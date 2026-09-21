왜 송편은 보름달 모양이 아니라 반달일까

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큰사진보기 ▲깨송편냉동송편 ⓒ 송미정 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 에도 실립니다.

한 달 전, 유치원에서 식중독 예방을 주제로 영양교육을 했다. 5세부터 7세까지 아이들과 함께 수업을 하면서 식중독을 예방하려면 손을 깨끗하게 씻어야 하고, 음식은 익혀 먹어야 한다는 이야기를 나눴다. 수업을 마무리할 무렵 아이들에게 물었다."얘들아, 다음 달에 우리나라의 큰 명절이 하나 있어요. 무슨 날인지 아는 사람?"그런데 손을 드는 아이가 없었다. 5세도, 6세도, 7세도 마찬가지였다."9월에는 추석이 있어요. 추석에는 가족들이 모여서 친척들과 시간을 보내기도 하지요. 추석에 무엇을 할까요?" 그러자 여기저기서 대답이 나왔다."세배해요." 웃음이 나왔다.세배는 설날에 하는 것인데 아이들에게는 명절이라는 개념 자체가 아직 선명하게 구분되지 않는 모양이었다. 그래서 다시 물었다."그럼 추석에는 무엇을 먹어봤어요?""떡국이요!"이번에는 자신 있게 대답하는 아이들이 많았다.떡국. 역시 설날 음식이다."떡국 말고는?"잠시 생각하더니"전이요." "부침개요." 하는 대답이 간간이 나왔다.아이들에게 추석은 아직 낯선 명절인지도 모르겠다.생각해보니 설날이면 떡국을 먹고, 어른들께 세배를 하고, 세뱃돈을 받는 분명한 모습으로 남아있다. 그런데 추석은 어떨까. 예전처럼 모든 가족이 한자리에 모여 차례를 지내고, 송편을 빚고, 성묘를 하는 집은 이제 많지 않다. 우리 집도 그렇다.명절이면 고향에 내려가는 대신 여행을 가기도 하고, 가족끼리 외식을 하거나 각자의 시간을 보내기도 한다. 요즘 아이들에게 명절은 예전과는 꽤 다른 모습으로 존재한다. 그래서인지 아이들이 추석을 잘 모른다는 사실이 한편으로는 이해가 되면서도 정월대보름이나 단오도 아닌, 우리나라에서 손꼽히는 큰 명절인 추석을 아이들이 잘 모른다는 것이 생각보다 크게 다가왔다.아이들에게 명절은 자연스럽게 전해지는 것이 아니라, 이제는 누군가가 이야기해주어야 하는 것이 되었구나 싶었다.집에 돌아와 초등학생인 딸에게 물었다."너는 추석이 뭐라고 생각해?"다행히 딸은 바로 대답했다."송편 먹고, 보름달 보면서 소원 비는 날."역시 학교에서 배운 모양이다.그런데 딸이 갑자기 나에게 물었다."엄마, 그런데 왜 송편은 반달 모양이야?"추석 하면 보름달인데, 왜 우리가 흔히 보는 송편은 동그란 보름달 모양이 아니라 반달 모양일까(송편은 지역마다 모양이 다르다. 강릉은 손가락 자국을 내고 충청도는 호박 모양, 제주도는 비행접시 모양 등)? 아이에게 설명해주고 싶었지만 바로 답이 나오지 않았다. 그래서 찾아보기 시작했다.추석(秋夕)은 한자로 풀면 '가을 추(秋)'에 '저녁 석(夕)'이다. 말 그대로 하면 '가을 저녁'이다. 예로부터 추석은 가을에 수확한 곡식과 과일을 나누고, 가족들이 함께 시간을 보내며 풍요로운 계절을 맞이하는 중요한 명절이었다. 그리고 추석 하면 빼놓을 수 없는 것이 보름달이다. 가을밤 환하게 뜬 보름달을 바라보며 가족의 건강과 행복을 빌기도 했다. 그런데 정작 그날 먹는 대표적인 음식인 송편은 반달 모양이다.송편의 반달 모양에는 여러 해석이 있지만, 흔히 반달이 점점 차올라 보름달이 되는 모습에 앞으로의 발전과 풍요를 바라는 마음을 담았다는 이야기가 전해진다. 지금은 꽉 찬 보름달이지만, 다시 새로운 달이 시작되고 조금씩 차오르는 것처럼 앞으로 더 좋은 일이 생기기를 바라는 마음이다.그래서 나는 딸에게 이렇게 이야기해주었다."송편은 지금의 보름달처럼 꽉 찬 모습보다 앞으로 더 좋아지기를 바라는 마음을 담아서 반달 모양으로 만들었다고 하네."내 말을 들은 딸이 "그러면 반달이 더 좋은 거네?"라고 해 웃음이 났다. 딸의 말이 어쩌면 맞는 말인지도 모르겠다. 무언가가 이미 가득 차 있는 것보다 앞으로 더 채워질 수 있다는 것. 아이에게도, 가족에게도, 우리의 삶에도 그런 마음이 필요한 것 같다.요즘은 송편을 직접 빚는 집보다 떡집에서 사 먹는 집이 많다. 냉동 송편도 쉽게 구할 수 있고, 전을 직접 부치기보다 간편하게 구입해서 먹기도 한다. 명절에 고향을 찾는 대신 해외여행을 떠나는 가족도 많아졌다. 나 역시 이런 변화를 자연스럽게 받아들이고 있다. 아이들에게 추석이 단순히 '쉬는 날'이나 '여행 가는 날'로만 남는다면 조금 아쉬울 것 같다. 그래서 올해는 아이들에게 추석을 조금 더 이야기해주고 싶다."추석에는 왜 보름달을 볼까?""송편은 왜 반달 모양일까?""옛날 사람들은 추석에 무엇을 했을까?"이런 질문을 함께 이야기하다 보면 아이들이 명절을 조금 다르게 바라볼 수 있지 않을까.요즘에는 아이들과 집에서 간단하게 송편을 만들 수 있는 키트도 잘 나온다. 올해 추석에는 나도 딸과 함께 송편을 빚어볼 생각이다. 그리고 송편을 다 빚은 뒤 보름달을 보며 물어봐야겠다. 반달 모양 송편처럼, 우리 가족의 행복도 앞으로 조금씩 더 차올랐으면 좋겠다.