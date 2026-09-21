한가위를 혁필로 써보니, 달빛 아래 토끼가 떠올랐다

큰사진보기 ▲혁필로 쓴 한가위. 학, 새, 나비등 요소로 글씨를 쓴다. 토끼도 만들어서 넣었다. ⓒ 오창환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲을지로에서 혁필 거리 시연을 했다. 거리에 나가서 처음 주문 받은 글씨가 "정면돌파"다 ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽은 민화를 참고로 만든 혁필 토끼이고 오른 쪽 사진은 내가 사용하는 혁필 붓이다. ⓒ 오창환 관련사진보기

추석을 맞아 '한가위'라는 글씨를 혁필로 써봤다. 추석이라는 말도 좋지만, '한가위'라는 말은 왠지 더 정겹고 풍성하게 느껴진다. 둥근 보름달처럼 넉넉하고 화려한 느낌도 있다.혁필은 가죽으로 만든 붓을 이용해 글씨와 그림을 함께 표현하는 전통 예술이다. 글씨 자체가 그림이 되기도 하고, 글씨 주변에 동물이나 식물 등의 문양을 넣어 하나의 작품으로 완성한다.혁필은 색채가 화려하고 표현 방식도 독특해 예술적 가치가 높다. 하지만 현재는 혁필에 활용할 수 있는 전통적인 그림 소재가 제한적이다. 기본적으로 익혀온 새와 꽃 등의 문양만으로 새로운 글씨를 표현하다 보면 어느 순간 한계에 부딪힌다.그래서 나는 새로운 혁필 작품을 만들 때 조선시대 말기에 유행했던 민화에서 소재를 찾는다. 민화에는 다양한 동식물과 상징적인 이미지가 등장한다. 현대적인 아이콘이나 새로운 드로잉을 가져오는 것보다 우리 전통 민화에서 소재를 찾는 것이 혁필의 전통을 이어가는 데도 의미가 있다고 생각한다.이번 '한가위'에는 둥근 달과 학을 넣었다. 그리고 달을 바라보며 떡방아를 찧는 토끼도 그리고 싶었다. 그런데 막상 토끼를 그리려니 생각보다 쉽지 않았다. 토끼는 귀엽고 친숙한 동물이지만 혁필의 필법으로 표현하기에는 만만치 않은 소재였다.그래서 민화 속 토끼를 참조해서 혁필로 표현해봤다. 토끼의 얼굴과 꼬리 같은 특징적인 부분을 글씨 속에 넣어 조금 재미있는 모습으로 만들어봤다. 이렇게 다양한 디자인 요소를 혁필에 넣는 작업은 시간을 충분히 들이면 가능하지만, 현장에서 즉석으로 작품을 만들 때는 쉽지 않은 일이다.지난 19일에는 을지로에 나가서 혁필 현장 시연을 했다. 한 업체의 협업 요청을 받아 마련한 자리였다. 생각보다 많은 사람들이 혁필에 관심을 보였다. 물론 혁필을 처음 보는 사람도 많았다.처음 해보는 야외 시연이라 나로서도 긴장되는 순간이었다. 자리를 펴자마자 첫 손님이 다가와 "정면돌파"라는 글씨를 써달라고 한다. 평소 연습해보지 않은 글귀였지만 일단 써보기로 했다.그런데 막상 붓을 잡으니 마음도 손도 떨렸다. 그리고 혁필 붓이 물을 먹지 않은 상태라 마음먹은 대로 되지 않았다. 결국 3장 만에 완성했다. 다행히 손님은 "천천히 하셔도 된다"며 기다려주셨다. 속으로 다행이라고 생각하면서 나도 혁필 현장 시연을 정면돌파 하기로 했다.현장에서 혁필을 써주는 일은 단순히 작품을 만들어 판매하는 것과는 조금 다르다. 혁필 자체가 지닌 디자인적·예술적 의미도 있지만, 글씨를 쓰는 사람과 그것을 주문하는 사람이 현장에서 함께 즐기는 일종의 퍼포먼스라는 점이 재미있다.지난번 '혁필을 배우고 처음 쓴 글씨는 홍길동'이라는 기사를 쓴 뒤 혁필에 관심을 보이는 분들이 많았다. "가죽에 글씨를 쓰는 것이냐"는 질문도 자주 받았다. 가죽에 글씨를 쓰는 것이 아니라, 사진에서 보이는 것처럼 가죽으로 만든 붓으로 종이에 글씨를 쓰는 것이다.혁필은 수채화처럼 물에 붓을 헹궈가며 색을 바꾸기 어렵다. 그래서 여러 색의 혁필 붓으로 쓴다. 보통 폭 2cm 정도 되는 붓 10개와 1.5cm 정도 되는 붓 10개, 모두 20개가량을 준비한다. 하나의 붓에 여러 색을 섞어 쓰면 더욱 다양한 색을 표현할 수 있다. 현장에서는 특히 강렬하고 선명한 색이 사람들의 눈길을 끈다.이번 추석에는 '한가위'라는 글씨에 달과 학, 토끼를 담아봤다. 앞으로도 계절과 우리 삶에 의미가 있는 글귀를 혁필로 써보고 싶다. 이름이나 가훈처럼 개인에게 특별한 의미가 있는 글씨도 좋다.한 글자 한 글자를 쓰는 동안 글씨와 그림이 만나고, 그 순간을 함께 바라보는 사람이 생긴다. 그것이 내가 혁필을 쓰면서 발견한 또 하나의 즐거움이다.