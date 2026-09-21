사의 표명한 강훈식 비서실장, 인사검증 논란 책임졌나

[기사대체 : 21일 오후 1시 57분]
강훈식 대통령 비서실장이 21일 오전 이재명 대통령에게 사의를 표명했다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 브리핑을 통해 구체적인 사의 표명 배경 언급 없이 이를 알렸다.
2차 개각에서 지명된 김승원 법무부 장관 후보자·용혜인 성평등부 장관 후보자의 낙마로 불거진 최근 인사 검증 논란에 책임을 지는 차원으로 해석된다. 대통령 비서실장은 장관급 이상 공직자 인사를 다루는 청와대 인사위원회의 당연직 위원장을 맡고 있다.
이와 관련해 청와대 고위 관계자는 "이 대통령이 지난주 기자회견에서 국정을 바라보는 국민의 시선에 대해 자신의 부족함 탓이라고 수차례 말씀하신 상황에서 대통령을 보좌하는 비서실장으로서 종합적 책임을 지는 차원에서 사의를 표명한 것"이라고 설명했다.
참고로 이 대통령은 지난 18일 현안 기자회견 당시 모두발언에서 최근 국민의 실망과 걱정은 "모두 저의 부족함 때문"이라고 밝힌 바 있다. 특히 최근 인사 검증 논란과 관련한 참모진 개편 가능성 등을 묻는 말에는 "(발탁한 인사에 대해) 우리가 판단한 것과 또 다른 판단들이 제기되기도 하는 것은 그런 점까지 대비하고 준비하지 못한 우리의 잘못과 부족함일 것"이라며 인사시스템 재점검 의사를 밝혔다.
이에 대해 강유정 청와대 수석대변인은 이날 KBS라디오 <전격시사>와 한 인터뷰에서 "(인사는) 대통령의 이름으로 지명과 임명이 되는데 그전에는 인사위원회와 인사위원장의 책임도 있다"라며 "(인사시스템 재점검을) 금요일에 말씀하시는 순간 이미 검토는 시작됐다고 보시면 될 듯하다"라고 말한 바 있다.
청와대가 강 실장의 사의 표명을 알린 시점도 주목된다. 대통령의 현안 기자회견이 해외 순방과 추석 연휴 이전에 열리면서 최근 이어지던 국정 지지율 하락세를 막은 것과 같은 맥락으로 해석될 수 있어서다(관련기사 : 10주 만에 하락 멈췄다... 이 대통령 국정지지율 34.8% https://omn.kr/2juw4
).
국민의힘 등이 김승원 법무부 장관 후보 자진 사퇴 이후에도 추가 의혹을 담은 탄원서의 청와대 제출 여부 등을 문제 삼으면서 공세를 펴고 있는 상황인 만큼, 인사 검증 논란에 대한 문책과 청와대의 시스템 재점검 의지를 강 실장의 사의 표명 사실을 알리면서 드러낸 것으로도 풀이할 수 있다.
한편 이 대통령의 사의 수용 여부와 시점은 명확히 정해지지 않은 상황이다.
이 대통령은 이날 오후 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 참석 및 멕시코 국빈방문을 위해 출국할 예정이다. 통상 비서실장은 대통령 해외순방시 동행하지 않고 국내 현안을 챙겨온 점을 감안할 때, 강 실장은 오는 27일 이 대통령 귀국 전까지 비서실장의 직무를 그대로 수행할 것으로 예측된다.