다이어트 결심했는데... 이 쿠키 미쳤습니다

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큰사진보기 ▲르뱅 쿠키 ⓒ 김선아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲르뱅 쿠키 재료들 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲르뱅 쿠키 반죽 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲완성된 르뱅 쿠키 ⓒ 김선아 관련사진보기

[백설탕으로만 만든 르뱅쿠키]

▶ 재료

버터 90g, 달걀 1개, 박력분 110g, 강력분 45g, 백설탕 90g, 메이플시럽 15g, 소금 1g, 베이킹소다 1g, 베이킹파우더 2g, 초코칩 100g, 아몬드 슬라이스 80g

▶ 만드는 법

① 박력분과 강력분, 베이킹소다, 베이킹파우더는 함께 체에 쳐서 준비한다. 아몬드 슬라이스는 팬에 살짝 구운 뒤 식혀둔다.

② 실온에 둔 버터에 소금과 설탕을 두 번 정도 나누어 넣으며 잘 섞어 크림화한다.

③ 달걀도 두세 번에 나누어 넣으며 잘 섞는다.

④ 체에 쳐둔 밀가루와 초코칩과 아몬드 슬라이스를 넣고 날가루가 보이지 않을 정도로만 섞는다.

⑤ 반죽을 하나당 약 80g씩 나누어 오븐 팬에 올린 뒤 냉장고에서 1시간 휴지시킨다.

⑥ 170℃로 예열한 오븐에서 15~18분 정도 굽는다.

⑦ 다 구워진 쿠키는 바로 식힘망으로 옮기지 않고 오븐 팬 위에서 그대로 식힌다.

* 집에 중력분이 있다면 박력분과 1:1 비율로 섞어 사용해도 된다.

* 백설탕과 황설탕을 1:2 비율로 섞어 사용하면 조금 더 촉촉한 식감의 쿠키를 만들 수 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타, 브런치에도 실립니다.

올 새해의 목표는 건강한 삶과 탄탄한 몸이었다. 그러다 보니 자연스럽게 따라오는 게 다이어트였다. 지난 몇 년간 운동의 즐거움을 알게 되었다. 평소처럼 굶으며 살을 빼던 어느 날, 지나가다 새로 오픈한 헬스장의 특가 광고를 보고 덜컥 PT를 등록했다. 초반에는 환불할까 고민할 정도로 재미도 없고 힘들었다. 그런데 어떤 고점을 지나서였을까? 어느 날부터 재미있어졌고, 몸이 정말 건강하게 변하는 것도 느껴졌다. 몸매가 좋아진 것뿐만 아니라 생활 전체에 에너지가 돌았다.등산도 다니고 자전거도 타며 혼자 하는 운동의 재미에 푹 빠졌다. 주말에는 아이와 함께 다녔다. 함께 운동하는 시간이 늘어나니 사이도 더 좋아졌다. 체력이 좋았던 이십 대에는 몰랐던 운동의 재미를 뒤늦게 알게 된 것이다.몇 년을 건강하고 탄탄한 체형으로 에너지 넘치게 지냈다. 그러다 작년 가을부터 슬금슬금 집에서 요리하고 책 읽는 정적인 시간이 더 좋아졌다. 인생의 '운동 시절'이 지나고 다시 '집순이 시절'이 찾아온 것 같다. 활동량은 줄었는데 먹는 양은 늘었고, 클린식도 지겨워 맛있는 음식을 찾고, 간간이 '페어링'이라는 명목으로 술도 곁들였다.그동안 운동을 꾸준히 해서인지 몸무게가 단숨에 오르지는 않았지만, 지난 1년간 조금씩 꾸준히 늘고 있다. 금요일 저녁을 시작으로 주말 내내 친구, 가족과 신나게 맛있는 음식을 먹고, 일요일 밤이면 '다음 주부터 진짜 다이어트 시작이야' 각오하며 잠들었다. 월요일 아침 체중계에 올라 늘어난 몸무게를 보며 좌절하고 며칠 덜 먹으면 조금 빠졌다. 그러다 주말이 오면 다시 맛있게 먹었다. 그렇게 먹고, 빼고, 다시 먹기를 반복하며 몸무게는 상승세를 타고 있다.설날 지나면 다이어트한다고 했는데 어느새 추석이다. 오늘 아침도 추석만 지나면 진짜 다이어트 시작할 거라는 결심을 했다. 그리고 아이와 함께 아침을 친정엄마표 오이지, 마늘장아찌, 깻잎, 김치, 장조림, 계란말이로 알차게 먹었다. 짭짤하게 먹고 나니 달달한 쿠키가 당겼다. 집에 없으니 만들기로 했다. 아침에 한 결심은 이미 어디로 사라져 버렸다.쫀득한 쿠키가 먹고 싶어 르뱅 쿠키를 만들기로 했다. 집에 초코칩과 아몬드 슬라이스는 있었지만 레시피에 있는 중력분, 황설탕, 꿀은 없었다. 대충 집에 있는 박력분과 강력분을 섞고, 황설탕은 백설탕으로, 꿀은 메이플시럽으로 대신했다.집에서 하는 요리니 있으면 있는 대로, 없으면 없는 대로 만드는 것이다. 버터와 계란까지 꺼내놓고 보니 이번에는 베이킹파우더와 베이킹소다가 없다. 이건 없으면 안 되는 재료니 결국 온라인쇼핑보다 두 배 비싼 가격에 동네 슈퍼에서 사 왔다.후다닥 쿠키를 구우니 집 안에 달콤하고 고소한 향이 가득했다. 한 김 식힐 틈도 없이 커피와 바로 먹었다. 아! 설탕이 주는 압도적이며 즉각적인 행복이었다. 이 순간만큼은 탄탄하고 건강한 몸의 즐거움보다 입안 가득한 달콤함에 매료됐다. 그렇게 오늘도 다이어트는 실패했다. 쿠키를 두 개째 먹으며 나는 날씬함과 조금 더 멀어지고 있었다.인생에는 참 많은 즐거움이 있다. 한때는 건강한 몸과 운동의 즐거움에 취해 살았다면, 지금은 이 달콤함에 취해 있다. 어떤 게 더 나은 즐거움일까? 쿠키를 먹다 보니 어떤 삶이 더 나은 걸까 하는 생각도 들었다. 물론 내일 아침 체중계 앞에서는 지금과 다른 생각이 들겠지만 말이다.곧 추석이다. 어차피 맛있는 음식을 잔뜩 먹을 테니 고칼로리 쿠키로 미리 워밍업해두는 것도 나쁘지 않겠다. 추석이 지나 몸무게가 늘면 쿠키 탓인지, 명절 음식 탓인지 알 수 없을 테니 말이다.