조선 국왕 비서실의 '국정 매뉴얼' 8년 만에 완역

큰사진보기 ▲(사)은대고전문헌연구소 고전문헌번역실이 옮긴 <은대편고>(태학사)는 두 권이 한 세트다. 제1권 <교점역주 은대편고>가 1488쪽, 제2권 <은대편고 어휘사전>이 392쪽. 합치면 1880쪽이다. 번역에 27명이 참여했고, 8년이 걸렸다. ⓒ 은대고전문헌연구소 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(사)은대고전문헌연구소 고전문헌번역실이 옮긴 <은대편고>(태학사)는 두 권이 한 세트다. 제1권 <교점역주 은대편고>가 1488쪽, 제2권 <은대편고 어휘사전>이 392쪽. 합치면 1880쪽이다. 번역에 27명이 참여했고, 8년이 걸렸다. ⓒ 태학사 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 12일 연세대 세브란스빌딩에서 열린 <은대편고> 출판기념회에는 70여 명이 모였다. 사진 오른쪽부터 조민재 소장, 조준희 이사장, 이강욱 명예교수, 조병섭 전 두원공대 총장. ⓒ 은대고전문헌연구소 관련사진보기

"한 알의 불씨가 광야를 불사르듯, 선생께서 선각(先覺)으로 세운 입지(立志)는 지난 16년 동안 무려 500여 동학과 후학이 뒤따르는 들불로 번졌습니다. 이로부터 은대학당 수업과 은대강회를 거친 27인 전문 번역가들의 피땀 어린 결실이 빛을 보게 되었다는 점에서, 이 책의 발간은 의미가 자못 남다릅니다." - <교점역주 은대편고> 발간사 중에서

큰사진보기 ▲(사)은대고전문헌연구소 고전문헌번역실이 옮긴 <은대편고>(태학사)는 두 권이 한 세트다. 제1권 <교점역주 은대편고>가 1488쪽, 제2권 <은대편고 어휘사전>이 392쪽. 합치면 1880쪽이다. 번역에 27명이 참여했고, 8년이 걸렸다. ⓒ 은대고전문헌연구소 관련사진보기

대통령의 하루는 비서실을 거쳐 기록으로 남는다. 보고서가 올라가고, 지시가 내려오고, 누구를 언제 만날지가 정해진다. 그 흐름을 어긋나게 하지 않고 효율성을 높이려면 일하는 순서와 선례를 적어 둔 '매뉴얼'이 필요하다. 조선시대도 다르지 않았다.조선 국왕의 비서실은 승정원(承政院)이다. 별칭이 '은대(銀臺)'다. 정3품 승지 여섯 명과 정7품 주서(注書) 두 명이 일했다. 승지는 왕명을 받아 내보내고, 각 관청과 신하들이 올린 문서를 임금에게 들였다. 임금과 신하가 만나는 자리를 주선했고, 주서는 그 자리에서 오간 말을 받아 적었다.그 기록이 <승정원일기>다. 조선 초부터 썼지만 임진왜란과 이괄의 난을 거치며 광해군 때까지의 기록은 사라졌다. 남은 것이 인조 원년(1623년)부터 1910년까지 288년 치, 3243책에 2억 4000만 자가 넘는다. 이것만으로도 단일 기록으로는 세계에서 가장 분량이 많다고 손꼽힌다. 2001년 유네스코 세계기록유산에 올랐다.그렇다면, 그 방대한 일기를 남긴 사람들은 무엇을 보고 일했을까. 임금의 행차를 준비할 때, 과거시험을 치를 때, 죄인을 심문하고 사면령을 내릴 때 승지들이 펼쳐 본 책이 있었다. 승정원의 '업무지침서'다. 정조 때의 <정원고사(政院故事)>, 헌종 때의 <은대편고(銀臺便攷)>, 고종 때의 <은대조례(銀臺條例)>가 그것이다. 이 셋 가운데 가장 두껍고 가장 구체적인 내용을 담고 있는 <은대편고>가 처음으로 우리말 옷을 입었다.(사)은대고전문헌연구소 고전문헌번역실이 옮긴 <은대편고>(태학사)는 두 권이 한 세트다. 제1권 <교점역주 은대편고>가 1488쪽, 제2권 <은대편고 어휘사전>이 392쪽. 합치면 1880쪽이다. 번역에 27명이 참여했고, 8년 동안 작업을 이어온 끝에 최근 발간됐다. 지난 9월 12일에는 연세대 세브란스빌딩에서 출판기념회를 열었다.업무지침서라고 하면 사무실 서랍 속 편람쯤을 떠올리기 쉽다. 조민재 은대고전문헌연구소장은 발간사에서 이 책이 "단순한 지침서가 아니라 법전류에 속하는 책자"라고 짚는다. 이유가 있다. 조선의 법은 기본적으로 임금의 명령인 '수교(受敎)' 형식으로 반포됐다. 어떤 현안을 두고 임금과 신하들이 협의해 결정한 내용이 '왕명'이라는 모양새를 갖추고 세상에 나갔다. 법전을 편찬한다는 것은 새 법을 짓는 일이 아니라, 이미 내려진 왕명들을 추려 법조문으로 다듬는 일이었다. 왕명이 드나드는 길목에 앉은 승정원이 그 작업에서 빠질 수 없었던 까닭이다.그런데 조선 500년 동안 나라가 대대적으로 편찬한 법전은 <경국대전>(1485년)을 비롯해 <속대전>(1746년), <대전통편>(1785년), <대전회통>(1865년) 네 가지뿐이다. 법전과 법전 사이가 짧게는 수십 년, 길게는 200년 넘게 벌어진다. 그 사이에 조선은 어떤 규정으로 굴러갔을까. 조 소장은 "그러한 시대적 간극을 메워 주는 것"이 각종 수교집과 승정원의 업무규정집이라고 설명한다. <은대편고>를 두고 "조선이라는 국가시스템 자체를 이해하기 위한 기본서"라고 말하는 이유다.책의 짜임새는 승정원이 일하던 방식을 그대로 닮았다. 여섯 승지는 이·호·예·병·형·공, 여섯 방(房)을 하나씩 나눠 맡아 육조와 임금 사이를 이었다. 책도 이방고·호방고·예방고·병방고·형방고·공방고로 나뉘고, 어느 한 방에 속하지 않는 공통 업무는 '통고(通攷)'로 묶였다. 주제를 추상적으로 분류한 것이 아니라, 승지들이 실제로 일을 처리하는 흐름을 따라 규정과 선례를 배치했다는 게 출판사의 설명이다.차례만 훑어도 조선의 국정(國政)이 손에 잡힐 듯하다. 이방고에는 관원의 임명과 근무평가, 휴가와 사직, 대리청정이 나온다. 분량이 가장 많다는 예방고에는 임금의 행차와 경연, 일기와 실록, 일·월식(日月蝕), 중국·일본과의 외교, 왕실의 혼례와 상례, 그리고 생원·진사시에서 문과에 이르는 과거시험 운영 절차가 줄줄이 이어진다.병방고에는 궁궐 문의 열쇠를 다루는 '궐문약시(闕門鑰匙)'와 군사를 움직일 때 쓰는 증표 '발병부(發兵符)'가, 형방고에는 임금이 직접 죄인을 심문하는 '친국(親鞫)'과 사면령을 반포하는 '반사(頒赦)'가 보인다. 통고의 첫머리 '월령(月令)'에는 임금의 연중 일정이 정리돼 있다. 오늘로 치면 대통령의 연간 일정표인 셈이다.같은 일도 방에 따라 다르게 적힌다. 임금의 거둥을 뜻하는 '동가(動駕)'는 예방고에도, 병방고에도 나온다. 의례의 눈으로 보면 예방의 일이고, 군사 호위의 눈으로 보면 병방의 일이기 때문이다. 하나의 국정 행위에 여러 부서의 절차가 맞물려 돌아가는 모습이다. 대통령이 움직일 때 의전비서관실과 대통령경호처가 각각의 업무 분장에 따라 제 역할을 하는 것과 같다. 한마디로 '협업 매뉴얼'이다.이 책의 서사는 책 바깥에도 있다. 대표 저자인 이강욱 은대학당 명예교수 이야기다. <월간조선>(2019년 5월호)과의 인터뷰에서 그가 들려준 이야기는 이렇다. 전북 임실 출신인 그는 스물세 살이던 1983년 11월, 부산의 한 냉장고 부품 공장에서 유압 프레스 사고로 두 손을 잃었다. 취업은커녕 혼자 밥을 먹는 일부터 다시 배워야 했다. 갈고리형 의수에 펜과 붓을 끼우고 밤낮으로 글씨 쓰는 연습을 했다. 공인중개사 시험에 붙고 공인노무사 1차도 통과했지만, 여러 장의 답안을 손으로 써내야 하는 2차 앞에서 멈춰 섰다. 그때 마음을 정했다고 한다."이럴 바에야 차라리 내가 좋아하는 공부를 하다 죽자"고 결심한 뒤 그가 매진했던 공부는 한문과 역사였다. 전주의 서당에서 5년 동안 사서삼경과 <고문진보>, <통감절요>를 읽었다. 검정고시와 독학사를 거쳐 성균관대 유학대학원을 마쳤고, 1998년 민족문화추진회(한국고전번역원의 전신) 국역위원 시험에 합격해 <홍재전서>와 <일성록> 번역을 맡았다. 사고 뒤 15년 만에 얻은 첫 일터였다.이 명예교수와 승정원과의 인연은 2001년에 시작됐다. 국사편찬위원회가 그해부터 15년에 걸쳐 벌인 <승정원일기> 정보화사업에 초기 팀장으로 참여해 원문에 표점을 찍고 기사마다 제목을 다는 일을 했다. 일기를 구석구석 읽은 것이 그때다. 그는 같은 인터뷰에서 임금과 신하의 말이 생생하게 담긴 이 일기를 "거의 '왕궁신문' 수준"이라고 했다. 동료 연구자들과 <은대조례>를 함께 읽기 시작한 것도 그 무렵이다.2010년 1월, 그는 한국승정원일기연구소를 세우고 부설 교육기관 '은대학당'을 열었다. 사료를 연구하는 학계 사람들과 사료를 정리하는 국책기관 사람들이 한자리에서 토론하는 공부의 장을 만들고 싶었다고 한다. 사무실이 없어 서울역 앞 대우재단빌딩 세미나실을 빌렸다. 1기 수강생 21명과 첫 수업을 한 것이 그해 3월이다.<은대조례>는 학당의 교재가 됐고 2012년 한국고전번역원에서 번역서로 나왔다. 학당 3·4기 수강생들이 번역한 <정원고사>는 2015년 서울대 규장각한국학연구원의 자료구축 사업에 선정돼 서울대학교출판문화원에서 <교점역해 정원고사>로 출간됐다. 연구소는 2019년 사단법인으로 전환하면서 지금의 이름을 얻었다.남은 것이 <은대편고>였다. 앞선 두 문헌의 10배쯤 되는 분량이어서 쉽게 손대지 못했다고 그는 이 책 머리말에서 고백했다. 2018년, 연구소 산하 조선시대법전강독회가 마침내 강독을 시작했다. 다섯 팀으로 나눠 이윤희(이방고·호방고), 조경임(예방고), 추소령(병방고), 이상설(형방고·공방고) 선생이 각 편을 이끌었고, 이 명예교수는 과거시험 부분과 통고를 맡으면서 전체 자문과 교열을 겸했다. 강독과 번역이 2022년 말까지, 감수와 교열·윤문·교정이 2023년부터 이어졌다.눈길을 끄는 것은 역자들의 이력이다. 중국어과, 중어중문학과, 사학과, 국어국문학과. 전공은 제각각인데 약력마다 같은 줄이 있다. '은대학당 사료연구 일반과정과 전문과정 수료'. 학당에서 사료 읽는 법을 배운 이들이 한국고전번역원 번역위원이 되고, 다시 학당의 숙원을 푸는 데 힘을 보탰다. 연구소 누리집에 실린 조민재 소장의 소개 글은 연구소가 할 일을 세 갈래로 꼽는다. 기록유산을 함께 읽고 연구하는 일, 읽는 법을 가르쳐 물려주는 일, 그리고 번역하는 일이다. <은대편고>는 그 셋이 한 책에서 만난 결실이다.8년 동안 그에게 배웠다는 한 수강생은 같은 <월간조선> 기사에서 스승을 두고 "근거 자료를 다 찾아서 학생으로 하여금 '승복'하게 만든다"고 했다. 조민재 소장도 학당 8기생이다. 예방고 번역을 이끈 조경임 전 은대학당장의 권유로 2017년에 입학해 일반과정 2년, 전문과정 2년을 마쳤고, 2024년 소장을 맡았다. 조 소장은 이 책 발간사에 이렇게 적었다.고전 번역에는 오래된 딜레마가 있다. 전문 용어를 요즘 말로 풀어 쓰면 당대 제도의 정확한 뜻이 흐려지고, 원어를 그대로 두면 독자가 길을 잃는다. 연구진은 제3의 길을 택했다. 본문은 제도사적으로 정확하게 옮기되, 설명이 필요한 역사 어휘 1200여 개를 따로 추려 한 권의 사전으로 독립시켰다. 가승지(假承旨), 감결(甘結), 표신(標信), 해유(解由)… 한 줄짜리 뜻풀이가 아니라 그 말이 어떤 제도 안에서, 누가, 어떤 상황에서 썼는지를 풀어 주는 방식이다.표제어마다 <은대편고>의 어느 편, 어느 조항에 나오는지도 밝혀 두 권을 오가며 읽게 했다. 조 소장은 앞의 소개글에서 <승정원일기>를 읽으려면 한문 실력만으로는 모자라고 "조선시대의 제도와 사상, 문서와 어휘 등에 대한 지식"까지 갖춰야 한다고 썼다. 어휘사전은 그 문턱을 낮추는 디딤돌이다.번역의 바탕도 단단하다. 서울대 규장각한국학연구원 소장본을 저본으로 삼고, 여러 이본과 <승정원일기>, <일성록>, <정조실록>의 해당 기사를 대조해 틀린 글자, 빠진 글자, 덧들어간 글자, 뒤바뀐 글자를 바로잡았다. '교점역주(校點譯註)'라는 네 글자에 교감·표점·번역·주석의 공정이 다 들어 있다.이 책이 꽂힐 자리는 <승정원일기> 옆일 것이다. <승정원일기>가 날마다의 국정을 시간순으로 적은 기록이라면, 업무지침서는 그 많은 행위 뒤에서 어떤 규정과 관행이 작동했는지를 알려 주는 열쇠다. 1994년에 시작된 <승정원일기> 번역은 아직도 갈 길이 멀다.이 명예교수는 <월간조선> 인터뷰에서 인공지능이 이 일기를 번역할 날이 머지않았다고 내다보면서, 그렇다면 기계가 참고할 조선시대 법전과 관서지(官署誌)부터 번역해 쌓아 둘 것인지 고민해야 한다고 말했다. 사람이 읽든 기계가 읽든, 일기를 읽으려면 이 열쇠가 먼저 있어야 한다는 얘기다. 출판사 표현을 빌리면 조선의 국정 기록을 '읽는 자료'에서 '이해할 수 있는 시스템'으로 바꾸는 작업이다.정가 20만 원, 1880쪽. 누구나 선뜻 집어 들 책이 아니다. 그래도 이런 책이 나왔다는 사실은 기억해 둘 만하다. 대학도 국책기관도 아닌 민간 사단법인이, 학당에서 길러 낸 번역가들의 힘으로, IBK기업은행의 후원을 받아 25년 묵은 숙제를 끝냈다. 조준희 이사장(전 IBK기업은행장)은 격려사에서 고전 번역을 시·공간을 가로질러 나무를 옮겨 심는 일에 비유했다.9월 12일 출판기념회에는 70여 명이 모였다. 참석자 명단이 곧 이 연구소가 걸어온 길이다. 한문학과 한국사, 동양사, 고문서를 전공한 전·현직 대학교수들, 한국고전번역원과 국사편찬위원회의 번역·연구위원들, 국립중앙박물관과 국립민속박물관, 동북아역사재단 사람들의 이름이 나란히 올라 있다. <은대편고> 역자를 비롯한 학당 식구도 30여 명이 자리를 지켰다.조준희 이사장과 조민재 소장, 전경목 전 소장(전 한국학중앙연구원 교수), 이강욱 명예교수가 인사말을 했고, 김흥식 태학사 사장과 황병돈 홍익대 부총장, 조범환 서강대 교수, 장상훈 국립민속박물관장이 축사를 했다. 사료를 연구하는 사람과 사료를 정리하는 사람이 한자리에 모이는 것. 16년 전 서울역 앞 빌린 세미나실에서 이 명예교수가 그리던 풍경이다.은대고전문헌연구소는 이 자리에서 다음 과제를 내놓았다. 2030년까지 <경국대전>, <속대전>, <대전통편>, <대전회통>, 조선의 4대 법전을 번역하겠다는 계획이다. 법전과 법전 사이를 메웠으니 이제 법전 속으로 들어가겠다는 얘기다. 7년 전, 이 명예교수가 던진 그 고민에 연구소가 내놓은 답이기도 하다.