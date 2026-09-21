[속보] 여인형 징역 18년, 곽종근 징역 9년

큰사진보기 ▲여인형·이진우·곽종근 전 사령관(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

2024년 12·3 내란 기획·준비·실행 단계에서 모두 핵심 역할을 맡았던 여인형 당시 국군방첩사령관의 죗값은 징역 18년이었다.▲ 국회로 직접 출동해 예하 대테러부대에 "국회의원 끌어내라"라고 지시한 이진우 전 수도방위사령관 징역 15년 ▲ 계엄군 사령관 가운데 유일하게 혐의를 모두 인정한 곽종근 전 육군특수전사령관 징역 9년 ▲ 위헌·위법한 포고령을 발령하고 경찰청장에게 국회 봉쇄를 요청한 박안수 전 계엄사령관(육군참모총장) 징역 10년 ▲ 선관위 장악과 선관위 직원 체포 임무를 맡은 문상호 전 정보사령관 징역 12년 판결이 나왔다.21일 오후 서울중앙지방법원 형사합의26부(재판장 이현경 부장판사)는 12·3 내란 계엄군 사령관 5명의 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 1심 판결에서 이 같은 선고를 내렸다.윤석열(대통령)·김용현(국방부장관) 등과 공모해 국회·중앙선거관리위원회 등에 대해 침투·점거·출입통제를 하고 주요 정치인과 선관위 직원 체포를 시도하는 등 국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으켜 내란을 저질렀다는 피고인들의 주된 공소사실(내란중요임무종사 혐의)은 모두 유죄였다.직권남용권리행사방해 혐의의 경우 박안수 전 사령관 일부 세부 혐의만 무죄였고, 나머지는 모두 유죄였다. 또한 별도의 선관위 침투 관련 여인형 전 사령관 위증 혐의도 유죄였다.