경찰관인 제가 어쩌다 그림 전시회를 합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲사람과 숲 전시회그림 전시회와 함께 '오늘도 무사히 경찰했습니다' 책 출판 기념회를 같이 진행합니다. ⓒ 박승일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서)에도 실립니다.전시회와 함께 책(오늘도 무사히 경찰했습니다) 출간 기념회를 진행할 예정입니다.