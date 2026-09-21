부산 북항에 나흘째 갇힌 상어... "학자로서 우울합니다"

큰사진보기 ▲20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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-한 언론에서 무태상어가 아닌 흑상어로 추정된다고 얘기하셨더라고요.

-부산 북항 친수공원 수로에 나흘째 머무는 이유가 뭘까요?

큰사진보기 ▲20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 애초 부산해양경찰서에서 이미 고무보트 2대를 이용해 바다로 내보내려 시도했는데, 자극이 될 수 있어 이를 멈췄어요.

-갑작스러운 상어 등장에 이곳이 '핫플레이스'가 됐어요. 심지어 어떤 시민은 생닭을 주다가 쫓겨났다는 얘기도 있습니다. 문제가 없나요?

- 먹이는 물론 수온 상승, 기후변화와 관련이 있을까요?

- 저런 큰 상어의 등장을 수족관 구경하듯 볼 일이 아니라는 걸까요?

- 바다가 주는 신호로 받아들이나요?

- 상어를 다들 무섭게 여기잖아요. 조심해야 할 부분이 있나요?

- 이번을 계기로 돌아볼 부분이 있을까요?

<사장님이 상어 풀었죠?…부산 북항 인파 몰려>, <핫플된 부산 친수공원…3.5m 상어 출몰> 등 부산이 난데없이 '상어 열풍으로 떠들썩하다. 나흘째 무태상어 혹은 흑상어로 추정되는 3m가 넘는 상어가 바다와 연결된 인공 수로를 맴돌면서 부산 동구 초량동 북항 친수공원에 관심이 집중되고 있다. 뜻밖의 상어 특수 소식을 전하는 언론의 보도도 덩달아 쏟아진다.지난 주말 사이 실제로 북항에는 평소보다 10배가 넘는 인파가 몰렸다. 부산시설공단 북항 친수공원 종합상황실 측은 "이용객을 정확히 조사한 건 아니지만 주차장만 볼 때 2500대(평소 250대 정도)에 가까운 차가 다녀갔다"라며 폭발적 호응을 설명했다. 항만 부지를 재개발하고 새 단장 중인 북항에 사람들이 이처럼 몰린 건 이례적이다.시선을 한 몸에 받은 이 상어의 등장은 지난 18일 오전이다. 이날 살아있는 상어를 목격했다는 신고를 받은 부산해양경찰서가 출동했고 곧바로 대응이 이루어졌다. 애초 해경은 상어를 바다로 내보내려 했다. 그러나 공격성을 키울 수 있다는 전문가 자문에 현재는 이를 중단한 상황이다. 이후, 이 상어는 계속 꼬리를 흔들며 수로 안에 머물고 있다.사회관계망서비스(SNS)나 유튜브에선 북항에 가면 수족관의 유리 벽이 없이도 실제 상어를 볼 수 있다는 얘기가 무용담처럼 전파된다. 이 와중에 전재수 부산시장과 강철호 동구청장 등은 안전을 당부하면서도 동시에 북항 알리기에 주력하는 중이다. 상어가 그간 가려졌던 북항 친수공원의 존재를 알리는 계기가 됐기 때문이다.그러나 돌아봐야 할 부분이 있다. 부산의 항만을 재개발해 만든 수로에 대형 상어가 갇힌 장면은 어떤 신호일 수 있다는 지적이다. 국내 상어 연구의 권위자로 알려진 최윤 군산대학교 해양생물학과 명예교수는 이번 사건이 바다의 수온 상승, 기후변화와 무관치 않다고 했다. 최 교수는 관련 연구서를 발간하고 수십 년 상어를 찾아 바다를 누벼 이른바 '상어 박사'로 불린다.그는 관련 소식을 접하자마자 "앞으로 이런 큰 상어들의 출연이 더 많아질 수 있다"라고 우려했다. 해수온이 높아지고 먹잇감을 따라 상어가 북상하는 과정에서 벌어진 일이라는 것. 최 교수는 균형이 깨진 결과로 풀이했다.최 교수는 상어의 크기가 3미터를 넘겼다면 무태상어보다는 더 큰 흑상어로 볼 수 있다는 다른 의견까지 전했다. 그러면서 깊은 산속에서 길을 잃은 경우와 마찬가지인 상어를 자연스럽게 외해로 빠져나갈 수 있게 도와야 하는 게 급선무라고 봤다. 상어 하면 로렌치니 기관(먹이 활동을 할 때 전기 신호를 감지하는)을 떠올리지만, 여기엔 별다른 방향탐지 기능이 없다. 이대로 가면 사태가 장기화할 수 있단 얘기다.다음은 최 교수와 전화 통화로 나눈 일문일답을 정리했다."무태상어와 비슷한 종류인 흑상어로 추정됩니다. 무태상어는 3미터 이상 자라지 않아요. 육안으로 볼 땐 그 이상인 것 같은데 맞는다면 무태상어와 가장 비슷한 종인 흑상어일 가능성이 있습니다. 그러나 무태상어라고 봐도 무방합니다. 둘 다 배 중앙 쪽에 길게 회색 줄무늬가 있는 게 특징이고 거의 비슷해요.열대지방이나 상어가 많이 나오는 곳에선 이미 구분돼 있었지만, (우리나라에서) 새롭게 연구 결과가 나오기 전인 2016년도까진 무태상어로 취급했습니다. 흑상어와 무태상어는 (약간 다르긴 하지만) 유사한 종입니다. 그런데 무태상어는 최대 길이가 3미터입니다. 그런데 3미터가 넘는다면 흑상어라고 봐야죠. 흑상어는 4미터까지 자랍니다.""일단 나가는 장소를 못 찾고 있는 거죠. 1m 이내에 살아있는 먹이에서 전류가 흐르는 걸 감지하는 로렌치니(상어의 코에 있는 감각기관) 기관이 있지만, 멀리 방향을 탐지하는 기능은 없어요. 그러다 보니 뱅뱅 그 자리만 도는 거예요.생각해 보세요. 넓은 바다에 살다가 이런 곳에 들어왔어요. 이건 사람이 갑자기 어떤 산속에 갇힌 경우랑 똑같은 상황이에요. 깊은 산속에 잘못 들어섰을 때 길을 찾지 못하잖아요. 그러다 죽기도 하지요. (양쪽에 콘크리트로 막힌 인공 수로이니 방향 감각을 어지럽게 만드는 거다?) 예, 그래서 유도해서 빨리 내보내 주는 게 좋아요. 그렇다고 막대기나 도구를 이용해서 건드는 건 안 됩니다. 상어는 점프력도 있어서 솟구칠 수 있습니다. 그래서 가까이 가지는 말고 몇 미터 거리를 두고 모는 작업을 해야 합니다. 너무 자극하면 위험할 수도 있습니다.""이런 사례가 처음이잖아요. 두 대가 안 되면 더 늘려서 서서히 밀고 나가면 가능할 겁니다.""안 되죠, 그런 건 안 됩니다. 자연 상태에서 물리적인, 외적인 외부의 어떤 힘이 가해져선 안 돼요. 나중에 위급한 상황이 온다면 다르겠지만, 보통 상어는 큰 먹이를 먹으면 일주일 이상 버틸 수 있어요. 먹이를 자주 먹는 동물이 아닙니다. 염도가 유지되는 곳이니 상어를 자극하지 않고 바다로 나갈 수 있게 하는 게 가장 바람직한 방법입니다.생닭은 먹지 않아요. 무리 상태의 살아있는 방어 등을 사냥해서 먹습니다. (저런 행위는) 상어를 되레 자극할 수 있습니다. (시민들이 밖에서 환호를 보내거나 소리를 치는 건 가능한가요?) 그건 상관없어요. 이물질 등을 던지는 건 조심해야 합니다. 지금 산속에 갇혀서 길을 찾으려 헤매고 있는 거예요. 여기에 어떤 물리적 힘을 가해선 안 되고, 다만 배를 이용해서 서서히 몰아야 합니다.""있죠. 무태상어는 예전부터 있던 상어입니다. 흑상어는 2016년도에 보고된 종이고요. 그러나 이렇게 큰 개체가 많이 없었어요. 결국 먹이 때문이에요. 일례로 최근 삼척에서 1.6m짜리 다랑어 참치가 무더기로 잡혔거든요. 자기들이 먹을 수 있는 큰 먹잇감이 올라오니까 (상어도) 같이 따라 올라오는 거죠. 부산에서 3m짜리가 이렇게 발견된 건 큰 먹이가 있다는 거예요. 제주도 인근에 있던 것들이 부산으로 올라오고 점점 북상하고 있죠. 결국은 해수 온도 상승입니다. 이거랑 직접적 영향이 있어요.지금 상어는 포항과 속초까지 출몰하고 있어요. (과거보다 따뜻해진 해수온으로 상어 진출이 가속하고 있다는 말씀이죠?) 네, 수온이 높아지면 바다에 사는 생물이 변하는 거예요. 플랑크톤과 작은 물고기가 영향을 받고, 이들을 따라 좀 더 큰 물고기들이 따라 가게 되고, 이를 먹는 상어가 차츰차츰 올라오는 겁니다. 기후변화, 해수온 상승과 무관치 않습니다. 이 상어는 좀 더 아래쪽에 살고 있었는데, 부산에 온 거죠.앞으로 이제 이런 큰 상어들의 출현이 더 많아지겠죠. 사실 증가하고 있어요. 10년 전만 해도 청상아리는 2.5m 이상은 잡히지 않았는데, 3m 이상짜리가 자주 나타납니다. 이제는 부산에서 흑상어가 처음으로 출현했어요. 이런 크기 상어가 부산과 포항 위쪽으로 더 나타날 수 있단 신호입니다. 그렇게 (변화가) 진행되고 있어요.""네, 명태가 사라진 걸 보세요. 명태가 쭉 위로 가다 보니 동해안에서 완전히 없어져 버렸어요. 도루묵도 동해안에서 비슷한 상황입니다. 북쪽으로 올라가 버렸어요. 그럼, 다랑어 등이 많이 나오니까 좋은 거 아니냐? 명태가 살던 동해안에선 명태잡이를 하고, 제주도에서나 다랑어잡이를 하는 게 정상이어야 합니다. 지금 2개(명태, 도루묵)가 없어지고 다랑어 하나로 줄어들었어요. 환경 변화에 의한 생물의 변화는 수산자원과 생물학적 측면에서 다 안 좋아요. 넓게 생각하면 그런 거예요. 보다 알기 쉽게 이렇게 설명한 겁니다.""그렇죠. 생태계가 달라지고 있다는 말입니다. 기후변화도 사람에 의한 것인데, 이런 영향에 따른 생태계 변화는 부정적인 방향으로 가고 있어요. 기존에 없었던 일이니까요. 울산 태화강에 연어가 돌아오는 것은 하천에 없어졌던 기존 생물이 복원하는 회복이지만, 바다에 그동안 없던 생물이 나타나는 건 어떻게 보면 바다의 균형이 깨진 겁니다. 먹이 사슬 구조가 달라지고 있는 거예요. 바다의 환경이 변화하고 있는 것이기 때문에 바람직한 현상이 절대 아닙니다. 하천 복원과는 전혀 다른 차원의 얘기입니다.""무태상어 등은 백상아리나 청새리상어처럼 해수욕장에 근접하거나 그러진 않아요. 바다 깊은 쪽에서 방어나 고등어, 물고기 무리를 사냥하기 때문에 사람에게 직접적인 위해를 가하진 않죠. 세계적으로도 이 상어가 사람을 (먼저) 공격했다는 보고가 돼 있지 않아요. (그렇게) 위험한 상어는 아닙니다. 다만 그물에 혼획될 경우 공격성을 보일 수 있고, 이빨이 날카로워서 다시 돌려보낼 때도 조심해야 해요.""이게 끝이 아닐 거라는 겁니다. 친수공원 작은 수로에 갇힌 경우는 처음 있는 일이지만, 부산과 동해안에는 과거보다 늘어난 상어를 체감하는 어민이 많아요. 이게 사회적 이슈가 되기도 하죠. 바다 변화에 따른 결과이기 때문에 또 등장 가능성이 있을 수 있어요.환영할 만한 일은 아니지만, 문제는 미리 방지하거나 그럴 수도 없어요. 단지 관광거리로 보고 앞을 차단하거나 아니면 못 돌아가게 한다거나 이러면 절대 안 됩니다. 자연 상태에서 먹이 활동을 해야 하니 장시간 (갇히면) 이러면 폐사할 수밖에 없어요. 현재 동해안에 출몰하는 상어와 연관된 것이어서 (이번 발견을) 너무 크게 확대할 필요는 없지만, 학자로서 볼 땐 어떻게 보면 우울해요. 이게 명태가 사라진 것과 연관이 있거든요. (단순하게 구경거리로만 여길 사안이 아니다?) 맞아요."