무릎 꿇은 교장과 호소하는 아이들... 강서구 주민에게 드리는 부탁

큰사진보기 ▲17일 서울 강서구 여명학교에서 열린 옛 염강초등학교 부지 내 유아교육 진흥원과 여명학교 교사(校舍) 건립안에 대한 주민설명회에서 주민들이 여명학교 건립을 반대하는 손팻말을 들고 있다. 여명학교는 '북향민'(북한이탈주민) 청소년의 남한 사회 적응을 돕기 위해 설립된 서울시 유일의 북한이탈주민 청소년 대안교육기관이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.



며칠 전 사진 한 장을 보고 마음이 무너졌다. 그리고 며칠 내내 잠을 잘 수 없었다. 지난 17일 서울 강서구 북향민 청소년을 위한 대안교육기관인 여명학교에서 열린 주민설명회에서 조명숙 교장이 주민들 앞에 무릎을 꿇었다고 알려졌다. 그는 "저희 아이들 좀 품어주세요. 갈 데가 없습니다. 잘못했다면 제가 했으니 아이들이 공부할 수 있게 해주세요"라고 했다.옛 염강초등학교 부지에 여명학교 교사를 새로 짓는 문제를 놓고 주민들의 반대가 이어지자 나온 호소였다. 주민설명회에는 100여 명이 참석했고 일부 주민들은 "기존 계획대로 유아시설만 지어달라", "다른 지역으로 가라"고 요구했다. 조 교장은 지난 20년간 모은 전 재산까지 교육환경 개선을 위해 내놓겠다고 했지만 반대 목소리는 계속됐다.북향민 당사자인 나뿐 아니라 주변의 많은 사람들도 이 소식을 안타까워했다. 내게 가장 먼저 떠오른 것은 아이들이었다. 더 마음이 아팠던 것은 여명학교가 주민 반대로 교사 마련에 어려움을 겪은 것이 이번이 처음이 아니기 때문이다. 아이들이 공부할 학교를 마련하는 일에 왜 한 교육자가 무릎까지 꿇어야 했을까.여명학교 건립을 반대하는 주민들의 모든 주장을 북향민에 대한 편견이나 혐오라고 몰아서는 안 된다고 생각한다.여명학교는 지난 2004년 관악구에 처음 터를 잡은 뒤 중구 명동으로 옮겼다가 은평구로의 이전이 무산됐다. 이후 2023년 3월부터 현 위치인 옛 염강초 건물을 빌려 운영해 왔는데, 내년 2월 사용 기간 만료를 앞두고 있다. 이곳에 정식 교사를 건립하기로 관계기관 간 업무협약이 체결됐지만 주민들의 반대가 시작됐다.주민들은 처음에는 임시사용이라고 했는데 계획이 달라졌다는 점과 충분한 주민 의견수렴이 없었다는 점 등을 문제 삼았다. 서울시 교육청도 교통과 소음, 보행 문제와 주민편의시설 등에 대해서는 주민 의견을 수렴하겠다는 입장이다.주민들이 화가 난 데에는 그들 나름의 이유가 있을 것이다. 하지만 그것과는 별개로 마음에 걸리는 부분이 있다. 일부 주민들은 유아체험시설 옆에 북한배경청소년 학교가 있으면 부모들이 불안해할 것이라는 취지의 주장이 나왔는데, 그 대목에서 마음이 아팠다. 이 아이들이 왜 누군가에게 불안의 대상이 될 거라 생각하는 것일까.여명학교는 2004년 설립된 서울 유일의 북한배경청소년 대안교육기관이다. 그러나 20년이 넘도록 안정적인 자기 교사를 갖지 못했다. 이 시간을 조명숙 교장은 아이들과 함께 버텨왔다.조 교장은 1997년부터 중국에서 북향민 구조와 지원활동을 시작했고 2004년 여명학교 설립에 참여한 뒤 지금까지 근 30년을 북향민과 북한배경청소년들과 함께해 왔다.조 교장은 늘 아이들을 '분노가 없는 아이들'로 키우고 싶다고 말했다. 자신들이 겪은 아픔과 상처를 세상에 대한 분노로 품지 않는 아이들로 키우고 싶다는 것이다. 그렇게 그는 여명학교가 문을 연 뒤 20년 넘게 교육현장을 지켜왔다. 이제는 자신의 재산까지 내놓겠다며 학교를 지키려고 한다.그런 교육자가 결국 주민들 앞에 무릎을 꿇었다.여명학교는 언제까지 어디론가 옮겨 다녀야 하는가. 은평구에서도 받아들여지지 못했고 강서구에서도 "다른 지역으로 가라"는 말을 듣는다면, 그 '다른 지역'은 도대체 어디인가.아이들이 조 교장에게 보낸 글과 메시지는 더 마음을 아프게 했다. 한 학생은 자신의 기도 제목에 "우리 학교 너무나도 주민들의 사랑을 원해요. 정말 많은 사랑을 받을 수 있게 해주세요"라고 적었다.또 다른 메시지에는 자신들 때문에 교장이 고생하는 것을 걱정하는 아이의 마음이 담겨 있었다. 아이를 낳아 엄마가 된 졸업생의 메시지도 마음이 아픈 대목이다. 나는 이 글과 메시지를 한참 들여다보았다. 아이들이 잘못한 것은 아무것도 없다. 그런데 어른들이 풀어야 할 갈등을 바라보며 아이들이 먼저 "주민들의 사랑을 받고 싶다"고 말하고 있다.'분노가 없는 아이들'로 키우고 싶었다는 조 교장의 말과 "주민들의 사랑을 원한다"는 아이의 고백이 겹쳤다. 그 말이 오래 마음에 남았다.나는 이 아이들을 단지 우리가 도와줘야 할 대상으로만 보지 않았으면 한다. 남과 북이 언제 다시 가까워질지는 아무도 모른다. 그러나 언젠가 함께 살아가야 한다면 서로 다른 두 사회를 이해하고 연결할 사람들이 필요하다. 나는 오늘의 북한배경청소년들이 그 역할을 할 수 있다고 믿는다. 물론 이 아이들을 품어야 하는 이유가 훗날 통일에 필요한 사람이기 때문만은 아니다. 이들은 이미 지금 우리와 함께 살아가는 이 사회의 아이들이기도 하다.좋은 교육을 받고 자신의 가능성을 발견하며 무엇보다 "너도 이 사회에 필요한 사람이다"라는 경험을 갖게 해주는 것, 그것이 먼저라고 생각한다. 받아들여진 사람은 그 고마움을 잊지 않는다.나는 대한민국에 와서 대학을 졸업하고 대학원을 거쳐 미국에서 박사학위까지 받았다. 그 과정에서 늘 생각한 게 있다. 내게 이렇게 배울 수 있는 길을 열어주고 나를 받아준 대한민국과 앞으로의 통일한반도를 위해 반드시 기여하며 살겠다는 것이다. 주변의 이웃이 북한 사람이든 남한 사람이든 내가 할 수 있는 일이 있다면 도우며 살겠다는 다짐도 했다.실제로 한국에서 삶을 포기하려 했던 20·30대 남한 청년들을 살리기 위해 밤을 새워 차를 몰고 다니며 만나고 돌보았던 때도 있었다. 이 땅에서 나와 함께 살아가는 우리의 청년들이었기 때문이다.나는 대한민국에서 받은 것이 참 많다. 그래서 감사하다. 누군가가 나를 받아주고 공부할 기회를 주었기에 나 역시 내가 받은 것을 다른 사람에게 돌려주며 살아야 한다고 생각했다.그런데 우리는 북한을 떠나 대한민국에 오기까지 참 많이 쫓겨 다니며 살았다. 국경을 넘고, 숨어 살고, 붙잡힐까 두려워 또 다른 곳으로 옮겨 다녔다. 그렇게 어렵게 대한민국까지 왔는데 이곳에서마저 "다른 곳으로 가라"는 말을 들으며 다시 쫓겨 다녀야 한다면 이 얼마나 슬픈 일인가.강서구 주민들께 조심스럽게 부탁드리고 싶다. 지금 화가 난 이유가 있다는 것도 안다. 행정기관에 따져 물을 것은 따져 묻고, 주민들의 생활과 관련된 문제에는 교육청과 관계기관도 책임 있게 답해야 한다. 서로가 받아들일 수 있는 타협점을 끝까지 찾았으면 좋겠다.그러나 그 과정에서 아이들만은 품어주셨으면 한다. 아이들이 먼저 "우리 학교도 주민들의 사랑을 원해요"라고 말하고 있다. 그 말을 한 번만 마음으로 들어주셨으면 좋겠다.나는 믿는다. 강서구 주민들이 이 아이들을 이웃으로 받아주고 이곳에서 마음 놓고 공부할 수 있도록 품어준다면 아이들은 그 고마움을 잊지 않을 것이다. 강서구의 아이들과도 누가 누구를 경계해야 하는 대상이 아니라 같은 동네에서 함께 자라고 살아가는 친구가 될 수 있을 것이다.그렇게 된다면 그것이야말로 통일 이전에 우리가 먼저 만들어가는 남북통합이 아닐까. 나 역시 대한민국에서 받은 기회와 고마움을 잊지 않고 살아왔듯이 말이다.오늘 여명학교에서 공부하는 아이들이 훗날 어떤 모습으로 성장할지는 아무도 모른다. 통일한반도에서 남과 북을 잇는 사람이 될 수도 있고, 대한민국 곳곳에서 자신이 받은 것을 다른 이웃에게 돌려주는 사람이 될 수도 있다. 그러니 이번에는 이 아이들이 더 이상 다른 곳으로 가지 않아도 되기를 간절히 바란다.