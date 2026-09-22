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큰사진보기 ▲가을 들판이 익어가고 있다.널따란 가을 들판이 영글어가는 가을, 지나는 논에 흑미가 풍성하게 익어가고 있다. 밤이 영글고 도토리가 떨어지는 계절, 덩달아 우리의 추석이 다가오고 있다. 지나는 길에 만난 흑미가 영글며 가을을 재촉하고 그리운 추석이 다가오면서, 그리움이 떠오르는 계절임을 알려준다. ⓒ 박희종 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을따라 익어가는 사과가을햇살이 따가운 들판에 곡식이 익어가고, 과일은 살을 찌우며 영글어간다. 추석즈움에 만날 수 있는 시골의 아름다운 풍경이다. 곳곳에서 깨를 털고, 고추를 말리는 아름답고도 한적한 풍경이 가득한 시골이다. 며칠 후면 다가 올 추석, 모두가 행복한 추석이었으면 하는 생각이다. ⓒ 박희종 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석을 향해가는 달먼 하늘에 밝은 달이 떠 있다. 저 달이 꽉 차오르면 우리의 대명절인 추석이다. 오래전의 그리움 속 어머니가 있고, 고향이 있는 추억이 떠오르는 추석이다. 올해에도 모든 일이 잘 이루어 질 수 있도록 추석의 밝은 달이 훤히 비추어 주었으면 하는 바람이다. ⓒ 박희종 관련사진보기

맑은 하늘에 상현달의 그윽한 얼굴이다. 프로야구를 중계하던 아나운서, '저 달이 꽉 차면 추석이지요'라는 멘트가 귀에 닿는다. 그렇다. 추석이 오고 있는 것이었다. 우리 고유의 대명절인 추석이 오고 있다는 징조는 곳곳에서 알 수 있는데, 우선은 집안에서부터 나타난다. 어느 순간부터 아내의 손길이 바빠졌다.집안을 청소하고 밑반찬을 만드는 아내는 긴장한다. 아이들이 온다니 청소기도 돌려야 하고, 2박 3일 먹을거리를 준비해야 하며 바리바리 싸줄 음식도 준비해야 한다. 며칠 전에 참기름도 짜 놓으니, 마음이 뿌듯하다.바쁜 것은 아내뿐이 아니다. 한 달 전에 깎았던 잔디가 또 자랐다. 정원에 나뭇잎도 수북이 떨어졌다. 나뭇잎도 쓸어내고, 잔디를 깎아야 한다. 며칠 전부터 잔디밭을 오가며 잡초를 뽑았다. 잡초를 뽑아내고 잔디를 깎는 일도 쉽지 않다. 50여 평은 넘을 듯한 잔디밭을 관리하는 것은 고단하다. 정원수를 정리하고 잡초를 뽑고, 잔디를 깎아내야 하는 일, 늙음엔 쉽지 않은 일이다. 아이들이 찾아오는데 집이 깔끔해야 마음이 편안해서다.초가지붕 위에 앉아 있던 하얀 박꽃에 달빛이 내려왔다. 하얀 박꽃과 휘영청 밝은 달이 눈부시게 하얗던 고향은 오간 데 없다. 그렇게도 잘 어울리던 초가집과 추석쯤의 보름달, 이젠 추억으로나 만날 수 있는 풍경이다. 고무신 한 켤레가 감사하고, 밤 한 톨이 고맙던 시절은 오고 간데없다. 캐리어를 끌고 공항으로 달려가는 추석이 되었지만, 아직도 가슴에는 그리운 추석이다. 동네 입구에도 추석이 온다는 징조는 보인 지 오래다.동네로 들어오는 길은 벌써 정리되었다. 봄부터 수북하게 자라 시골임을 알려주던 풀숲이었다. 꽃이 피고 풀이 수북한 풀숲에 이슬이 내려앉았다. 아침 햇살에 반짝이는 모습은 시골에서나 보는 즐거움이었다.이슬 위에 떨어진 햇살, 맑음에 영롱함이 어우러짐은 가는 걸음을 멈추어야 했다. 추석이 점점 다가오는 어느 날, 한 무리의 사람들이 모여들었다. 예초기를 짊어진 사람들이 길가의 풀을 깎기 시작했다. 순식간에 정리된 길이 훤해졌지만, 어쩐지 허전함은 오래 전 사람인가 보다.풀을 깎는 기계, 예초기의 활약은 전국을 요동치게 한다. 동네 사람들이 모여 낫을 들고 풀을 깎던 시절은 오간 데 없다. 예초기를 메고 동네 입구의 풀을 깎고, 조상들 산소에 풀을 깎는 소리에 전국이 떠들썩하다. 뒷산에도 한 무리의 사람들이 북적이고, 가는 곳마다 차량이 줄을 서 있다.오랜만에 형제들이 모여 벌초하고 삶의 이야기를 나누는 모습이다. 세월은 변해 점점 산소가 줄어들고, 봉안묘가 자리 잡아가고 있지만, 아직은 벌초하는 소리가 산골에 진동한다. 곳곳에는 벌초 대행을 한다는 현수막도 있다. 주소를 알려주고 요금을 보내면, 순식간에 벌초가 해결되는 시절이다. 곳곳에는 현수막이 걸려있다.지방마다 유명 인사(?)들이 추석 명절의 인사말을 전하는 현수막이다. 언제 그렇게 친절했다고 곳곳에 인사말을 전하고 있다. 수도 없는 유명 인사들이 좋은 자리를 차지하고 있지만, 다정스러운 현수막도 보인다. 동네입구에 고향 방문을 환영한다는 문구다. 돈을 벌어 먹고살기 위해 떠났던 고향, 산소가 있고 부모님이 계신 곳을 찾는 귀향객을 위한 현수막이다. 그리운 고향에 부모님은 계시지 않지만 그리움이 있는 추억의 터전이다.추석이 다가오고 있음을 알 수 있는 또다른 곳은 재래시장의 풍성함이다. 추석 용품을 산더미처럼 쌓아 놓고 손님을 기다리고 있다. 햅쌀이 있고, 각종 과일이 있으며 다양한 제사용품들이 쌓여있다. 마을버스를 타고 나온 어르신들이 주차장에 앉아 있다. 바리바리 보따리를 옆에 놓고 삶의 이야기를 나눈다. 밝은 햇살 아래 나란히 앉은 어르신들, 같은 동네나 같은 방향으로 가는 이웃들이다. 멀찍이 할아버지도 앉아 있다. 시골장에 나선 할머니를 따라나선 할아버지다. 자식들이 찾아올까 궁금하지만 차례상을 준비하기 위해서다.노점상도 추석은 벌써 와 있다. 소량으로 쌓여있던 물건들이 수북하게 양을 늘렸다. 과일을 쌓아 놓고 지나는 손님을 불러 세운다. 봄부터 길러낸 농작물들이 가판대에 가득하다. 붉은 고추가 있고 늙은 호박이 있으며, 다양한 과일들도 한자리를 차지했다. 우선은 제철인 포도가 우선이고, 붉은 감도 수북하다. 단감 한 개를 불쑥 내밀며 맛을 보여준다. 한 개라도 팔아보려는 노점상들의 손길이 바쁘다. 감을 따고 밤을 털어 차례상에 놓던 시절은 지났고, 시장에서나 볼 수 있는 세월이다. 계절은 가을을 풍성하게 한다.산에는 알밤이 익어가고, 도토리가 영글어 간다. 곳곳에선 버섯이 돋아났고, 긴 제방엔 호박이 누렇게 변해간다. 여름을 버텨냈던 수수가 고개를 숙였고, 누런 들판에 새 떼가 유영한다. 곱게 익어가는 벼는 고개를 숙인 지 오래고, 익어가는 콩잎이 누렇게 변해간다. 아직도 산소의 벌초가 남았는지 새벽부터 예초기 돌아가는 소리가 부산하다. 한 무리의 사람들이 풀을 깎느라 여념이 없다. 추석이 임박했음을 알리는 다급한 소리다.로컬마트 주차장엔 차량이 가득하다. 물건 진열을 위해 오는 현지인들과 물건을 사러 오는 손님들이 많아서다. 지방에서 생산되는 싱싱한 물건들이 순식간에 팔려나간다. 연간 매출액이 수억이 넘어가는 로컬마트는 싱싱함을 무기로 손님들을 모으고 있다. 추석이 다가오면서 농사를 짓는 현지인들도 마음이 바쁘다. 채소를 길러내고, 가공하여 로컬마트에 내놓기 위해서다. 가슴에도 추석은 오고 있다. 그리움 속의 추석이다.휘영청 밝은 달이 근엄하게 비추는 초가집, 그 위엔 하얀 박꽃이 피고 둥근 박이 열렸었다. 감나무엔 붉은 감이 바람 그네를 타던 추석쯤의 고향, 이젠 그리움 속에 남아 있는 추석의 모습이다. 친구들이 있고, 부모님이 계셨던 세월은 갔고, 아름다운 그리움만 떠오르는 추석쯤의 기억이다.