대전 양대노총, 생활 임금 정상화 촉구

큰사진보기 ▲한국노총 대전 지역본부와 민주노총 대전지역본부는 21일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 2027년 생활임금을 올해보다 10.6% 오른 시급 1만3320원 보장과 시·구 동일 적용, 민간 위탁·용역·하수급 노동자로의 적용 확대, 미적용 기관 제재, 결정 과정의 민주성과 투명성 보장 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국노총 대전지역본부와 민주노총 대전지역본부는 21일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 2027년 생활임금을 올해보다 10.6% 오른 시급 1만3320원 보장과 시·구 동일 적용, 민간 위탁·용역·하수급 노동자로의 적용 확대, 미적용 기관 제재, 결정 과정의 민주성과 투명성 보장 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국노총 대전지역본부와 민주노총 대전지역본부는 21일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 2027년 생활임금을 올해보다 10.6% 오른 시급 1만3320원 보장과 시·구 동일 적용, 민간위탁·용역·하수급 노동자로의 적용 확대, 미적용 기관 제재, 결정 과정의 민주성과 투명성 보장 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 양대노총이 이장우 전 대전시장 재임 기간을 생활 임금의 '잃어버린 4년'이라고 비판하며, 내년도 생활 임금을 대폭 인상하고 적용 대상을 확대하라고 촉구하고 나섰다. 대전의 생활임금이 전국 16개 광역시·도 중 14위로 최하위권에 머무는 만큼, 민선 9기 첫 생활 임금 결정에서는 저임금 노동자들의 생활을 실질적으로 개선할 결단이 필요하다는 주장이다.한국노총 대전지역본부와 민주노총 대전지역본부는 21일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 2027년 생활임금을 올해보다 10.6% 오른 시급 1만 3320원으로 결정하라고 요구했다. 이번 기자회견은 오는 22일 대전시 생활임금위원회 개최를 앞두고 양대노총의 공동 요구를 밝히기 위해 마련됐다.이들에 따르면, 생활 임금은 최저임금만으로 감당하기 어려운 노동자의 인간다운 생활을 보장하고 지역사회의 불평등을 완화하기 위한 제도다. 그러나 올해 대전시 생활 임금은 시급 1만 2043원으로 전국 평균 1만 2233원에도 미치지 못하며, 적용 범위 역시 충분히 넓어지지 않았다는 게 이들의 지적이다.이들은 기자회견문에서 "대전시는 지난 민선 8기 4년 동안 노동 배제적 정책으로 일관하며 전국 광역시도 중 최하위권 수준을 벗어나지 못했다"고 비판했다. 이어 "재정 자립도와 인구 규모가 비슷한 광주와 비교하면 올해 기준 월 26만 원, 연 300만 원 이상 차이가 나고 지난 4년간 격차는 총 1000여만 원에 달한다"며 "대전 지역 노동자들의 잃어버린 4년을 누가 보상할 것인가"라고 따져 물었다.양대노총은 대전시가 제시한 내년도 생활 임금안에 대해서도 강력하게 비판했다. 이들은 대전시가 정부의 공공 부문 기간제 노동자 적정 임금 최저선인 최저임금 대비 118%, 시급 1만 2630원을 단순히 따르는 안을 제시했으며, 대전세종연구원의 가계지출·가계소득 모형에 따른 생활 임금 제시안도 자의적으로 축소했다고 주장했다.그러면서 이들은 "이런 대전시의 태도는 저임금 노동자들의 생존권을 외면했던 지난 4년을 그대로 답습하겠다는 처사"라고 비난했다.이들이 요구한 시급 1만 3320원은 월 209시간 기준 278만 3880원이다. 이들은 내년도 최저임금과 물가 상승을 반영한 실태 생계비, 유사 근로자인 9급 1호봉 공무원 임금, 전국 생활 임금 수준 등을 종합해 요구액을 산정했다고 밝히면서 "2027년 생활 임금을 1만 3320원으로 현실화하고 대전시와 5개 구에 모두 동일하게 적용하라"고 촉구했다.생활임금 적용 대상 확대도 이들의 핵심 요구다. 이들은 대전시가 2022년 이후 적용대상을 동결하고 있으며, 5개 자치구는 직접고용 노동자에게만 한정하고 있다고 지적했다. 이들은 "시 발주 용역 및 하수급, 외주 노동자는 물론, 5개 구청 역시 조례개정을 통해 민간 위탁 노동자까지 실질적 사용자의 책임을 다해 적용 범위를 확대하라"고 요구했다.생활 임금을 계산할 때 포함하는 임금 항목인 '산입 범위'에 대해서도 "식대와 교통비 등 복리후생 성격의 수당까지 포함하면 생활 임금 인상의 실질적인 효과가 줄어들 수 있다"며 "생활 임금은 법정 수당의 기초인 통상 임금과 목적과 기능이 다른 정책적 임금이다. 따라서 해당 수당을 산입 범위에서 제외해야 한다"고 주장했다.아울러 대전도시공사·대전교통공사·대전시설관리공단 등 3개 공공 기관에서 3년 연속 생활 임금에 미달하는 사례가 발생했다고 주장하면서, 실태 조사에 그치지 말고 준수를 담보할 제재와 인센티브 제도를 마련하라고 촉구했다.그러면서 현재 대전시 생활임금위원 13명 중 노동자 위원은 2명뿐임을 지적한 뒤, 노동자 참여 비율을 최소 30% 이상으로 확대하고, 자치구에도 노동 단체 추천 위원을 위촉하며 심의 회의를 공개해야 한다고 주장했다.이날 발언에 나선 김율현 민주노총 대전본부장은 "최저임금만으로 감당하기 어려운 인간다운 삶을 보장하고 생활 안정을 도모하는 목적으로 도입한 생활임금 제도가 제 역할을 하고 있지 못한 현실을 직시해야 한다"며 "생활 임금을 적용받아야 할 노동자들이 여전히 적용받고 있지 못한 이 현실을 올해는 반드시 개선해야 한다"고 강조했다.임현희 한국노총 대전본부 여성국장이자 대전시설관리공단노동조합 위원장은 상시·지속 업무를 하는 무기계약직 노동자들이 생활 임금 적용에서 배제되는 현장 문제를 지적했다. 그는 생활 임금이 "고물가 시대에 노동자가 가족과 함께 최소한의 인간다운 존엄을 지키며 살아가기 위한 생존의 마지노선"이라며 고용 형태에 따른 차별 없는 적용을 요구했다.현장 발언에 나선 김병준 공공운수노조 대전지역일반지부장은 "대전시는 생활 임금 조례의 취지에 맞게 시 예산이 투입되는 모든 위탁·용역 사업의 노동자들에게 당장 생활 임금을 적용해야 한다"고 주장하면서 "생활 임금 인상과 확대는 단순한 비용의 문제가 아니라 대전시가 노동의 가치를 어떻게 대하는지, 시민의 삶을 얼마나 책임지려 하는지 보여주는 척도"라고 강조했다.이날 기자회견 참가자들은 ▲생활 임금 1만 3320원 보장 ▲시·구 동일 적용 ▲민간위탁·용역·하수급 노동자로의 적용 확대 ▲미적용 기관 제재 ▲결정 과정의 민주성과 투명성 보장 등 요구하는 구호를 외쳤다. 기자회견 후에는 이들의 주장이 담긴 요구안을 대전시 관련 부서에 전달하기도 했다.