의 색깔에 놀라지 않도록 무의식적으로 적응시켜 주고자 한 것이다.또한 과일 맛을 가미한 다양한 제품을 함께 출시하기로 했다. 오렌지색은 망고 맛, 분홍색은 딸기 맛, 파란색은 블루베리 맛으로 구분했다. 그런 다음 오리지널을 시도하도록 했다. 그것이 소비자들이 흰색에 대해 갖는 거부감을 줄일 수 있을 것이라고 생각했다. 나중에 음료 맛에 익숙해지게 되면, 자연스럽게 흰색이 쌀에서 비롯된 것이라는 사실도 이해하게 될 수 있을 테니 말이다.또 다른 하나는 용기 자체에 대한 결정이었다. 미국 사람들은 1인용 용기에 담긴 음료를 마시는 게 일반적이라서 캔이 낫다고 판단했다.""주류 업계에서 마케팅을 할 때는 항상 어떤 상황에서 마시는지를 고려해야 한다고 배웠다. 예를 들어 보드카는 파티용 술, 맥주는 가볍게 즐기는 술, 와인은 저녁 식사 때 곁들이는 술과 같은 것들이다. 나는 와인을 마시는 상황보다는 오히려 가볍게 즐길 수 있는 맥주의 콘셉트가 막걸리를 마시는 상황과 더 잘 어울린다고 생각했다.또한 미국인들은 '와인' 하면 으레 포도로 만든 와인을 떠올린다. 생각해 보면 사실 와인은 과일로 발효시키고 맥주는 곡물(쌀)로 발효시키니까 막걸리가 애초에 와인보다 맥주로 분류되는 것이 맞다고 판단했다.""막걸리는 미국 시장에서 사실상 새로운 카테고리나 다름없는 생소한 제품이다. 제한된 자원으로 새로운 시장을 개척해야 한다는 것은 큰 부담이었다. 또 다른 문제는 막걸리의 식감과 색상이었다. 그래서 미국 소비자들이 이를 받아들일 수 있을지 확신이 서지 않았다. 실제로 시음해 본 소비자들 중에는 '목넘김이 걸쭉하고 답답한 느낌이 내 취향은 아니다'고 말하는 경우도 있었다.그때 나는 막걸리가 모든 사람에게 사랑받을 수 있는 술은 아니라는 것을 깨달았다. 모두를 만족시킬 수는 없는 법이니 막걸리의 매력을 알아보고 가치를 인정해 줄 소비자를 찾아 공략하는 방향을 모색했다.사업을 발전시키는 데 큰 도움이 되는 활동 중 하나는 소매점에서의 활발한 시음 행사였다. 막걸리는 직접 맛을 보기 전까지 어떤 술인지, 어떤 맛인지 말로만 설명하기는 정말 어렵다. 그래서 소비자들이 직접 맛볼 수 있도록 하는 일에 자원을 집중했다. 그 결과 지금은 한국인보다 현지인들에게 더 많은 수요가 발생하고 있다.""당시에는 성장을 위해 온갖 방법을 시도했었다. 시간이 지나면서 우리에게 효과적인 방식과 그렇지 않은 방식을 파악하게 되었고, 탄탄한 인프라와 재구매 고객층을 확보할 수 있었다. 마케팅에 자원을 집중하기로 결정했고, 지원금도 활용하면서 자금을 훨씬 효율적으로 운영하게 되었다. 수많은 시행착오와 배움을 거쳐 지금의 자리에 올 수 있었다.""물론 시장을 뚫고 들어가는 것도 힘들지만 거래처를 유지하는 것 또한 정말 어렵다. 그래서 그때 '미국 대형 유통업체를 공략하는 데 집중하자'는 식으로 전략을 크게 수정했고, 그 시점부터 사업이 좀 더 안정 궤도에 오르게 되었다.""마케팅 업무를 예로 들자면, 예전에는 디자이너를 따로 두었지만 지금은 AI를 활용해 모든 작업을 처리하고 있다. 또한 컨설턴트나 직원이 일일이 데이터를 분석하며 개선 방안을 찾거나 매출 부진의 원인을 파악하는 대신, 이제는 AI가 비즈니스의 흐름을 보여주고 앞으로 무엇에 집중해야 할지 알려주고 있다.물론 AI가 사람의 일자리를 완전히 대체한다고 말할 수는 없겠지만, 비용과 시간을 크게 절약하는 데는 확실히 도움이 되었다. 여전히 AI를 더 잘 활용하는 방법을 배우고 있는 중인데, 정말 흥미롭다.""쌀가루를 쓰는 방식으로 막걸리를 제조하는 업체도 많은데, 마쿠는 쌀을 쪄서 만든다. 그래서 쌀맛이 깊다. 또한 누룩을 사용해 만드는 전통 제조 방식을 고집하고 있다. 딸기와 망고맛 막걸리의 경우 인공 과일향을 쓰지 않고 과일 퓨레를 사용한다. 모든 성분은 천연으로 쓰고 있다. 그래서 유기농 제품을 판매하는 홀 푸드 슈퍼마켓 체인점에 입점할 수 있었던 것이다.""궁극적으로 막걸리를 이전에는 존재하지 않았던 하나의 독립적인 주류 카테고리로 만들고 싶다. 지난 몇 년간 하드 사이더(Hard Cider, 사과 발효주)와 하드 셀쪄 (Hard Seltzer, 알콜 탄산수)가 이전에 존재하지 않았던 새로운 카테고리를 만들어 낸 것처럼 말이다.""사람마다 취향이 다르고 문화적 장벽도 존재하기 때문에 현지 소비자에 맞춰 적응하는 것이 가장 중요하다. 따라서 국제 무역을 할 때는 현지 소비자의 특성에 맞춰 사업 방식을 조정하는 것이 핵심이라고 보는 것이 좋다."멕시코의 데킬라, 러시아의 보드카, 일본의 사케, 스코틀랜드의 스카치 등 각국을 대표하는 술들이 대중적으로 판매되는 글로벌 시장에서 막걸리의 인지도는 거의 전무했다. 한류가 한국의 문화를 전 세계에 퍼뜨렸음에도 K-술은 그 영향력에서 벗어나 있었던 것이다.이러한 현실에도 박지영 대표는 크리미한 식감에 풍부한 과일로 달콤한 맛을 내고 생균 발효에서 오는 은은한 산미를 섞은 막걸리를 미국에 내놓아 현지인들의 입맛을 공략하고 있는 중이다.박 대표가 미국이라는 막걸리 불모지를 개척해 낸 덕에 현재 마쿠 막걸리는 굳이 한인 마트를 가지 않더라도 미국 홀푸드 마트와 토탈 와인 같은 주류 판매처에서 손쉽게 구할 수 있게 됐다.머지않은 미래에 박 대표의 희망처럼 막걸리 주류 카테고리가 전 세계에 자리 잡을 수 있기를 기대해 본다.