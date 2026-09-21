'호암산성' 탐방에서 보고 깨달은 것

큰사진보기 ▲한우물 조망대에서 서울 전경을 바라보는 호암산성 탐방객 ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲호암산성 인근 한우물 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲호암산성의 석구상 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲호암산성의 성벽들 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲호암산성의 성벽들 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲호암산성의 유적지 발굴현장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲호암산성의 제2 우물과 건물터 유적발굴 현장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲호암산성 정상에서 저 멀리 관악산 연주대가 보인다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 19일 오전 서울 금천구 호암산 인공폭포 앞에 20여 명의 구민들이 모였다. 이들은 '생생 국가유산 호암산성 해피워킹'에 참가한 사람들이었다. 폭포 앞 '호암늘솔길'은 호압사 입구에서 호암산 폭포까지 이어지는 무장애길로, 모두가 편하게 걷을 수 있는 곳이다.이날 행사는 '생생 국가유산 활용사업'의 일환으로 호암산성을 탐방하는 것이었다. 금천구에 50년 가까이 살면서 호암산 한우물과 석구상은 들어봤지만 호암산성 이야기는 조금 생소했다. 금천구 시흥동에 있는 서울 호암산성은 한우물과 석구상과 함께 국가사적 제343호로 지정된 곳이라고 한다.일행들은 가장 먼저 큰 우물이라는 뜻인 '한우물'에 도착했다. 호암산성에 있는 두 개의 연못 중 하나로, 직사각형의 벽은 통일신라 시대와 조선 시대 석재가 섞여 있다. 신라시대 석재 위에 조선 시대 돌이 증축된 모양이다. 시대마다 쓰이는 석재 모양과 크기가 다름을 알 수 있다. 한우물은 임진왜란 시 군용수로도 쓰였다고 전해진다.한우물은 본래 사철 물이 마르지 않았다고 한다. 세월이 흘러 산복도로가 뚫리면서 물이 고갈 돼 지금은 펌프를 이용해 물을 채우고 청소를 하고 있다고 한다. 한때 물이 풍부해 비가 오지 않을 때 이곳에서 기우제를 지냈다는 이야기도 내려오고 있다. 한우물까지 오는 길을 '한우물 전망길'로 부르는데, 서울시 테마산책길 서울 둘레길과 교차해 눈길을 끈다. 서울 둘레길을 걷는 사람들이 한우물과 호암산성 유적지도 함께 둘러볼 수 있는 것이다.한우물 근처 '한우물 전망대'에 다가갔다. 여기서 가까이는 고척돔과 계양산성, 한강 넘어 북한산이 한눈에 들어왔다. 날씨가 맑으면 서해안과 소래포구도 조망할 수 있다고 한다. 호암산성이 전략 요충지라는 것이 실감 났다.한우물 전망대에서 20여 분을 걸었을까. 드디어 산성의 서문으로 추정되는 곳에 도착했다. 벽돌처럼 쌓인 산성 구간이 눈에 들어왔다. 산성은 돌과 큰 바위들이 활용됐다. 해설사가 알려주지 않았다면 그냥 지나칠 수 있는 유적들이다.호암산은 이름에서 유추하듯 바위가 많은 곳이다. 산성을 지을 때도 바위를 활용하고 바위 연결이 끊어지는 위치에는 석축을 쌓아 산성을 지었다. 석축이 무너지면서 등산로로 이용됐다. 호암산성(둘레 1547m)은 통일신라가 한강 유역을 차지하던 시대에 지어졌다고 한다. 동쪽면산을 등지고 서해안까지 넓은 평야가 펼쳐져 왜적을 전망하고 침입을 방어하는 조망과 방어 시설로 활용됐다는 것. 당시 한강 유역의 18개 신라 산성 가운데 북한산성, 남한산성, 이성산성에 이어 네 번째 규모라고 한다.산성을 따라가면서 성벽 남측문으로 추정되는 지점에서 성벽 흔적을 또다시 관찰했다. 수풀에 가려져 희미하지만 산성벽이 분명했다. 앞으로 다시 이곳을 지나간다면 유심히 살펴야겠다는 다짐을 했다.한편, 호암산성 유적지 곳곳에서 발굴 현장이 보였다. 한우물에 이어 두 번째 우물터와 건물터가 있는 것으로 추정되는 곳에 2022년부터 2025년까지 1차로 시굴 조사가 있었다고 한다. 그곳에서 고구려 시대의 관등과 이름이 쓰인 청동 숟가락과 기와 다수가 발굴됐다는 것. 신라시대 산성이지만, 신라인들은 이전 고구려 시대의 명칭을 그대로 사용한 것이다.1차 발굴에 이어 석구상 주변과 성벽 북측 추정문지에서 유적 발굴 공사가 한창 진행 중이다. 유적이 발굴되기 전 주민들이 등산로로 쓰인 유적지에는 우회해 다니도록 '문화재보호구역'이라는 팻말과 펜스가 넓게 쳐져 있었다.가장 전망 좋은 산성 정상에서 저 멀리 관악산 연주대와 기상 관측소가 보였다. 관악산 줄기 따라 삼성산이 오른쪽으로 펼쳐지고 여기서 조금 뻗어 난 호암산에 우리가 서 있었다. 그 옛날 사방을 감시하고 조망 가능한 요충지로 활용됐을 이곳에서 우리는 잠시 호암산성의 역사를 회고했다.호암산성 탐방을 마치고 산에서 내려오면서 일행들은 '플로깅' 체험도 했다. 우리 문화유산의 환경을 아끼고 보호하자는 취지다. 우리 동네에도 아차산성과 행주산성 그리고 남한산성처럼 훌륭한 유적이 존재했다는 사실에 자부심을 느꼈다. 이번 행사를 주관한 교육나눔협동조합 관계자는 "호암산성이 국가유산으로서 역사 유적공원이 조성될 날을 기대한다"라고 말했다.서울 호암산성이 어떻게 발굴되고 보존되는지 현장을 보고 깨달은 게 많다. 그간 무심코 지나쳤던 사적도 가꾸기 나름이라는 사실이다. 역사의 흔적에서 교훈을 새기는 것이 국가유산의 본질일 것이다. 나부터 호암산성에 관심을 두고 응원할 일이다.