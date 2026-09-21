"대통령 공개 압박, 신중했으면" 민주당 최고위서 '추미애 겨냥' 작심 발언

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 21일 오전 경기도 의정부시 경기도북부청사에서 열린 제16차 경기 최고위원회의에서 추미애 경기도지사(왼쪽)와 다른 곳을 응시하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"당 내에서 공개적으로 인사 문제를 지적하는 것도 조금 신중히 했으면 좋겠다."

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큰사진보기 ▲전용기 더불어민주당 최고위원 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전용기 더불어민주당 최고위원의 말이다. 그는 21일 오전 경기 의정부에서 열린 최고위원회의 모두발언을 통해 "이제 당 안팎 각자의 주장만 앞세우기보다 이재명 정부의 성공이라는 공동의 목표를 바라봤으면 한다"며 이같이 당부했다.이재명 대통령이 지난 18일 기자회견에서 인사 논란 등을 사과한 후에도, 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보 지명을 공개 비판한 추미애 경기도지사를 겨냥한 발언으로 해석된다.추 지사는 지난 20일 페이스북에 "행정안전부는 더 이상 윤석열의 용병 김지용 구하기 대변인 노릇을 하지 않았으면 한다"는 글을 올렸다. 이날 최고위에는 추 지사도 참석했다.전 최고위원은 이 자리에서 "최근 당 안팎 모습을 보면 우려를 지우기 어렵다. 인사에 대한 검증과 비판을 넘어, 대통령이 특정한 결론을 받아들일 때까지 연일 공개적으로 압박하고 있는 모양새"라고 운을 뗐다. 그러면서 "대통령이 국민 앞에서 책임을 인정하고 개선을 약속한 뒤에도 압박은 멈추지 않고 있는 것 같다"고 지적했다.그는 "인사에 대한 의견은 누구나 제시할 수 있고 후보자 검증도 철저히 이뤄져야 하지만 과도하게 공개적으로 전선을 확대하는 것과는 다르다"라며 "우리는 야당도, 국정의 평론가도 아니다. 정부의 성패를 함께 책임지는 집권 여당"이라고 강조했다.이어 "의견은 치열하게 전달하되 대통령의 인사권은 존중하고 최종적인 판단이 내려지면 함께 책임져야 할 주체"라며 "대통령의 사과는 더 나은 국정 운영의 출발점이 돼야지 다시 대통령을 몰아붙이는 빌미가 돼선 안 될 것"라고 덧붙였다.전날 이 대통령에게 또 한 번 쓴소리를 던진 유시민 작가를 두고도 '과도하다'고 지적했다. 20일 탁현민 전 청와대 의전비서관이 진행하는 유튜브 방송에 출연한 유 작가는 멸칭을 쓰는 여권 일부 지지자들을 '신발 속 돌멩이'에 빗대며 "그 돌들이 대통령을 정치적으로 고립시키고 있다"고 말했다. "(이 대통령이) 계속 발바닥에 작은 돌멩이들이 있는 채 걸어가실 것 같다"고도 전망했다.이를 두고 전 최고위원은 "참 좋아하는 분이기 때문에 그 충정은 충분히 이해한다"면서도 "대통령의 반성과 사과마저 본인의 주장을 관철할 근거로 삼는 것은 지나치다"라고 평했다.또한 "대통령이 특정인의 진단과 처방을 그대로 받아들여야만 제대로 판단하는 것이 아님을 다시 한 번 되뇌어야 할 것"이라며 "특정한 결론을 받아들일 때까지 공개적으로 대통령을 압박하고 국정을 흔드는 일로 비쳐질 수 있기 때문"이라고 말했다.김민석 대표는 회의 마무리 발언을 통해 "이번 대통령 기자회견은 인사청문회 국면에서 나타났다. 인사 문제와 관련된 내용들이 정책의 전환 등과 연동돼 매우 중요한 계기를 형성한 것이 사실"이라면서도 "우리가 일반적인 비평의 입장에 서 있는 것이 아니라 여당의 멤버들이기 때문에 여당다운 방식으로 앞으로 논의해갈 것"이라고 했다.한편, 최민희 최고위원은 최근 경기도정을 향한 일각의 비난을 문제삼으며 추 지사 지키기에 나섰다. 그는 "최근 경기도와 추 지사를 둘러싼 왜곡과 정치 공세가 이어지고 있다. 심지어 관사와 관용차에 관한 가짜 뉴스로 경기도와 지사를 흔든다"며 "더 문제가 되는 것은 민주당 쪽임을 표방하고 나선 분들에 의해 근거 없는 악의적 정치 공세가 계속되고 있다는 것"이라고 꼬집었다.그러면서 "국민 입장에서 볼 때 민주당 쪽 패널이라는 분들이 민주당 출신 도지사를 방송에서 대놓고 비난·비판하면 이게 도지사에 대한 비판으로 들리겠나? 민주당끼리 왜 싸워, 이렇게 들리지 않겠나"라며 "당 공보국에서 이런 부분은 모니터해 주시기를 간곡히 요청드린다"라고 덧붙였다. "이는 대통령·민주당 지지율을 동시에 떨어뜨리는 행동"이라고도 지적했다.추미애 지사는 이날 회의에서 김 후보자 인선 문제를 거론하진 않았다. 그는 당에 "더 많은 관심과 지원이 필요한 경기 북부에서 당과 도가 함께 머리를 맞대게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "경기 북부 예산은 정부와 상의해서 1000억을 채워주시면 감사하겠다. 1000억 시대를 열어보고 싶다"고 부탁했다.또한 최근 일부 사업 예산 삭감 논란과 관련해 "지금 민선 9기 경기도가 하고 있는 일은 멀쩡한 사업을 깎거나 없애는 일이 결단코 아니다. 이미 멈추게 돼 있던 사업을 어떻게든 살려내고자 하는 몸부림"이라고 해명했다.그는 "경기도는 크게 다쳐 응급실에 실려 들어온 환자를 어떻게든 살려내기 위해 응급 수술을 하고 있는 중이라 이해해 주시기 바란다"며 "왜 이런 중병이 생겼는지, 왜 이런 위기에 부딪혔고 소생술이 필요한지 원인을 끝까지 찾아내서 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 재정의 체질 자체를 바꾸도록 하겠다"라고 강조했다.