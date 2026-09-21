[돈각스님의 석성잡설] 추석과 장강의 잔

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큰사진보기 ▲돈각스님 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

옛사람들은 팔월을 '둥둥 팔월'이라 불렀다. 음력 팔월 한가위가 있어서다. 가장 풍요로운 절기로 기쁨을 함께하며 나누는 시절이다.삼국시대부터 '가배'로 불린 한가위 명절은 '가위'(가운데)라는 순우리말의 이두식 표현이다. 가을의 한가운데를 말한다. 음력 8월 보름을 가리키는 추석은 서양의 추수감사절과 같은 날이다.추석은 정월 대보름과 함께 보름(15일) 명절이다. 정월 대보름은 새해에 처음 맞는 보름이라서, 추석은 수확하는 시기의 보름 명절이라 중요하게 여겼다. 이 때에 뜨는 보름달은 만월이다. 수확 직전에 알곡이 꽉 찬 모습을 비유했다. 달의 형상 가운데에 풍요를 상징하는 만월이다. 그래서 보름 명절을 '만월명절(滿月名節)'이라 불렀다.19세기 초부터 명절이란 낱말이 널리 쓰였다. 다산 정약용의 차남인 정학유가 1816년에 지은 월령체(매달 해야 할 일을 노래하는 형식)의 <농가월령가> '8월령'에 나오는 명일(明日)이 '명절(名節)'로 변한 것이다.이 가사에서 "북어 쾌(스무 마리를 꿴) 젓조기로 추석 명일 쉬어보세"라고 즐거운 명절을 쇠자고 했다. 철마다 하는 농사일과 풍속, 예의범절 등을 기록한 농가(農歌)로, 농사일할 때 노동요였다.추석에는 "신도주(新稻酒, 햅쌀로 빚은 술) 오려(올해 햇벼) 송편, 박나물, 토란국을 선산(조상묘역)에 제물하고 이웃집 나누어 먹세"라고 '8월령'에서 노래했다. 깨끗한 술과 가장 신선한 음식을 먼저 조상께 바친 다음, 이웃들과 같이 나눠 먹는 마을공동체 문화를 즐겼다.이때 음복하는 것은 조상들이 내려준 복된 음식을 나눠 먹는 전통적인 풍습이다. 나눠 먹은 음식이 골고루 나눌 수 없었기 때문에 고깃국에 밥을 말아 많은 사람들이 먹도록 한 국밥도 생겨났다.이 풍습은 고대 중국 역사에 나오는 '장강(長江)의 잔(盃)'과 비슷하다. 명나라 때 나관중의 소설 <삼국지연의>(1522년)에 실려있는 이야기다. 조조가 208년 동짓달 적벽대전을 앞두고, 장강(지금의 양쯔강)에 띄운 배 위에서 연회를 베풀던 중 술잔을 들고 읊었던 노래 <단가행(短歌行)> '횡삭부시(橫槊賦詩)'시에서 유래했다. 즉흥시인데, 조조가 말 위에서 "창을 가로로 잡고, 시를 짓다"는 뜻으로 영웅의 기개와 풍류를 일컫는 한자성어다.송나라 때 소동파의 시 <적벽부(赤壁賦)>(1082년)에도 나온다. 하지만 명나라 말의 <고금현문>(1640년경)에 "장강의 뒷물결이 앞 물결을 밀어낸다"는 세대교체와 시대의 흐름을 비유한 장강의 속담이 더 유명하다.그때 선상 연회는 조조의 위군과 손권의 오군(오나라 군사)이 적벽대전을 벌이기 며칠 전, 조조가 장강 위에 뜬 선단에서 장졸들을 집결시켜 술과 음식을 베풀었다. 진중의 노고를 위로하고 단결을 위한 것이었다.조조는 모든 군사들이 다 먹을 수 없으니, 자신의 손에 든 잔의 술을 장강에 부어 다 같이 마시자고 제안했다. 일종의 건배사였다. 장강의 적벽대전에서 손권과 유비 동맹군이 승리해 위나라 조조 대군의 남하를 저지했다.우리나라 추석 명절과 중국 장강의 잔에 얽힌 고사성어는 보이지 않게 연결돼 있다. 마을의 안녕과 군영의 화합 단결을 도모한 통과 의례였다. 전장에서의 승리를 넘어 계절의 풍요를 함께 나누고 배려하는 추석이 있는 팔월에 다시금 생각나는 뒷말이다. 공감과 공유, 배려는 나 자신부터 주위로 퍼져가야 할 가치이다.