"갖고 싶은 게 없다"는 아이, 결핍 없는 세상이 만든 씁쓸한 장면

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ rozetsky on Unsplash 관련사진보기

AD

초등학교 방과 후 강사로 일하면서 아이들이 글쓰기 교재의 질문에 답하지 못하는 모습을 종종 마주한다. '중국집에서 주문하고 싶은 메뉴와 그 이유는'이라는 질문에 "중국집에 안 가봐서 몰라요"라고 하거나 '친구의 소원 들어주기'라는 주제에는 "저는 친구가 없어요"라고 답하는 아이도 있다. 그중 마음속에 가장 오래 남은 말은 "갖고 싶은 게 없어요"였다.교재의 제시문은 '생일날 받고 싶은 선물과 그 이유를 쓰기'였다. 정말 갖고 싶은 것이 없냐고 다시 묻자 아이는 "엄마가 평소에 다 사줘서 생일날 갖고 싶은 게 진짜 없어요"라고 담담하게 말했다. 평소 성실하고 열심히 공부하는 아이였기에 웃으며 "그래, 엄마가 다 사주셔서 좋겠구나"라고 대답했지만 순간, 어떤 언어로 답해야 할지 길을 잃었었다.어린 시절의 나는 갖고 싶은 것이 많았다. 친구가 가진 질 좋은 공책이나 연필심이 진한 연필, 예쁜 문구류가 부러웠지만 쉽게 가질 수 없었다. 그러나 지금은 스마트폰 화면 몇 번만 두드리면 다음날 현관 앞에 뭐든 배달되는 세상이니 부모들은 아이가 원하기도 전에 필요한 것을 미리 채워준다. 부족함 없이 자라는 것은 분명 축복일 수 있다. 하지만 무언가를 갖지 못해서 생기는 결핍만이 결핍이 아니라 너무 쉽게 채워져서 자신이 무엇을 원하는지 발견할 기회가 줄어드는 것도 결핍이 아닐까 하는 생각이 들었다.방과 후 수업이 있는 날은 퇴근길 풍경도 낯설고 무겁다. 하교시간의 버스에는 출발지에서 일찌감치 자리를 잡은 고등학생들이 좌석 대부분 차지하고 앉아 휴대폰을 보거나 눈을 감고 있다. 창밖을 보거나 뚫어져라 앞만 응시하는 학생도 있다. 다리가 불편해 보이는 노인이 힘겹게 서있거나 무거운 짐을 든 노인이 바로 앞에 서 있어도 자리를 양보하는 학생은 좀처럼 보이지 않는다. 버스 안은 음소거된 화면처럼 고요하다. 학생들은 떠들지 않고 노인들도 말없이 손잡이를 붙잡고 서있다. 나 역시 통로에 서서 노인과 눈이 마주치기라도 하면 씁쓸하게 웃을 뿐이다.어느 날, 버스가 급정거하면서 서 있던 노인 두 명이 연달아 바닥에 넘어지는 일이 있었다. 모두가 놀랐지만 노인들은 다시 일어나 손잡이를 붙잡았다. 그 순간 나는 앉아 있는 학생들에게 " 누가 저 어른들께 자리 좀 양보해 줄래요?"라고 큰소리로 말하고 싶었다. 하지만 결국 입 밖으로 꺼내지 못했다. 모두가 상황을 보았지만 아무도 먼저 움직이지 않았고 끝내 자리를 양보하는 학생도 나타나지 않았다.물론 모든 학생들이 다 그렇다고 매도할 수는 없다. 그러나 그런 풍경을 볼 때마다 '결핍 없는 세상이 만들어낸 또 다른 결핍'은 아닐까 생각하게 된다. 무엇 하나 부족함 없이 자란 아이들은 타인의 불편함이나 나눔의 필요성을 직접 체감할 기회가 적다. 자신이 원하는 것은 언제든 채워지는 환경 속에 익숙하다 보니 타인의 어려움을 헤아리는 '마음의 여백'이 부족해지는 것이다. 내가 가져본 적 없는 절실함처럼 타인이 겪는 어려움이나 배려가 아이들의 감각 세계에서는 너무 멀리 있는 이야기처럼 느껴지는지 모른다.'갖고 싶은 것'이 없다는 것은 역설적으로 '이미 가진 것'의 소중함을 깨닫기 어려워지는 일이기도 하다. 부모가 원하는 것을 미리 사주고 촘촘한 학원 일정과 스마트폰 화면에 둘러싸여 살아가는 아이들은 물질적으로 풍족하지만 또래와 관계를 맺고 깊은 우정을 경험할 기회는 오히려 부족할 수 있다. '갖고 싶은 것도 친구도 없다'라고 말하던 교실의 아이들이 버스 안에서 타인의 존재를 의식하지 못하는 청소년의 모습과 겹쳐 보이는 이유다.버스 안에서 누군가 "요즘은 자리 양보하는 학생들이 없어"라고 하자 한 중년여성이 "요즘 아이들은 예전 우리 때처럼 뭘 해보거나 한 적이 없어요. 부모님들이 다 해주잖아요. 그러니까 하루 종일 앉아서 공부하는 자체가 힘든 거예요"라고 말했다. 그 말을 듣고 나는 질문을 조금 다르게 해야 한다는 생각이 들었다. 아이들이 왜 타인의 불편함을 알아차리지 못하는지를 묻기 전에 우리는 아이들에게 타인의 처지를 헤아리고 먼저 행동해 볼 경험을 충분히 가르치고 있는지 돌아봐야 한다. 타인의 부족함이나 아픔에 공감하기보다 오직 성적과 규격화된 정답만을 강요받으며 자란 아이들에게 타인을 위해 내 자리를 내어주는 마음이 자연스럽게 생겨날 리 없다.배려와 양보는 도덕책에 적힌 문장을 외운다고 생기는 것이 아니다. 내가 불편해 보기도 하고 누군가의 도움을 받아보기도 하며 다른 사람의 입장에서 세상을 바라보는 삶의 경험 속에서 자연스럽게 몸에 익히는 것이다. 학교와 가정에서는 국어와 수학, 좋은 학교에 가기 위해 필요한 것들은 끊임없이 가르치지만 '내가 편한 자리를 다른 사람에게 내어준다는 것은 어떤 의미일까', '나에게 아무렇지 않은 일이 누군가에게는 힘든 일일 수 있을까', '내가 가진 것을 잠시 나누는 경험은 왜 필요할까'와 같은 질문에는 얼마나 많은 시간을 쓰고 있는지 생각해 볼 필요가 있다.아이들에게 일부러 부족함을 만들어 줄 필요는 없다. 하지만 아이들의 삶을 어른들이 지나치게 완벽하게 채워주는 것은 다시 생각해 볼 문제다. 아이들에게 필요한 것은 물질적인 풍족이 아니라 스스로 자신의 욕구를 발견하고 타인의 삶을 바라볼 수 있는 정서적인 여백일지도 모른다.방과 후 강사로 아이들을 만나면서 교육의 의미를 다시 생각하게 된다. 교육이 정답만을 빠르게 찾아 빈칸을 채우는 능력을 길러주는 것만을 의미하는 것은 아닐 것이다. 자신의 마음을 들여다보고 자신이 진정 무엇을 원하는지 발견하며 타인의 어려움에 공감하고 자신의 자리를 기꺼이 내어주는 법을 배우는 것 역시 교육의 중요한 부분일 것이다.'중국집에 안 가봐서 몰라요', '친구가 없어요', '갖고 싶은 게 없어요'라고 말하는 아이들에게 이제는 서둘러 정답을 제시하지 않으려 한다. 교재에는 빈칸이 있고 아이들은 그 빈칸을 채워야 하지만 아이들의 마음까지 정해진 답으로 채울 필요는 없기 때문이다. 때로는 끝내 채우지 못한 빈 여백 자체가 아이의 솔직한 답일 수도 있다.우리가 아이들에게 너무 많은 것을 채워주고 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다. 무언가를 간절히 바라도 보고, 기다리고, 때로는 부족함을 견뎌본 경험은 타인의 어려움을 알아차리는 데에도 도움이 될 수 있다. 아이들이 언젠가 버스 안에서 힘겹게 서 있는 누군가를 발견했을 때 자신의 자리를 내어줄 수 있기를 바란다. 정답과 질문으로 가득한 교실 안팎에서 아이들에게 필요한 것은 더 많은 것을 채워 넣는 일이 아니라 자신의 마음과 타인의 마음을 바라볼 수 있는 '마음의 여백'을 마련해 주는 것인지도 모른다.